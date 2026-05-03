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アルネ・スロット監督は、オールド・トラッフォードでの敗戦でリヴァプールを「何度も苦しめた」マンチェスター・ユナイテッドのスター選手を指摘した。
レッド・デビルズがカウンターでリヴァプールを痛撃
スロット監督率いるチームは日曜日、オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗れ、リーグ戦11敗目を喫した。序盤にマテウス・クーニャとベンジャミン・セスコに先制され2点ビハインドとなったが、ドミニク・ソボスライとコディ・ガクポのゴールで同点に追いつく。しかし77分、コビー・マイヌーに決勝点を許した。 この結果、ユナイテッドはチャンピオンズリーグ出場権を得て、リヴァプールを上回る順位でシーズンを終えることが確実となった。
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スロットがフェルナンデスを称賛
スロット監督は、試合の戦術について「ポルトガルのゲームメーカーを止められなかった」と認めた。セットプレーとカウンターは把握していたが、対応できなかったという。 ユナイテッド戦ではボールを失う場所が命運を分ける。中央へ侵入されると手強い。スピードのある選手が多く、ブルーノ・フェルナンデスはトランジションで相手を追い詰める。2点目の失点もその典型だ」
王者にとって繰り返される悪夢
最終的な結果には悔しさが残るものの、スロット監督は2-2に追いついた後の崩れ方が今シーズンのチームの特徴を反映していると認めた。「そういうこともある。 後半に2－2に追いついた直後に集中力が切れて失点した」と語った。「2－2から負けると思っていなかったが、今シーズンの流れを見れば当然かもしれない。調子が良いときほど集中力が切れる。 ボールは支配していたが、相手の強みは守備だ。ウインガーを活かして両サイドでプレーしようとした。前半は中央に攻め込みすぎてカウンターを食らった。同じ問題が繰り返されているが、シーズン中に修正する時間は少ない。驚くことではない。」
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構造的課題の解決策を探る
スロット監督は、チームを悩ませる構造的な問題に即効薬はないと認識している。チャンピオンズリーグ出場権を確保するため、リヴァプールは残り3試合に臨む。アンフィールドでのチェルシー戦、アストン・ヴィラとのアウェイ戦、そしてシーズン最終戦のブレントフォード戦だ。 現在リヴァプールは勝ち点58で4位。5位アストン・ヴィラと同勝ち点で、6位ボーンマスとは6ポイント差しかない。そのため、残る試合で獲得する1ポイントが極めて重要だ。