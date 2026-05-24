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アルバロ・アルベロアがレアル・マドリード監督を退任し、「並外れた」キリアン・エムバペに敬意を表した。
アルベロアによるムバッペへの称賛
アルベロア監督の退任報道を受け、ムバッペはすぐ連絡した。波乱のシーズンを過ごしたフランス人FWは、ヴァルデベバスを離れる監督の今後を祈った。
この気遣いにアルベロアは感動し、SNSでこう返した。「キリアン・ムバッペ、ありがとう。君のような才能を指導できたことを誇りに思う。苦しい時期は永遠に続かない。強い人間は永遠だ。」
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ベリンガムとルディガーもメッセージを送っている。
短期間ながらチームを率いたアルベロアの功績を称えたのは、ムバッペだけではありませんでした。激動の時期を終え、ロッカールームの重鎮たちもそれぞれメッセージを送り、彼に別れを告げました。
アントニオ・ルディガーは「サポートをありがとう。ご家族のご多幸をお祈りします」と感謝を伝え、スペイン人監督も彼を「私の戦士」と呼んだ。
ジュード・ベリンガムも「ありがとう、ミスター」と簡潔に敬意を示すと、アルベロアは「生まれながらのリーダーであり、並外れたプロフェッショナル。世界クラスの選手であり、素晴らしい人間だ」と長文で返信した。
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サンティアゴ・ベルナベウでの感動的な別れ
アスレティック・ビルバオ戦で4－2で勝利したマドリードは、複数選手の退団が重なり感動に包まれた。ベンチを去ったアルベロアが注目される中、クラブレジェンドのアラバとカルバハルのキャリアも幕を閉じ、ベルナベウのサポーターから大きな拍手が送られた。
ヴィニシウス・ジュニオールも約6カ月前に監督に就任して以来の信頼と愛情に感謝を伝えた。アルベロアは感慨深げにこう答えた。「君の献身、努力、才能、勇気に感謝する。決して変わらないでほしい。君の監督を務められて誇りに思う。」
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アルベロアにとって困難な章が終わった。
前監督シャビ・アロンソの退任で混乱したレアル・マドリードを、アルベロアは重要な時期に率いた。28試合で18勝2分8敗も、タイトルは獲得できなかった。
後任には来季からジョゼ・モウリーニョが就任し、名門復活が期待される。