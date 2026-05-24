短期間ながらチームを率いたアルベロアの功績を称えたのは、ムバッペだけではありませんでした。激動の時期を終え、ロッカールームの重鎮たちもそれぞれメッセージを送り、彼に別れを告げました。

アントニオ・ルディガーは「サポートをありがとう。ご家族のご多幸をお祈りします」と感謝を伝え、スペイン人監督も彼を「私の戦士」と呼んだ。

ジュード・ベリンガムも「ありがとう、ミスター」と簡潔に敬意を示すと、アルベロアは「生まれながらのリーダーであり、並外れたプロフェッショナル。世界クラスの選手であり、素晴らしい人間だ」と長文で返信した。