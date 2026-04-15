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アルネ・スロット監督は、ヒューゴ・エキティケの負傷について「状況は芳しくない」と認め、リヴァプールがPSGに敗れたチャンピオンズリーグの試合で、ハーフタイムにアレクサンダー・イサクを交代させた理由を説明した。
スロットはエキティケの状況を最悪と懸念している。
リバプールにとって、その夜はエキティケが全力疾走中に接触もなく倒れたことで衝撃的な展開となった。昨夏、アイントラハト・フランクフルトから9500万ユーロで加入したこのストライカーは、ピッチで治療を受けた後、担架で運び出された。
「ビデオで見た通り、ヒューゴの状態は良くない」とスロット監督は試合後に語った。「今夜までフロリアン、アレックス、ヒューゴの3人を合計88分起用し、今夜さらに27分を加えた。これ以上出場時間を伸ばすのは難しいだろう。ただし、アレックスが戻ったのは朗報だ」
ディフェンダーのイブラヒマ・コナテも「非常に深刻な状況」と語り、チームメイトの回復を祈っていると明かした。
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スロットによるイサクの交代について
エキティケの退場は止むを得ないものだったが、ハーフタイムでのイサク交代は戦術的な計画だった。長期離脱から4か月ぶりに先発したスウェーデン代表は、試合に絡めず前半だけで5タッチのみ。スロットと交代した。
スロット監督は「45分を超えるのは現実的ではない」と語り、ハーフタイムでの交代理由を説明した。 「試合前に話した通り、もし延長戦に入り、彼が後半45分間プレーした場合、30分の延長に入るまでの休憩はわずか2分しかない。前半で1度交代していたので、ハーフタイム直後に2度目の交代はしたくなかった。だからハーフタイムで彼を下げたんだ」
英国最高額移籍選手の擁護
ボールへの関与は少なかったが、スロット監督は1億2500万ポンドのストライカーのパフォーマンスを即座に擁護。「彼は2度もゴールに迫っていた。だからこそ、彼のようなレベルのストライカーを起用するのだ」とリヴァプールの指揮官は語った。 「彼が戻ってくれて嬉しい。準備はできていた。できていなければ起用しなかった。先週と今日を比べれば、彼がプレーできる状態だったことは明らかだ。そうでなければ、前半のようなパフォーマンスは示せなかった」
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チャンピオンズリーグ敗退がさらに追い打ちをかける
フランス王者に0-2で敗れ、リヴァプールの欧州戦は終了した。エキティケが今季絶望のため、得点負担は再びイサクら攻撃陣に。スロット監督はイサクの復帰に期待するも、医療スタッフはエキティケの負傷程度を依然懸念している。 クラブは追検査で負傷の程度を確かめる予定だ。欧州大会からの敗退に加え、高額移籍金で獲得した選手を失ったことで、クラブの雰囲気は依然として重い。