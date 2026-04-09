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アルネ・スロット監督は、モハメド・サラーをベンチ外にした判断は正しかった。リヴァプールのFW自身も、多くの決定機を逃し「信じられない」と語っている。
安定感に欠けるエジプトのスター選手
リヴァプールのエースは、ゴール前での精彩を欠くプレーが続いたことで、珍しく批判にさらされている。 今季は35試合で10得点と低調で、スタメンの座を守るべきか議論になっている。スロット監督はチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のPSG戦（0-2敗北）でサラーをベンチに置いた。この采配は、今夏退団予定の彼の役割に疑問を投げかけている。
- AFP
アラダイス監督はスロットの決断を支持している
アラダイス氏は、スロット監督が評判より結果を優先し、サラーをベンチにした大胆な決断を支持している。BOYLE Sportsの取材に「サラーの退団が明らかになった今、彼をベンチにするのは難しい。だが監督もプレッシャー下にあるため、チームのためだと信じる行動を取らねばならない」と語った。
サラーの貢献度が不十分だと判断するなら、他の選手と同じようにベンチに置かなければならない。責任は彼にあるからだ。サラーの表情を見ればわかる。逃したチャンスに自分でも驚いているようだ。先週末のマンチェスター・シティ戦で外したシュートは、過去なら100回中99回は決めていたはずだ。 わずかに1、2秒ためらっただけでディフェンダーにブロックされた。さらに後半にはPKも外した。ここまで調子が悪いと、彼の自信にとって大きな問題だ。あのPKは、まるでゴールキーパーへのバックパスのようだった」
アンフィールドで続く不振
リヴァプールの不調は一過性ではない。アラダイス監督は「サラが内へ切り込んで上隅へ決める得意のゴールがほとんど見られない」と指摘した。
「彼は得点への意識が欠けており、残念ながらその状態が長く続いている」と彼は付け加えた。「左サイドから切り込んでトップコーナーに曲げて決めるあのプレーは、今シーズンは1、2回しか見ていないと思う。以前は毎年10回は見ていたものだ」
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次は何が待っているのでしょうか？
PSGに敗れたリヴァプールは、来週アンフィールドで行われる第2戦に向け不利な状況となった。その前に、スロット監督率いるチームはプレミアリーグでフラムと対戦する。現在5位のリヴァプールは、4位マンチェスター・ユナイテッドと6ポイント差。サラーは先発復帰し、両試合で存在感を示したい。