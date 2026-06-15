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アルネ・スロット監督のリヴァプール時代のアシスタントコーチ陣がフェイエノールトで再結集。ロビン・ファン・ペルシーの後任には元アーセナルのスター選手が就任した。
ファン・ブロンクホルスト、デ・クープに感動復帰
ESPNによると、51歳のファン・ブロンクホルスト氏がフェイエノールト新監督に就任する見込みだ。手続きが完了次第、元オランダ代表は2年契約で復帰し、デ・クープで2度目の指揮を執る。
2015～2019年の監督時代には、18年ぶりリーグ優勝、KNVBカップ2回、ヨハン・クライフ・シールド1回のタイトルをもたらした。今回の復帰は、ロビン・ファン・ペルシーの退団を受けて実績ある指導力を取り戻す狙いがある。
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リヴァプールの監督コンビがアンフィールドを去る
リヴァプールファンには驚きだが、ファン・ブロンクホルストの就任は単独ではない。シプケ・フルスホフも加わり、新コーチングスタッフで要となる。2人はスロットと共にプレミアリーグで働き、アンフィールドを急きょ離れる。
フルスホフはリヴァプールでもスロットの右腕として練習を主導し、フェイエノールト時代にもスロットの下でタイトル獲得に貢献した。また2023年から2024年にかけてはロナルド・クーマン率いるオランダ代表スタッフとしても活躍するなど、国際経験も豊富だ。
頼れる裏方のチーム作り
この就任で、ロッテルダムのクラブには継続性と親しみやすさが保たれる。元リヴァプール助監督の加入に加え、ジョン・デ・ヴォルフとサイード・バッカティもファン・ブロンクホルストの下で技術スタッフとして残留する。
ファン・ブロンクホルストにとっては、海外での監督経験を経て母国で評価を回復する機会となる。フェイエノールトを離れた後、彼は広州城、レンジャーズ（ヨーロッパリーグ決勝進出）、ベシクタシュを率いてきた。
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アルネ・スロット後の時代が形になりつつある
スロットの元同僚たちは、彼がオランダで築いた高い基準を維持する。ハルスホフがスロットとの仕事で得た専門知識は、ファン・ブロンクホルスト新体制の土台になると期待される。
新シーズンへ準備を進めるフェイエノールトでは、このコーチングスタッフがどのくらい早く構想を実現できるかに注目が集まる。ヴァン・ブロンクホルストの優勝経験と、元リヴァプールACの戦術的継続性があれば、ロッテルダムのサポーターは歴史あるスタジアムで新たなタイトル時代が近いと楽観視している。