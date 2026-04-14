パリでの第1戦は、リヴァプールにとって執行猶予に過ぎない。火曜日の第2戦でPSGが再び大量得点を逃すとは考えにくい。昨季のアンフィールドでのPK勝利を思い出しても、ルイス・エンリケ率いるチームがホームで戦うことを恐れる理由はない。
とはいえ、まだ望みは残っている。脆弱な守備は懸念だが、レッズには欧州王者をも苦しめる攻撃力がある。コップの前で再び逆転劇を起こすには、スロット監督が勇気を持って戦力を最大限に活かす必要がある。
パリでの第1戦は、リヴァプールにとって執行猶予に過ぎない。火曜日の第2戦でPSGが再び大量得点を逃すとは考えにくい。昨季のアンフィールドでのPK勝利を思い出しても、ルイス・エンリケ率いるチームがホームで戦うことを恐れる理由はない。
とはいえ、まだ望みは残っている。脆弱な守備は懸念だが、レッズには欧州王者をも苦しめる攻撃力がある。コップの前で再び逆転劇を起こすには、スロット監督が勇気を持って戦力を最大限に活かす必要がある。
スロット監督は先週水曜の戦術を激しく擁護している。だがパリでの試合でリヴァプールはほとんど野心を見せず、その代償として痛烈な敗北を味わった。就任18カ月ぶりとなる5バック採用は、予想通り悲惨な結果をもたらした。
PSGの流動的な攻撃陣にリバプールは苦戦。選手たちはポジションを外され、ファン・ダイクでさえも対応に苦慮した。
攻撃ではフロリアン・ヴィルツがボールを持ったときの才能をうかがわせたものの、ドミニク・ソボスライらは自分の立つべき場所を見失い、チームはボールを奪えず、ましてや保持することもできなかった。
実際、 チームは190本（PSGは685本）しかパスを成功させず、相手ペナルティエリアでのタッチは9回、決定機はゼロ。スロットが選手たちに深く下がり、セットプレーで時間を浪費させたのは、大敗回避のための手段だった。
だが、この消極的な戦術はアンフィールドでは通用しない。ファンも許さないだろう。スロットも、第2戦では全力を尽くすしかないと理解している。そのためには、第1戦でベンチにいた2人を先発させる必要がある。
第1戦でモハメド・サラーをベンチに置くべきだという意見も理解できる。今シーズンの彼はベストな状態ではなく、週末のFAカップ準々決勝マンチェスター・シティ戦の大敗では自信を失っているように見えた。
だがここ数か月でわかったように、彼を外しても問題は解決しない。むしろチームは最大の攻撃オプションを失い、状況は悪化するだけだ。
今季は苦戦が目立つものの、全大会で20得点を直接記録しており、ラウンド16のガラタサライ戦4-0でも不可欠だった。
右WGの代替はいない。補強不足もあるが、33歳の彼はフルハム戦でワンタッチゴールを決め、決定力を示した。その得点が、大一番を控える彼に笑顔をもたらした。
どんな問題があっても、スロット監督はサラーに新たな伝説の一ページを刻む機会を与えるべきだ。
ヌノ・メンデスが彼を封じる可能性はあっても、クラブ歴代3位の得点王を起用すれば、相手監督は攻撃参加を躊躇するはずだ。それだけで、右バックの負担は軽くなる。
PSG戦を前に、スロット監督にとって最大の決断はジョー・ゴメスとジェレミー・フリンポンのどちらを起用するかだ。第1戦では両者とも先発したが、今回は勝利が絶対条件のためリヴァプールは4バックに戻すと見込まれ、どちらかはベンチになる。
起用法を見ればスロット監督の戦術方針がすぐ分かる。ゴメスは無難な選択肢だ。攻撃力は低いものの、万全なら守備で安定感がある。
もしゴメスを起用するなら、パリで2度のPK献上寸前だった不安定なコナテに代わり、ヴァン・ダイクとセンターバックで起用すべきだ。
フリンポンはポジションを外れたりラストパスでイライラさせることがあるが、チーム内最速のスピードが魅力だ。ドゥエに対応できるだけでなく、スピードが落ちつつあるサラーのオーバーラップの受け手としても有効だ。
今季2人が同時に先発したのはわずかだが、フラム戦では3アシストを記録するなど高い連係を示した。
結論として、スピード重視の相手にはフリンポンの走力が不可欠だ。
ミロス・ケルケズはフラム戦でベンチ外となり、PSGとの第2戦に向けて休養を与えられたとみられる。1週間に3試合をこなせるか疑問視されていたからだ。
それでも左SBにはアンディ・ロバートソン起用を望む声も根強い。スコットランド代表はフルハム戦で復調を示し、攻撃参加と粘り強い守備で存在感を示した。
気性の荒いロバートソンも、試合で自己主張が強いケルケズより冷静に大一番に臨めるだろう。
さらに、成長途上のリオ・ングモハにとって、熱意はあってもまだ不安定なケルケズより、経験豊富なロバートソンの方が頼れる存在になる。若手の能力を最大限引き出すことが、現時点でスロット監督の最優先課題だ。
今シーズン、スロット監督がングモハを温存したのは理解できる。バーンアウトのリスクは高く、誰もがこの若き才能に過度な負担を避けたいのだ。
それでも2月のノッティンガム・フォレスト戦でベンチから出場し鮮烈な印象を残して以来、リヴァプールがングモハを必要としているのは明らかだ。サラーは年齢的な衰えが見え始め、ルイス・ディアスはすでにバイエルン・ミュンヘンへ移籍した。そのため、17歳の彼はスロット監督の下で最も危険なドリブラーであり、恐れを知らず相手へ果敢に挑むフォワードだ。
「彼には現代サッカーで希少な資質がある。1対1を支配する力だ」と監督は土曜日に語った。「ゴールを決めたとき、体をひねってボールをフリーにし、サラーのようなフィニッシュを決めた」
この見事な個人技はラヒーム・スターリングと比較され、アンフィールドで最年少得点をマークした。この活躍で、PSG戦での起用をためらっていた監督の疑問はほぼ消えた。
「彼は準備ができている」とスロット監督は語った。「問題は、2日後に同じパフォーマンスを再現できるかだ。だが、彼ならできる。シーズン序盤は経験を積む段階だったが、今はどんな試合でも起用できる」
ただし、選択肢は他にもある。フゴ・エキティケが前線に復帰するため、フルハム戦でトップとして及第点だったコーディ・ガクポは左ウイングに戻る可能性がある。しかし、ガクポは今季先発で十分な結果を残せておらず、この大一番に出場する価値をまだ示せていない。
それより、エキティケを左に回し、回復したイサクを中央で起用する方が自然だ。
スロット監督はイサクを後半戦に温存し、左FWにヴィルツを起用する見込みだ。出場時間が限られるスウェーデン人FWを休ませるのは妥当な采配だ。
この布陣には明確な利点がある。リヴァプールはPSGの最大の強みである中盤に隙を見せたくないはずだ。そのため、ピボット役のアレクシス・マカリスターとライアン・グラヴェンベルクのすぐ前、10番のポジションにソボスライが配置される可能性が高い。
無謀は禁物ながら、大胆さも必要だ。つまり、ヴィルツをベストポジションに残しつつ、左翼でングモハを走らせる。
ヴィルツはチーム随一の視野とテクニックで攻撃を組み立て、フルハム戦でも連続ステップオーバーからングモハの得点を演出した。
この2人の若きスターには、PSG相手に最大のダメージを与える時間を与えるべきだ。リヴァプールが欧州王者を倒すには、すべてを賭けるしかない。
立ち上がりから全速力で攻める必要がある。そのためにはスロットが好む支配を少し手放し、前任者クロップの「無秩序な攻撃」を再導入する覚悟も要る。
その混沌を生む最善の策は、ングモハを起用することだ。彼はリヴァプールの切り札であり、PSGにとって未知数の存在。週末の活躍でアンフィールドの雰囲気を一変させたように、試合の流れを変える力を持つ。
スティーブ・ニコルがフルハム戦後に語ったように、暗さが続く今季、リヴァプールは「ポジティブな要素」を模索してきた。ングモハはその答えだ。彼はDFに恐怖を与える。火曜の夜、スロットが彼を先発で起用することを期待したい。