アルバロ・アルベロアがプレミアリーグへ！ フルハムがマルコ・シルバの後任として元レアル・マドリード監督の獲得に近づく

フルハムがアルベロア獲得に動いたのは、当初の候補だったキエラン・マッケナ氏の計画に変更があったためだ。マッケナ氏はイプスウィッチ・タウンを率いて昇格を果たし、後任の筆頭候補とされていた。しかし、彼が今後しばらく監督業から離れる意向を示したため、フルハムは代替案を探ることになった。

トップリーグ昇格を果たしたイプスウィッチを率いたマッケナは監督辞任を発表したが、指導者業から離れる意向を示し、獲得を目論んでいたクラブを驚かせた。この失望にもかかわらず、フルハム首脳陣は目標を下げず、アルベロアがマドリードを去ってから数日以内に接触した。