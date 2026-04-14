スロット監督は先週水曜の戦術を激しく擁護している。だがパリでの試合でリヴァプールはほとんど野心を見せず、その代償として痛烈な敗北を味わった。就任18カ月ぶりとなる5バック採用は、予想通り悲惨な結果をもたらした。

PSGの流動的な攻撃陣にリバプールは苦戦。選手たちはポジションを外され、ファン・ダイクでさえも対応に苦慮した。

攻撃ではフロリアン・ヴィルツがボールを持ったときの才能をうかがわせたものの、ドミニク・ソボスライらは自分の立つべき場所を見失い、チームはボールを奪えず、ましてや保持することもできなかった。

実際、 チームは190本（PSGは685本）しかパスを成功させず、相手ペナルティエリアでのタッチは9回、決定機はゼロ。スロットが選手たちに深く下がり、セットプレーで時間を浪費させたのは、大敗回避のための手段だった。

だが、この消極的な戦術はアンフィールドでは通用しない。ファンも許さないだろう。スロットも、第2戦では全力を尽くすしかないと理解している。そのためには、第1戦でベンチにいた2人を先発させる必要がある。