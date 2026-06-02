アルネ・スロット監督の退任にもかかわらず、アリソンはリヴァプールで「不動の地位」にあると見なされている。

アリソンは北米開催のワールドカップを前にブラジル代表に合流し、代表活動に集中する。国際舞台での活躍は欧州クラブの関心を集めるだろうが、リヴァプールは来季も彼が正GKだと確信している。クラブは、このスターGKを確保したまま、忙しい移籍市場と重要な監督選びを乗り切らなければならない。