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アルネ・スロット監督、リヴァプールの戦力回復を明言 モハメド・サラーとアレクサンダー・イサクが復帰へ
スロットがイサクのコンディションについて最新情報を伝える
イサクは、過酷な離脱期間を経て、ついに待望のピッチ復帰に近づいている。このスウェーデン代表選手は、プレミアリーグのトッテナム戦で脚を骨折して以来、12月から戦線離脱していたが、その回復は今、重要な転換点を迎えている。
負傷前、イサクはリヴァプールで全大会通算16試合に出場し、デビューシーズンでわずか3ゴール、1アシストを記録していた。しかし、このスウェーデン人スター選手にとって、流れが変わりつつあるようだ。このストライカーの回復状況について、スロット監督は次のように語った。「アレックスは本当に良い状態にあると思う。昨晩、スウェーデン代表がワールドカップ出場を決めたし、それに加えて、明日には初めてチーム練習に復帰するからだ。 3、4ヶ月ほど懸命にリハビリに励み、チーム練習に復帰できるというのは、誰にとっても素晴らしいことだ。そういう意味で、アレックスは良い状態にある。
もちろん、3、4ヶ月の離脱を経てチームと行うのはまだ最初の練習に過ぎないが、彼が戻ってきたことは喜ばしい。我々が誰を獲得したかは皆が知っているし、我々は素晴らしいストライカーを獲得したのだから。 普段多くのチャンスを生み出しているチームに彼が戻ってくることは――彼がスタメンで出場できるのはすぐにはないかもしれないが――最後の2ヶ月間、彼が戻ってくることは、我々にとって非常に大きな助けになると思う。」
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サラー、シティとの一戦に備える
イサクが長期離脱している中、サラーの最近の筋肉の負傷はアンフィールドに新たな不安をもたらしていた。エジプトのエースはブライトン戦を欠場し、代表招集も免除されたが、スロット監督は、このフォワードの卓越したメンタリティが復帰を早めたことを明かした。
「彼が特別な存在である理由のもう一つの例だ。怪我をした直後、『シティ戦には出場できないだろう』という見方が少しあった。しかし、モは私を見て『僕はシティ戦に出場できると思う』と言ったんだ」とスロット監督は記者団に語った。「彼は長年にわたり自身の身体管理に並々ならぬ努力を注いできたからこそ、これほど早く回復できるのだ。 だから、彼は明日またチームと一緒にトレーニングを行う予定だ。すべて順調にいけば、シティ戦には出場可能になるだろう」
アリソンとフリンポンの負傷状況について
レッズにとって良いニュースばかりではなかった。ゴールキーパーのアリソン・ベッカーがブラジル代表から離脱し、「しばらくの間欠場することになる」と伝えられたほか、オランダ代表でのプレー中に不測の事態に見舞われたジェレミー・フリンポンについても懸念が残っている。スロット監督は、フリンポンの代表離脱は予防措置であると説明したが、症状の深刻さを確認するために「検査を受ける」と付け加えた。
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キエーザ、シティ戦に向けて復帰へ
明るいニュースとしては、フェデリコ・キエーザが本日トレーニングに復帰し、スロット監督も「週末の試合には出場可能だ」と明言した。守備面での懸念はあるものの、サラーとイサクの復帰は、シーズン終盤の重要な局面を迎えるチームにとって、精神面でも戦術面でも大きな後押しとなるだろう。