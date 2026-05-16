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アルネ・スロット監督はリヴァプールファンに、移籍市場での自分の力を「過小評価している」と語り、チームの再生を誓った。
リヴァプール、アストン・ヴィラに完敗
アストン・ヴィラに4-2で敗れ、今季19敗目を喫したリヴァプール。遠征したサポーターは落胆した。1週間準備したにもかかわらず、MVPのソボシュライのミスが響き、チームは精彩を欠いた。 守備の脆弱さは依然としてチームを悩ませ続け、リーグ戦での失点は52に達し、38試合制プレミアリーグで初めて50失点を突破した。
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スロットは夏の移籍市場を視野に入れている
試合後、スカイ・スポーツの取材に応じたスロット監督は、サポーターの信頼が不足していることを認めつつも、補強や新体制がもたらす効果に楽観的な見通しを示した。
彼は「現時点でファンが来シーズンに期待を持てないのは理解できる。だが彼らは移籍市場と新スタートの可能性を過小評価している」と語った。
「失点は多かったが、得点が少なかったのも事実だ。試合には食らいついており、勝つチャンスもあった。だが2－1になってから崩れた点には同意する」
戦術の欠陥が露呈した
リヴァプールの守備は組織力が不足していると、多くの専門家や対戦相手が指摘している。セットプレーではリーグ最多の20失点（PK除く）を記録。元DFジェイミー・キャラガーは「ボールを持っても持たなくても弱い」と手厳しい。
この意見に、スペースを突いたアストン・ヴィラのFWオリー・ワトキンスも同意する。「彼らの守備はバラバラで、走り込むスペースがたくさんある。彼ら相手ならチャンスは必ず来る」
- AFP
チャンピオンズリーグ出場の行方が危ぶまれている
リヴァプールはアンフィールドでブレントフォードと最終戦を戦う。長年の功労者モハメド・サラーとアンディ・ロバートソンにとっては感慨深い別れとなる。チャンピオンズリーグ出場権は依然として不安定で、ブライトンやボーンマスが残り試合で勝てば争いは最終節まで続く。 スロット監督は、チームを再建する重要な夏を迎える前に、トップ4入りを確実にするため、選手たちを鼓舞しなければならない。