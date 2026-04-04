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アルネ・スロット監督解任！マンチェスター・シティにFAカップで屈辱的な敗北を喫し、落胆したリヴァプールサポーターたちがスタジアムを後にする中、ファンたちはシャビ・アロンソの名前を叫んだ
ファンがシャビ・アロンソの加入を熱望している
FAカップのマンチェスター・シティ戦で0-4とリードを許し、ほとんど抵抗も見せないチームを前に、試合終了前から何千人ものリヴァプールサポーターが退場口へと向かう光景は、スロット監督の在任期間に対する痛烈な批判となった。ソーシャルメディアで高まっていた不満がスタジアムのスタンドにも波及し、サビ・アロンソの名前を叫ぶ声があちこちから響き渡った。これは、プレッシャーにさらされているオランダ人監督に代わって、このスペイン人選手を起用すべきだという声が高まっていることを如実に物語っていた。
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ハーランドのハットトリックが、さらなる苦境を招いた
この試合は、リヴァプールにとって開始から終了まで悪夢のような展開となった。アーリング・ハーランドは絶好調でハットトリックを決め、リヴァプールの守備陣を粉砕した。一方、かつてアンフィールドへの移籍が噂されたアントワーヌ・セメニョが4点目を挙げ、大勝を決定づけた。両チームの実力差は、90分間を通じて明らかだった。
この敗北により、リヴァプールにとって今シーズンの国内タイトル獲得への現実的な望みは事実上絶たれた。シティのファンが「明朝にはクビになるぞ」と叫んでスロット監督を嘲笑する中、現実として監督の座はかつてないほど危うい状況にある。ロッカールームとサポーターの支持を維持するという途方もない課題に直面するスロット監督は、チームが崩壊していく中、タッチラインで孤独な姿を見せていた。
- AFP
不要な記録とロジャースとの比較
リヴァプールの低迷を裏付ける統計データは、見るに堪えないものだ。Optaによると、リヴァプールは今シーズン、全大会を通じてすでに15敗を喫している。これは、2014-15シーズンのブレンダン・ロジャース監督最後のフルシーズン（18敗）以来、1シーズンにおける最多敗戦数となる。しかも、今シーズンはまだ少なくとも9試合が残っている。
クラブを取り巻く雰囲気は、ロジャース時代の終盤を彷彿とさせ始めている。フェンウェイ・スポーツ・グループが引き続き監督を支持すると主張し続けているにもかかわらず、ピッチ上での進展が見られないため、その姿勢を正当化することはますます困難になっている。パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグの対戦も迫る中、欧州カップ戦出場権を確保するためのトップ5入りを目指すことが、スロット監督にとって今シーズンを挽回する唯一のチャンスとなるかもしれない。