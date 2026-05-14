試合前会見でスロット監督は、残り2試合のアウェー戦に向けた選手状況を説明した。監督は「モーは明日、数分間しか出場できないが、出場できることを願っている。

イブ（コナテ）は問題なくチーム練習に参加した。アリソンも合流し、明日の状態を見て起用可否を判断する」