この試合は、リヴァプールにとって開始から終了まで悪夢のような展開となった。アーリング・ハーランドは絶好調でハットトリックを決め、リヴァプールの守備陣を粉砕した。一方、かつてアンフィールドへの移籍が噂されたアントワーヌ・セメニョが4点目を挙げ、大勝を決定づけた。両チームの実力差は、90分間を通じて明らかだった。

この敗北により、リヴァプールにとって今シーズンの国内タイトル獲得への現実的な望みは事実上絶たれた。シティのファンが「明朝にはクビになるぞ」と叫んでスロット監督を嘲笑する中、現実として監督の座はかつてないほど危うい状況にある。ロッカールームとサポーターの支持を維持するという途方もない課題に直面するスロット監督は、チームが崩壊していく中、タッチラインで孤独な姿を見せていた。