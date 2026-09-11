このため、サッカーの世界統括機関であるFIFAは、この条項を改定し、より透明性が高く、客観的で、予測可能なものにすることを決めた。当事者は今後、契約上で補償額について合意できるようになり、被った損害に対する完全な補償が保証される。新たな規定では2つのケースが想定されている。すなわち、条項が含まれる契約と、含まれない契約だ。条項がある契約については、補償額は合意された金額と同額となる。ただし、それが明らかに過大かつ不公正である場合はこの限りではない。条項のない契約のケースはより複雑で、金額は次の基準に基づいて算出される。契約の残存価値、未払い報酬、選手が提供したサービスの価値、潜在的な移籍の喪失、代替選手の確保にかかる費用、そしてそのほか立証された損害である。







