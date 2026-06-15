ESPNによると、51歳のファン・ブロンクホルスト氏がフェイエノールト新監督に就任する見込みだ。手続きが完了次第、元オランダ代表は2年契約で復帰し、デ・クープで2度目の指揮を執る。

2015～2019年の監督時代には、18年ぶりリーグ優勝、KNVBカップ2回、ヨハン・クライフ・シールド1回のタイトルをもたらした。今回の復帰は、ロビン・ファン・ペルシーの退団を受けて実績ある指導力を取り戻す狙いがある。



