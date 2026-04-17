リヴァプールは変化の夏へ準備中だが、スロットは大幅な刷新を予想していない。昨年は移籍市場で過去最高額を投じたが、今年は繰り返されそうもない。

「昨年は多くの選手を獲得し、移籍市場で多額の支出がありました。私が着任してからの4回の移籍期間で純支出は1億5000万ポンドに達し、私たちのクラブの姿勢を示しています。」



