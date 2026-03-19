アルネ・スロット監督は、PSGがリヴァプールとの引き分けに「満足しないだろう」と見ている。一方で、チャンピオンズリーグ王者を相手に楽観的な見方を示している。

スロット監督は、ガラタサライ戦でのチームのパフォーマンスについても語り、勝利に大いに満足している様子だった。彼は次のように説明した。「ほぼすべての瞬間が気に入った。我々のプレーの仕方、プレスのかけ方、そしてガラタサライが予想通りの動きを見せた時のファンの反応が良かった。彼らは地面に倒れ込み、手を振り、我々の勢いを削ごうとしていたが、ファンは即座に反応し、選手たちも同様だった。 唯一不満を言うとしたら、今シーズンを通して我々は得点数以上に多くのチャンスを作り出しているのに、今日でさえxG（期待得点）を下回る結果に終わってしまったことだ！ （4ゴールも決めたのに）そんなことはあり得ないはずなのに。

「前半終了間際にPKを獲得し、その後もさらに数回のチャンスがあった。チャンスは本当に多かったが、良かったのは、前半は非常に良いプレーをしていたものの、その後10分ほど集中力が切れてしまい、通常なら相手に得点される時間帯だったということだ。しかし今日は、全くレベルを落とさなかった。相手にはチャンスがなかったと思う。 我々は絶えずチャンスを作り続け、素晴らしい勝利であり、素晴らしいパフォーマンスだった。」