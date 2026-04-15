アルネ・スロット監督は、ヒューゴ・エキティケの負傷について「状況は芳しくない」と認め、リヴァプールがPSGに敗れたチャンピオンズリーグの試合で、ハーフタイムにアレクサンダー・イサクを交代させた理由を説明した。

リバプールにとって、その夜はエキティケが全力疾走中に接触もなく倒れたことで衝撃的な展開となった。昨夏、アイントラハト・フランクフルトから9500万ユーロで加入したこのストライカーは、ピッチで治療を受けた後、担架で運び出された。

「ビデオで見た通り、ヒューゴの状態は良くない」とスロット監督は試合後に語った。「今夜までフロリアン、アレックス、ヒューゴの3人を合計88分起用し、今夜さらに27分を加えた。これ以上出場時間を伸ばすのは難しいだろう。ただし、アレックスが戻ったのは朗報だ」

ディフェンダーのイブラヒマ・コナテも「非常に深刻な状況」と語り、チームメイトの回復を祈っていると明かした。