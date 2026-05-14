アルネ・スロット監督は、悪夢のようなアストン・ヴィラへのレンタル移籍を経て、ハーヴィー・エリオットに対するリヴァプールの今後の方針を明らかにした。

統計上は悪夢のようなレンタル移籍だったにもかかわらず、スロット監督はエリオットの技術力を依然として強く信頼している。クラブが新シーズンに向けてエリオットを高く評価し続ける理由について、スロットは彼の代表経験を挙げ、「マージーサイドでの新たなスタートが彼に必要なのだ」と語った。

「昨夏のU-21欧州選手権で輝いたような才能ある選手には、もっと出場機会が必要だ」とスロットは語った。「彼は非常に優れたチームに移籍し、そこには他にも多くの優秀な選手がいる。 なぜ彼が出場時間を十分に得られなかったのかは分からない。それは私が答えるべきではない。しかし、選手が2年間ほとんどプレーできないのは常に残念だ。ましてや、あの年齢でU-21欧州選手権で才能を示した選手ならなおさらだ。」