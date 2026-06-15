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アルネ・スロット監督の退任を受け、フェデリコ・キエーザはアンドニ・イラオラ新監督に自身の価値を証明するため、リヴァプール残留を決意した。
スロット離脱でキエーザが態度転換
2025-26シーズンはスタメンに入れず苦戦し、キエーザのアンフィールドでのキャリアは早々に終わろうとしていた。 しかし『トゥット・ユヴェ』の記者ミルコ・ディ・ナターレによると、スロット監督の退任で状況は一変。イタリア復帰が噂された28歳の彼は、新コーチ陣に価値を示すため残留を決意したという。
昨季は全大会で726分しか出場できず低迷したが、イラオラ新体制で再出発し、ユヴェントス移籍時に抱いた期待に応えたい考えだ。クラブが移籍を推進しない限り、彼はイングランドでの成功を第一にする。
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イラオラに好印象を与える決意
イラオラ新監督の就任でリヴァプールは戦術転換期を迎え、キエーザは自身のスキルがスペイン人監督のハイインテンシティなシステムに合うことを証明したいと意気込む。マージーサイドの状況を好転させるため、彼は今夏のプレシーズンをリセットの場と位置づけ、定位置奪還を狙う。セリエAクラブが関心を示す中でも、その決意は揺るがない。
シーズン終了後のインタビューでは苦戦を認めつつも、「まずはアメリカでの合宿に参加し、その後クラブと新監督と話し合う」と語り、プレミアリーグでの夢を諦めていない。
ユヴェントスとコモの移籍説は依然として根強い。
キエーザは現在アンフィールドでの成功に集中しているが、イタリアからの関心は依然として高い。マージーサイドでの状況が改善しない場合、ユヴェントスとコモが移籍先として挙げられている。彼は古巣への愛着を隠しておらず、2024年の退団経緯にもかかわらず「ビアンコネリ」との絆は強いと語っている。
キエーザは最近「ユヴェントスに戻りたい」と明かした。「移籍金を高く要求したと言われるが、事実は違う。契約延長の話は一度もなかった」。 クリスティアーノ・ジュントーリとチアゴ・モッタには『フェデ、君は必要ない。新しいチームを探してくれ』と言われた。それでも私は幸運だった。世界トップ5に入るリヴァプールで再出発できたからだ。それでもユヴェントスはいつも心にある。金銭面についてユヴェントスと話し合ったことは一度もなく、これからも話すことはない」
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クラブと国のために実力を証明する
クラブでの将来だけでなく、キエーザは自身のコンディションを批判する声にも向き合っている。3月のワールドカップ予選プレーオフを欠場しイタリア国内で批判を受けたが、代表への献身を強調した。 「ガットゥーゾ監督が私を擁護してくれ、感謝している。彼は稀有な人物だ。怪我はつきもので、コベルチャノに合流した際も身体的に問題があった。医師の判断で帰宅し、リヴァプールでも1週間半離脱していた」と説明した。
それでも私は代表で結果を出してきた。 ただ、イタリアがワールドカップで敗退したことは本当に悔しかった。青いユニフォームへの思いは強い」と語った。リヴァプールのプレシーズンに備えるキエーザは、イラオラ監督の下でレギュラーを勝ち取るには、何よりもコンディション維持が鍵だと理解している。