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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

アルネ・スロット監督はリヴァプールファンに、移籍市場での自分の力を「過小評価している」と語り、チームの再生を誓った。

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アストン・ヴィラ 対 リヴァプール

アルネ・スロット監督はリヴァプールのサポーターに、今夏の移籍市場がもたらす変化を過小評価しないでほしいと力強く訴えた。アストン・ヴィラ戦で敗れた後、彼は構造的な問題と怪我に悩まされたシーズンを振り返り、チームを刷新して自信を取り戻すと誓った。

  • リヴァプール、アストン・ヴィラに完敗

    アストン・ヴィラに4-2で敗れ、今季19敗目を喫したリヴァプール。遠征したサポーターは落胆した。1週間準備したにもかかわらず、MVPのソボシュライのミスが響き、チームは精彩を欠いた。 守備の脆弱さは依然としてチームを悩ませ続け、リーグ戦での失点は52に達し、38試合制プレミアリーグで初めて50失点を突破した。

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  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    スロットは夏の移籍市場を視野に入れている

    試合後、スカイ・スポーツの取材に応じたスロット監督は、サポーターの信頼が不足していることを認めつつも、補強や新体制がもたらす効果に楽観的な見通しを示した。

    彼は「現時点でファンが来シーズンに期待を持てないのは理解できる。だが彼らは移籍市場と新スタートの可能性を過小評価している」と語った。

    「失点は多かったが、得点が少なかったのも事実だ。試合には食らいついており、勝つチャンスもあった。だが2－1になってから崩れた点には同意する」

  • 戦術の欠陥が露呈した

    リヴァプールの守備は組織力が不足していると、多くの専門家や対戦相手が指摘している。セットプレーではリーグ最多の20失点（PK除く）を記録。元DFジェイミー・キャラガーは「ボールを持っても持たなくても弱い」と手厳しい。

    この意見に、スペースを突いたアストン・ヴィラのFWオリー・ワトキンスも同意する。「彼らの守備はバラバラで、走り込むスペースがたくさんある。彼ら相手ならチャンスは必ず来る」

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    チャンピオンズリーグ出場の行方が危ぶまれている

    リヴァプールはアンフィールドでブレントフォードと最終戦を戦う。長年の功労者モハメド・サラーとアンディ・ロバートソンにとっては感慨深い別れとなる。チャンピオンズリーグ出場権は依然として不安定で、ブライトンやボーンマスが残り試合で勝てば争いは最終節まで続く。 スロット監督は、チームを再建する重要な夏を迎える前に、トップ4入りを確実にするため、選手たちを鼓舞しなければならない。

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