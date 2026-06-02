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アルネ・スロット監督の退任にもかかわらず、アリソンはリヴァプールで「不動の地位」にあると見なされている。
アンフィールドの首脳陣が移籍を阻止
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールは監督交代してもアリソンに対する姿勢を変えていない。33歳のGKアリソンはユヴェントスが獲得を狙い、イタリア復帰が噂された。しかしリヴァプール首脳陣は今年初めに契約を延長しており、売却するつもりはない。
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ロマーノ氏が強硬な姿勢を改めて表明
ブレントフォード戦で負傷から復帰したベテランGKを巡り、一部ファンはこれが引退試合ではないかと懸念した。ロマーノ氏はX（旧Twitter）で退団説を否定し、クラブの立場を明らかにした。「監督交代でもリヴァプールのアリソンに対する姿勢は変わらない。LFC経営陣は彼を今夏放出しない方針だ。」
トリノからの関心をきっぱりと退けた
ユヴェントスはより長期の契約を提示し、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』が5月に個人条件を報道したが、両クラブは合意に至らなかった。2027年6月まで契約が残るアリソンは、昨季プレミアリーグ26試合で8クリーンシートを記録し、リヴァプールにとって欠かせない柱だ。5位という結果と土曜日のスロット監督解任を踏まえると、彼の安定感は極めて重要である。
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ワールドカップへの道が開ける
アリソンは北米開催のワールドカップを前にブラジル代表に合流し、代表活動に集中する。国際舞台での活躍は欧州クラブの関心を集めるだろうが、リヴァプールは来季も彼が正GKだと確信している。クラブは、このスターGKを確保したまま、忙しい移籍市場と重要な監督選びを乗り切らなければならない。