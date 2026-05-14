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アルネ・スロット監督は、リヴァプールがアストン・ヴィラを訪れる試合でモハメド・サラーが怪我から復帰すると明かした。ただし、フロリアン・ヴィルツは体調不良で出場が不透明だ。
フィットネス効果3倍
筋肉系の怪我から回復したサラーがウェスト・ミッドランズ遠征に帯同可能となり、リヴァプールの攻守が強化された。 さらに、先週末のチェルシー戦で軽度の不安があったイブラヒマ・コナテもフルトレーニングに復帰。アリソン・ベッカーもトップチーム練習に合流したが、実戦復帰は直前の状態確認次第だ。
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スロットがチームの最新情報を発表
試合前会見でスロット監督は、残り2試合のアウェー戦に向けた選手状況を説明した。監督は「モーは明日、数分間しか出場できないが、出場できることを願っている。
イブ（コナテ）は問題なくチーム練習に参加した。アリソンも合流し、明日の状態を見て起用可否を判断する」
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病気の遅れへの懸念
主力選手の復帰は朗報だが、2025年夏加入のヴィルツは体調不良で調整が遅れ、出場は不透明。スロット監督は「胃腸炎で抗生物質を服用中。明日の出場は様子を見る」と説明した。
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4位争いが懸かっている
ヴィルツが欠場すれば、リヴァプールは攻撃の創造性を失い、同勝ち点59で並ぶアストン・ヴィラとのトップ4争いに黄信号が灯る。勝利すればCL出場権と4位がほぼ確定。5位でもEL出場権を得るが、ボーンマスに逆転される可能性が残っている。