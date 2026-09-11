FIFAは、フリアン・アルバレスのようなケースが再び起きるのを防ごうとしている。そのため、世界サッカー統括機関は契約解除に関するルールを改定している。1月1日に施行される新たな第17条は、移籍交渉を拒むクラブに所属する選手にとって、制度をより公平なものにすることを目指している。
翻訳者：
「アルバレス事案」はもう起きない。FIFAがルールを変更へ
変更
2027年1月1日から、FIFAは契約解除条項および契約違反を規定する第17条を改定する。新たな規定が施行されれば、各競技大会は自らの契約を適合させることが求められ、選手の契約を一方的に解除する際の対価が、移籍の状況に照らして合理的に均衡の取れたものとなるモデルに沿うことになる。
アルバレス問題
狙いは、いずれか一方が不釣り合いな金額を、選手の移籍を事実上阻止するための手段として利用するのを防ぐことにある。 この変更は、高額な契約解除条項や、退団の意思を示した選手の移籍交渉を一部クラブが拒否したことによって、複数の移籍が成立しなかったことを受けたものだ。今夏のフリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリーのケースがその一例となっている。
「ラッス・ディアラ」問題
この新ルールの主な目的は、契約解除が発生した際のクラブと選手の間の紛争を抑えることにある。よく知られる「ラッス・ディアラ案件」でも見られたようなケースだ。選手側の代理人は、FIFAが導入したこの変更を支持している。これまで支払うべき補償額は、明確な方法論や正確な金額を定める基準がないまま、ケースごとに判断されており、その結果、かなりばらつきのある結論につながっていた。
変更
このため、サッカーの世界統括機関であるFIFAは、この条項を改定し、より透明性が高く、客観的で、予測可能なものにすることを決めた。当事者は今後、契約上で補償額について合意できるようになり、被った損害に対する完全な補償が保証される。新たな規定では2つのケースが想定されている。すなわち、条項が含まれる契約と、含まれない契約だ。条項がある契約については、補償額は合意された金額と同額となる。ただし、それが明らかに過大かつ不公正である場合はこの限りではない。条項のない契約のケースはより複雑で、金額は次の基準に基づいて算出される。契約の残存価値、未払い報酬、選手が提供したサービスの価値、潜在的な移籍の喪失、代替選手の確保にかかる費用、そしてそのほか立証された損害である。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。