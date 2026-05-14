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Adhe Makayasa

翻訳者：

アルネ・スロット監督は、リヴァプールがアストン・ヴィラを訪れる試合でモハメド・サラーが怪我から復帰すると明かした。ただし、フロリアン・ヴィルツは体調不良で出場が不透明だ。

モハメド・サラー
フロリアン・ヴィルツ
リヴァプール
アルネ・スロット
アストン・ヴィラ 対 リヴァプール
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ

アーネ・スロット監督は、金曜夜にアストン・ヴィラで行われるリヴァプールの重要なプレミアリーグ戦を前に、選手のコンディションについて更新した。フォワードのモハメド・サラーは2試合の欠場を経て復帰するが、プレイメーカーのフロリアン・ヴィルツは急病で欠場の可能性がある。

  • フィットネス効果3倍

    筋肉系の怪我から回復したサラーがウェスト・ミッドランズ遠征に帯同可能となり、リヴァプールの攻守が強化された。 さらに、先週末のチェルシー戦で軽度の不安があったイブラヒマ・コナテもフルトレーニングに復帰。アリソン・ベッカーもトップチーム練習に合流したが、実戦復帰は直前の状態確認次第だ。

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    スロットがチームの最新情報を発表

    試合前会見でスロット監督は、残り2試合のアウェー戦に向けた選手状況を説明した。監督は「モーは明日、数分間しか出場できないが、出場できることを願っている。

    イブ（コナテ）は問題なくチーム練習に参加した。アリソンも合流し、明日の状態を見て起用可否を判断する」

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    病気の遅れへの懸念

    主力選手の復帰は朗報だが、2025年夏加入のヴィルツは体調不良で調整が遅れ、出場は不透明。スロット監督は「胃腸炎で抗生物質を服用中。明日の出場は様子を見る」と説明した。

  • Aston Villa FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4位争いが懸かっている

    ヴィルツが欠場すれば、リヴァプールは攻撃の創造性を失い、同勝ち点59で並ぶアストン・ヴィラとのトップ4争いに黄信号が灯る。勝利すればCL出場権と4位がほぼ確定。5位でもEL出場権を得るが、ボーンマスに逆転される可能性が残っている。

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