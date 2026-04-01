アルネ・スロット監督、リヴァプールの戦力回復を明言　モハメド・サラーとアレクサンダー・イサクが復帰へ

イサクは、過酷な離脱期間を経て、ついに待望のピッチ復帰に近づいている。このスウェーデン代表選手は、プレミアリーグのトッテナム戦で脚を骨折して以来、12月から戦線離脱していたが、その回復は今、重要な転換点を迎えている。

負傷前、イサクはリヴァプールで全大会通算16試合に出場し、デビューシーズンでわずか3ゴール、1アシストを記録していた。しかし、このスウェーデン人スター選手にとって、流れが変わりつつあるようだ。このストライカーの回復状況について、スロット監督は次のように語った。「アレックスは本当に良い状態にあると思う。昨晩、スウェーデン代表がワールドカップ出場を決めたし、それに加えて、明日には初めてチーム練習に復帰するからだ。 3、4ヶ月ほど懸命にリハビリに励み、チーム練習に復帰できるというのは、誰にとっても素晴らしいことだ。そういう意味で、アレックスは良い状態にある。

もちろん、3、4ヶ月の離脱を経てチームと行うのはまだ最初の練習に過ぎないが、彼が戻ってきたことは喜ばしい。我々が誰を獲得したかは皆が知っているし、我々は素晴らしいストライカーを獲得したのだから。 普段多くのチャンスを生み出しているチームに彼が戻ってくることは――彼がスタメンで出場できるのはすぐにはないかもしれないが――最後の2ヶ月間、彼が戻ってくることは、我々にとって非常に大きな助けになると思う。」