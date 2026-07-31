ペレイラは、中東での豊富な経験を持つことから興味深い候補者だ。2013年にはアル・アハリで最初の指揮を執り、その後アル・シャバブも率いている。58歳の同氏は現在フリーの立場にある。前季にプレミアリーグ残留を確保し、ヨーロッパリーグ準決勝進出に導いたにもかかわらず、7月上旬にフォレストから驚きをもって解任されたためだ。ペレイラはサウジ・プロリーグに関する事前知識も備えており、ジェッダでスロットと争う有力候補となっている。