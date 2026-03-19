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アルネ・スロット監督は、PSGがリヴァプールとの引き分けに「満足しないだろう」と見ている。一方で、チャンピオンズリーグ王者を相手に楽観的な見方を示している。
リヴァプールがガラタサライを圧倒した
リヴァプールは水曜日、アンフィールドで行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦で、第1戦のビハインドを跳ね返し、ガラタサライを2戦合計4-1で下した。 ドミニク・ソボスライ、ウーゴ・エキティケ、ライアン・グラヴェンベルフ、モハメド・サラーのゴールにより、スロット監督率いるチームは圧勝を収め、前回王者のPSGとの対戦を決めた。ルイス・エンリケ監督率いるチームもまた、見事な形でベスト8進出を果たした。PSGはホームとアウェイの両方でチェルシーを破り、合計スコア8-2で勝利を収め、タイトル防衛への道を歩み続けている。
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スロット監督、PSGがリヴァプールとの対戦を「喜ばないだろう」と確信
試合後、TNTスポーツのインタビューでスロットはPSGとの対戦について語った。彼は次のように述べた。「昨シーズンのPSG戦では、アウェイで完全に圧倒された。アンフィールドでは素晴らしい試合をしたが、PK戦で敗れた。 正直なところ、彼らのレベルは落ちていない。これ以上向上するのは難しいだろうが、今シーズンもこれまで非常に印象的なプレーを見せている。今夜の我々のパフォーマンスを見れば、彼らが我々と対戦することをそれほど喜んではいないだろう。昨シーズン、彼らを延長戦とPK戦に持ち込んだのは我々だけだったのだから。」
スロット、ガラタサライ戦の勝利に感激
スロット監督は、ガラタサライ戦でのチームのパフォーマンスについても語り、勝利に大いに満足している様子だった。彼は次のように説明した。「ほぼすべての瞬間が気に入った。我々のプレーの仕方、プレスのかけ方、そしてガラタサライが予想通りの動きを見せた時のファンの反応が良かった。彼らは地面に倒れ込み、手を振り、我々の勢いを削ごうとしていたが、ファンは即座に反応し、選手たちも同様だった。 唯一不満を言うとしたら、今シーズンを通して我々は得点数以上に多くのチャンスを作り出しているのに、今日でさえxG（期待得点）を下回る結果に終わってしまったことだ！ （4ゴールも決めたのに）そんなことはあり得ないはずなのに。
「前半終了間際にPKを獲得し、その後もさらに数回のチャンスがあった。チャンスは本当に多かったが、良かったのは、前半は非常に良いプレーをしていたものの、その後10分ほど集中力が切れてしまい、通常なら相手に得点される時間帯だったということだ。しかし今日は、全くレベルを落とさなかった。相手にはチャンスがなかったと思う。 我々は絶えずチャンスを作り続け、素晴らしい勝利であり、素晴らしいパフォーマンスだった。」
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チャンピオンズリーグの準々決勝の組み合わせが決定
チャンピオンズリーグの準々決勝の組み合わせが決定し、興味深い対戦カードが揃った。バルセロナはアトレティコと対戦し、ラ・リーガ同士の対決となる。一方、レアル・マドリードはマンチェスター・シティに勝利し、ハリー・ケイン率いるバイエルン・ミュンヘンと対戦することになった。もう1つの対戦カードでは、プレミアリーグ首位のアーセナルがスポルティングCPと対戦する。
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