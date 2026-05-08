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アルネ・スロット監督はイブラヒマ・コナテとフロリアン・ヴィルツの負傷懸念を否定し、アレクサンダー・イサクの回復についても楽観的な見通しを示した。
イサクが帰還する
リヴァプールは、スウェーデン代表イサクがマンチェスター・ユナイテッド戦を欠場した後、チェルシー戦でチームに復帰する可能性が出てきた。オールド・トラッフォードでの悔しい敗戦では彼の不在が痛手となったが、スロット監督はイサクがAXAトレーニングセンターでトップチームの練習に合流したと明かした。
スロット監督は試合前会見で「アレックスは昨日初めて全体練習に参加し、順調だ。今日は一部か全部に参加できると期待しており、起用法を判断する」と述べた。
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コナテとヴィルツの出場が許可された
アンフィールドではコナテとヴィルツのコンディションを心配する声があった。しかしスロット監督は、2人が週末の試合を欠場するという憶測を否定した。週半ばの練習を欠席したものの、欧州での地位を固めたいリヴァプールは、チェルシー戦での先発出場を期待している。
スロット監督は「イブは個人的な事情で水曜に欠席したが、昨日と今日は参加した。フロリアンは体調を崩したが、昨日も練習した」と説明した。2人の出場可能は、苦しいシーズンを好結果で締めくくりたいチームに大きな朗報だ。
アリソン不在でも得点が急増
フィールドのスター選手には朗報だが、アリソン・ベッカーはハムストリングの負傷で依然離脱中。一方、ジョルジ・ママルダシュヴィリは予想より早く復帰し、その穴を埋める見込みだ。エバートン戦で切り傷を負ったジョージア人GKは、数週間の離脱が懸念されたがすでにピッチに戻っている。
スロット監督は「アリソンはまだだが、ジョルジは今日初めて練習に参加した。モハメド・サラーもアリソン同様、復帰まであと少しだ」と話し、負傷者リストがようやく減り始めたことを示した。
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チャンピオンズリーグ出場権が目前に迫っている
リヴァプールは、暫定監督カルム・マクファーレン率いる不調のチェルシーに勝てば来季チャンピオンズリーグ出場権をほぼ確保できる。昼のキックオフでスロット監督は、今季の物足りなさはあっても最低限の目標を達成するため、勝ち点3を狙う。
「今シーズンは3勝しても良いパフォーマンスを示しても、肯定的に評価されることはないだろう。少なくとも1勝を確実にすることが重要で、それだけで十分かもしれない。 プレー面でも可能な限りベストを尽くす。朗報としては、数名の重要な選手が週末かその直後に復帰する予定で、それが助けになる。3勝したところで批判は収まらない。だからこそ、結果とパフォーマンスを長く維持しなければならない」とスロット監督は語った。