アルネ・スロット監督はリヴァプールファンに、移籍市場での自分の力を「過小評価している」と語り、チームの再生を誓った。

試合後、スカイ・スポーツの取材に応じたスロット監督は、サポーターの信頼が不足していることを認めつつも、補強や新体制がもたらす効果に楽観的な見通しを示した。

彼は「現時点でファンが来シーズンに期待を持てないのは理解できる。だが彼らは移籍市場と新スタートの可能性を過小評価している」と語った。

「失点は多かったが、得点が少なかったのも事実だ。試合には食らいついており、勝つチャンスもあった。だが2－1になってから崩れた点には同意する」