アラダイス氏は、スロット監督が評判より結果を優先し、サラーをベンチにした大胆な決断を支持している。BOYLE Sportsの取材に「サラーの退団が明らかになった今、彼をベンチにするのは難しい。だが監督もプレッシャー下にあるため、チームのためだと信じる行動を取らねばならない」と語った。

サラーの貢献度が不十分だと判断するなら、他の選手と同じようにベンチに置かなければならない。責任は彼にあるからだ。サラーの表情を見ればわかる。逃したチャンスに自分でも驚いているようだ。先週末のマンチェスター・シティ戦で外したシュートは、過去なら100回中99回は決めていたはずだ。 わずかに1、2秒ためらっただけでディフェンダーにブロックされた。さらに後半にはPKも外した。ここまで調子が悪いと、彼の自信にとって大きな問題だ。あのPKは、まるでゴールキーパーへのバックパスのようだった」