アルネ・スロット監督はイブラヒマ・コナテとフロリアン・ヴィルツの負傷懸念を否定し、アレクサンダー・イサクの回復についても楽観的な見通しを示した。

リヴァプールは、スウェーデン代表イサクがマンチェスター・ユナイテッド戦を欠場した後、チェルシー戦でチームに復帰する可能性が出てきた。オールド・トラッフォードでの悔しい敗戦では彼の不在が痛手となったが、スロット監督はイサクがAXAトレーニングセンターでトップチームの練習に合流したと明かした。

スロット監督は試合前会見で「アレックスは昨日初めて全体練習に参加し、順調だ。今日は一部か全部に参加できると期待しており、起用法を判断する」と述べた。