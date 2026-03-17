アルネ・スロット監督は、アレクサンダー・イサクのコンディションについて前向きな見通しを示したものの、同ストライカーがリヴァプール戦への復帰にはまだ準備が整っていないことを強調した

イサクはついにリヴァプールのトップチーム復帰に近づいているが、スロット監督は、クラブ史上最高額で獲得したこの選手が、少なくともあと1週間は戦線離脱を余儀なくされることを明らかにした。この25歳のフォワードは、12月のトッテナム戦（2-1で勝利）で重傷を負って以来、リヴァプールにとって大きな戦力ダウンとなっている。

スウェーデン人選手は、スパーズのDFミッキー・ファン・デ・ヴェンによる激しいタックルを受け、左腓骨骨折と足首の損傷を負った。手術を受け20試合を欠場した後、イサクは今週AXAトレーニングセンターでピッチに復帰する姿が目撃され、復帰が間近であるとの期待が高まっていた。しかし、スロット監督はガラタサライとのチャンピオンズリーグ戦を控え、早々に期待を冷やした。