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アルバロ・アルベロアがクラシコ敗戦後、キリアン・エムバペの負傷について率直にコメント。同時に「組織力が高い」バルセロナのリーガ優勝を祝福した。
ムバッペの欠場が続く中、プレッシャーが高まっている
カタルーニャでの試合前、最大の話題はムバッペの欠場だった。優勝を左右する一戦に彼は遠征メンバーから外れた。筋肉の怪我が回復するとの期待もあったが、アルベロア監督はスターFW抜きで臨んだ。その後の報告もファンには慰めにならなかった。
結果としてムバッペの不在は大きく、チームはスポティファイ・カンプ・ノウで0-2の敗北を喫した。試合後、今季中の復帰やクラシコ出場について問われたアルベロア監督は「分からない」と口を閉ざした。 怪我の経過を見守るしかない」と語った。この不透明さは、負傷中にファンから批判を受けた27歳の選手への厳しい視線をさらに強めるだろう。
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アルベロアがVARを批判し、優勝を諦めた。
スコアが注目される中、アルベロア監督はベリンガムとガルシアを巡る判定に不満を示した。レアル・マドリードの指揮官は、自チームが重要な判定を見逃されたと感じながらも、試合結果には意外なほど寛大だった。ホームチームがリズムを掴んでからは逆転が難しかったと指摘した。
「我々には明らかな場面だった。なぜVARが介入しなかったのか問いたい」と語った。同時に「バルサの優勝を祝福する。彼らは好スタートを切った。早々にリードを許し、苦戦した。リードすると強い、組織立ったチームだ。スコアに関わらず、選手には最後まで全力を尽くせと言った」と続けた。
「有害な」雰囲気の中でチームを守る
レアル・マドリードはまたしても主要タイトルを獲得できずにシーズンを終えようとしており、夏の大型刷新を求める声が強まっている。内部対立の報道も雰囲気を悪化させているが、アルベロアは戦力が根本的に崩壊しているという見方を即座に否定した。彼は、将来の成功に向けた基盤はすでにバルデベバスのロッカールーム内に整っていると主張した。
「我々は、最大限に活用できる素晴らしい戦力を擁している」と監督は主張した。「ヨーロッパのどのチームも欲しがるような選手たちがいる。あとは未来に集中するだけだ。ファンの皆さんが抱く苛立ちや失望は理解しているので、多くを語ることはできない。我々にできるのは、懸命に努力し、未来を見据えることだけだ。レアル・マドリードは必ず復活することを我々は知っている。そして今、ファンの方々の怒りを、我々と同じくらい痛感している」
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フイセンの病気で急きょ内閣改造
キックオフ直前、ディーン・ホイセンが急病で先発から外れ、戦術は予定変更を余儀なくされた。バルセロナの攻撃を止めるはずだった若手DFの欠場を受け、アルベロア監督はラウル・アセンシオを急きょ起用した。
アルベロアは「彼は出場を望んでいたが、体調が優れず私が判断した。チームには活力が不可欠だったため、代わりにラウル・アセンシオを起用した」と語った。