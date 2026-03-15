アルネ・スロット監督が、モハメド・サラーをベンチに回し、リオ・ングモハにリヴァプールでのプレミアリーグ初先発を任せた理由を説明した

トッテナム戦キックオフを前にスカイ・スポーツの取材に応じたアルネ・スロット監督は、若手選手リオ・ングモハにフルデビューの機会を与えた理由について次のように

説明した。「なぜ今なのか？ それは彼がシーズンを通してチームと共にトレーニングを積み、着実に、着実に、着実に成長し続けているからだ。彼の出場時間はどんどん増えており、通常、その次のステップは先発出場となる――そして今日がその日だ。

「まず第一に、彼がウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ戦で素晴らしいプレーを見せたこと、そして彼が本当に順調に成長しているからです。しかし何よりも、リオ自身がその準備ができていることを示してくれたからです。今日はそれを改めて証明しなければなりません。彼にとって次のステップは、スタメンとして出場することだったと思います。」