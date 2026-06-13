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アルバロ・アルベロアがプレミアリーグへ！ フルハムがマルコ・シルバの後任として元レアル・マドリード監督の獲得に近づく
アルベロアがクレイヴン・コテージの監督候補で先行
talkSPORTによると、フルハムはシルバの後任候補としてアルベロアを最有力視している。アルベロアは先日レアル・マドリードの監督を退任し、現在はフリーだ。
43歳のアルベロアは1月、シャビ・アロンソの退任後レアル・マドリードの暫定監督に就いたが、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグ、リーガ・エスパニョーラのタイトル争いからチームを守れなかった。 その後、ジョゼ・モウリーニョの正式就任に伴い、アルベロアは火曜日にレアルを退団。これによりプレミアリーグ移籍の道が開け、フラムは即座に交渉に入った。クラブは、選手時代に欧州最高峰で実績を残した指導者を獲得する強い意志を示している。
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キーラン・マッケナの不運を乗り越えて
フルハムがアルベロア獲得に動いたのは、当初の候補だったキエラン・マッケナ氏の計画に変更があったためだ。マッケナ氏はイプスウィッチ・タウンを率いて昇格を果たし、後任の筆頭候補とされていた。しかし、彼が今後しばらく監督業から離れる意向を示したため、フルハムは代替案を探ることになった。
トップリーグ昇格を果たしたイプスウィッチを率いたマッケナは監督辞任を発表したが、指導者業から離れる意向を示し、獲得を目論んでいたクラブを驚かせた。この失望にもかかわらず、フルハム首脳陣は目標を下げず、アルベロアがマドリードを去ってから数日以内に接触した。
候補リストにはランパードとフェレイラが選ばれた。
現時点ではアルベロアが最有力だが、フルハムは最適な人材を確保するため複数の著名候補を検討してきた。チェルシーのレジェンドで現在コヴェントリーを率いるフランク・ランパードも依然として有力候補であり、パルメイラスで高評価を得ているアベル・フェレイラも候補に名を連ねる。経営陣はシルバが築いた戦術基盤を発展させられる監督の招聘に決意を固めている。
さらに、元マンチェスター・ユナイテッド監督で欧州でも評価の高いルーベン・アモリンも候補に挙がっている。ただし、現時点でクレイヴン・コテージ移籍に前向きかは不明で、ACミランとの交渉が最終段階にあるとも報じられている。
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見慣れた顔ぶれとポルトガルとのつながり
候補の一人に、ポルトガル・ファマリカンの監督ウーゴ・オリベイラがいる。彼はシルバ体制下でコーチを務め、戦力や内部事情に精通する。アルベロア招聘が失敗した場合、有力な代替となる。
クレイヴン・コテージの監督席は、シルバがフルハムを去り、古巣ベンフィカへ移ったことで空いた。シルバは西ロンドンのクラブを11位で終えさせ、母国での新挑戦を求めて退任した。