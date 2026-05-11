アルバロ・アルベロアがクラシコ敗戦後、キリアン・エムバペの負傷について率直にコメント。同時に「組織力が高い」バルセロナのリーガ優勝を祝福した。

レアル・マドリードはまたしても主要タイトルを獲得できずにシーズンを終えようとしており、夏の大型刷新を求める声が強まっている。内部対立の報道も雰囲気を悪化させているが、アルベロアは戦力が根本的に崩壊しているという見方を即座に否定した。彼は、将来の成功に向けた基盤はすでにバルデベバスのロッカールーム内に整っていると主張した。

「我々は、最大限に活用できる素晴らしい戦力を擁している」と監督は主張した。「ヨーロッパのどのチームも欲しがるような選手たちがいる。あとは未来に集中するだけだ。ファンの皆さんが抱く苛立ちや失望は理解しているので、多くを語ることはできない。我々にできるのは、懸命に努力し、未来を見据えることだけだ。レアル・マドリードは必ず復活することを我々は知っている。そして今、ファンの方々の怒りを、我々と同じくらい痛感している」