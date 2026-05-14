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アルネ・スロット監督は、悪夢のようなアストン・ヴィラへのレンタル移籍を経て、ハーヴィー・エリオットに対するリヴァプールの今後の方針を明らかにした。
エリオット、アンフィールド復帰へ
スロット監督は、エリオットがプレシーズンにリヴァプールに復帰すると明言した。23歳のエリオットは今シーズン、ヴィラへのレンタル移籍で過ごしたが、期待されたトップチームでの定位置は得られなかった。
プレミアリーグのアストン・ヴィラ戦前記者会見で、スロット監督は「彼は我々と契約しているため、シーズン開幕時にチームに合流する」と述べ、再レンタル移籍の噂を否定した。
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ヴィラ・パークでの不満の残るレンタル移籍期間
ウェスト・ミッドランズへのレンタル移籍で成長加速が期待されたエリオットだが、今シーズンの公式戦出場時間はわずか284分にとどまる。この出場機会の少なさは、U-21欧州選手権での活躍や「レッド」時代の貢献度を考えると、多くの関係者にとって驚きだ。
スロット監督も「選手、私たち、ヴィラにとって望ましい結果ではなかった。選手を獲得したりレンタルしたりするのは起用するためだ」と認め、この状況が成長に好ましくないとした。
スロットに関する質問：出場時間の不足
スロット監督はエメリ監督の起用法を直接批判はしなかったが、高いポテンシャルを持つ選手がベンチで過ごす時間が多いことに失望感を示した。リヴァプール時代、エリオットはヴィラへのレンタル前の方がアンフィールドで多くの出場機会を得ていたと指摘した。
「そういうことはあまりない。その理由を私が答える立場ではない」とスロットは語った。「だがもちろん、選手にとって出場時間が少ないのは決して良いことではない。特に、彼が我々と過ごしたシーズンを考えればなおさらだ。あのシーズン、彼は――おそらく――ここでの280分よりもさらに多くの出場時間を確保していたはずだ。彼はより多くの出場時間を求めてあちらへ行ったのだが、残念ながらそれは叶わなかった」
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将来の発展に注力する
統計上は悪夢のようなレンタル移籍だったにもかかわらず、スロット監督はエリオットの技術力を依然として強く信頼している。クラブが新シーズンに向けてエリオットを高く評価し続ける理由について、スロットは彼の代表経験を挙げ、「マージーサイドでの新たなスタートが彼に必要なのだ」と語った。
「昨夏のU-21欧州選手権で輝いたような才能ある選手には、もっと出場機会が必要だ」とスロットは語った。「彼は非常に優れたチームに移籍し、そこには他にも多くの優秀な選手がいる。 なぜ彼が出場時間を十分に得られなかったのかは分からない。それは私が答えるべきではない。しかし、選手が2年間ほとんどプレーできないのは常に残念だ。ましてや、あの年齢でU-21欧州選手権で才能を示した選手ならなおさらだ。」