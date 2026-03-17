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アルネ・スロット監督は、アレクサンダー・イサクのコンディションについて前向きな見通しを示したものの、同ストライカーがリヴァプール戦への復帰にはまだ準備が整っていないことを強調した
イサク、脚の手術を経て復帰間近
イサクはついにリヴァプールのトップチーム復帰に近づいているが、スロット監督は、クラブ史上最高額で獲得したこの選手が、少なくともあと1週間は戦線離脱を余儀なくされることを明らかにした。この25歳のフォワードは、12月のトッテナム戦（2-1で勝利）で重傷を負って以来、リヴァプールにとって大きな戦力ダウンとなっている。
スウェーデン人選手は、スパーズのDFミッキー・ファン・デ・ヴェンによる激しいタックルを受け、左腓骨骨折と足首の損傷を負った。手術を受け20試合を欠場した後、イサクは今週AXAトレーニングセンターでピッチに復帰する姿が目撃され、復帰が間近であるとの期待が高まっていた。しかし、スロット監督はガラタサライとのチャンピオンズリーグ戦を控え、早々に期待を冷やした。
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スロットが復帰のスケジュールを明らかにした
火曜日にメディアの取材に応じたリヴァプールの監督は、イサクがピッチに戻ってきたことは大きな節目ではあるものの、まだ公式戦に出場できる状態ではないと説明した。スロット監督は、このストライカーが欧州カップ戦の第2戦や、間近に迫ったプレミアリーグのサウスコースト遠征には出場しないことを明らかにした。
「アレックスは明日の試合には出場できない」とスロット監督は明言した。「しかし、彼がピッチに立っている姿を見れば、チームに復帰する日がますます近づいていることがわかるだろう」。具体的な復帰時期を問われると、オランダ人監督はこう付け加えた。「まだだ。土曜日の（ブライトンとのアウェイ戦）にも出場できない。チームと一緒にトレーニングをしていない限り、プレーする準備は整っていないということだ」。
プレミアリーグの激しい試合展開への適応
スロット監督は、長期の離脱を経てトップレベルのサッカーに復帰する際の身体的な負担について、特に強調した。数ヶ月にわたり医療スタッフと共に個人トレーニングに励んできたイサクは、試合の登録メンバー入りを視野に入れるには、個人練習とフルコンタクトのトレーニングとのギャップを埋める必要がある。
「ご存知の通り、数ヶ月間個人練習のみを行ってきた場合、チームでのトレーニングに移行するのはかなりのハードルです」とスロット監督は指摘した。「チームでのトレーニングにおいて、プレミアリーグやチャンピオンズリーグレベルの強度でプレーするのは、さらに大きなステップアップとなります」
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リヴァプールの次はどうなるのか？
厳しいタイトル防衛戦も終盤を迎え、プレミアリーグの順位表で5位につけるリヴァプールは、水曜日にチャンピオンズリーグのラウンド16、トルコの強豪ガラタサライとの対戦の第2戦に臨み、欧州の舞台に復帰する。スロット監督率いるチームは、2試合合計で0-1とリードを許しており、準々決勝進出を果たすためには挽回が必要だ。
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