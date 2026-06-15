アルネ・スロット監督の退任を受け、フェデリコ・キエーザはアンドニ・イラオラ新監督に自身の価値を証明するため、リヴァプール残留を決意した。

キエーザは現在アンフィールドでの成功に集中しているが、イタリアからの関心は依然として高い。マージーサイドでの状況が改善しない場合、ユヴェントスとコモが移籍先として挙げられている。彼は古巣への愛着を隠しておらず、2024年の退団経緯にもかかわらず「ビアンコネリ」との絆は強いと語っている。

キエーザは最近「ユヴェントスに戻りたい」と明かした。「移籍金を高く要求したと言われるが、事実は違う。契約延長の話は一度もなかった」。 クリスティアーノ・ジュントーリとチアゴ・モッタには『フェデ、君は必要ない。新しいチームを探してくれ』と言われた。それでも私は幸運だった。世界トップ5に入るリヴァプールで再出発できたからだ。それでもユヴェントスはいつも心にある。金銭面についてユヴェントスと話し合ったことは一度もなく、これからも話すことはない」