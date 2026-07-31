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アルネ・スロット、エディ・ハウの後任としてニューカッスルを率いる人物の後を継ぎ、サウジ・プロリーグの監督就任へ
スロットが候補として浮上
元リヴァプール監督のスロットが、アル・アハリの後任候補として浮上している。ジャイスレは、ハウの後任としてニューカッスルの指揮を執る準備を進めている。スロットは2025年にリヴァプールをプレミアリーグ優勝に導いたものの、5月に同クラブを離れて以降は無所属の状態が続いている。『talkSPORT』によると、アル・アハリはジャイスレ体制下でのAFCチャンピオンズリーグ連覇の勢いを維持するべく、現在はこのオランダ人指揮官に注目している。
- Sportimage
アル・アハリが選択肢を検討する。
アンフィールド退任後のスロットには複数のオファー辞退や移籍関連の報道があり、フラムからのオファーを断った後、同ロンドンのクラブはアルバロ・アルベロアを任命した。47歳の同氏はACミランやオランダ代表からの関心も報じられていたが、適切なプロジェクトを待つことを選んだ。さらに報道によれば、アル・アハリは代替案として、元ウォルヴァーハンプトンとノッティンガム・フォレストの指揮官であるヴィトール・ペレイラにも関心を示している。
ペレイラが最終候補入り
ペレイラは、中東での豊富な経験を持つことから興味深い候補者だ。2013年にはアル・アハリで最初の指揮を執り、その後アル・シャバブも率いている。58歳の同氏は現在フリーの立場にある。前季にプレミアリーグ残留を確保し、ヨーロッパリーグ準決勝進出に導いたにもかかわらず、7月上旬にフォレストから驚きをもって解任されたためだ。ペレイラはサウジ・プロリーグに関する事前知識も備えており、ジェッダでスロットと争う有力候補となっている。
- AFP
アル・アハリが後任を模索
アル・アハリは、新たなサウジ・プロリーグ開幕を前にチームの安定を維持するため、監督人事の決定を迅速に進めなければならない。新シーズンは8月13日木曜日、昇格組ディリーヤとのアウェーゲームで幕を開ける。 誰が指揮を執ることになっても、国内外、そしてアジアの舞台でクラブの支配的な地位を維持することが求められる。
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