最終的な結果には悔しさが残るものの、スロット監督は2-2に追いついた後の崩れ方が今シーズンのチームの特徴を反映していると認めた。「そういうこともある。 後半に2－2に追いついた直後に集中力が切れて失点した」と語った。「2－2から負けると思っていなかったが、今シーズンの流れを見れば当然かもしれない。調子が良いときほど集中力が切れる。 ボールは支配していたが、相手の強みは守備だ。ウインガーを活かして両サイドでプレーしようとした。前半は中央に攻め込みすぎてカウンターを食らった。同じ問題が繰り返されているが、シーズン中に修正する時間は少ない。驚くことではない。」