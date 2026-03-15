AFP
翻訳者：
アルネ・スロット監督が、モハメド・サラーをベンチに回し、リオ・ングモハにリヴァプールでのプレミアリーグ初先発を任せた理由を説明した
スロットは膨大な品揃えの選択を正当化する
トッテナム戦キックオフを前にスカイ・スポーツの取材に応じたアルネ・スロット監督は、若手選手リオ・ングモハにフルデビューの機会を与えた理由について次のように
説明した。「なぜ今なのか？ それは彼がシーズンを通してチームと共にトレーニングを積み、着実に、着実に、着実に成長し続けているからだ。彼の出場時間はどんどん増えており、通常、その次のステップは先発出場となる――そして今日がその日だ。
「まず第一に、彼がウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ戦で素晴らしいプレーを見せたこと、そして彼が本当に順調に成長しているからです。しかし何よりも、リオ自身がその準備ができていることを示してくれたからです。今日はそれを改めて証明しなければなりません。彼にとって次のステップは、スタメンとして出場することだったと思います。」
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ングモハの台頭
サラーがベンチスタートとなる中、アンフィールドで瞬く間にファンの寵児となった「特別な」才能、ングモハにすべての注目が集まるだろう。このウイングは数週間前からトップチーム入りを目前にしており、リヴァプールのレジェンドであるジェイミー・キャラガーやスティーヴン・ジェラードらが、彼の起用を強く後押ししていた。
スロット監督は以前からこの時が来ることをほのめかしており、この10代の選手の負担を慎重に管理しつつ、初先発を任せる絶好のタイミングを待っていた。
サラーとスロットの間で新たな緊張が？
サラーをベンチに回すという決定は、出場時間をめぐって監督と過去に摩擦があった同選手にとって、快く思われることはないだろう。33歳のサラーは昨年12月、3試合連続で先発から外されたことをきっかけにスロット監督と激しく対立し、その不和は公の場で露呈し、解決には長時間にわたる和解交渉が必要となった。
その不穏な時期、エジプト人選手は不満を隠さず、「自分のポジションは勝ち取ったものだから、毎日それを守るために戦わなければならないなんてことはない」と述べた。さらに、クラブの経営陣に「犠牲にされた」と感じていると主張し、不満を露わにした。
- Getty Images Sport
メンバーのローテーションと戦術の変更
サラーだけでなく、ウーゴ・エキティケやイブラヒマ・コナテもローテーションの一環としてベンチ入りすることになった。 アレクサンダー・イサクが依然として負傷で離脱しているため、スロット監督は攻撃陣の布陣に工夫を凝らすことを余儀なくされている。その結果、コディ・ガクポ、フロリアン・ヴィルツ、ドミニク・ソボシュライを擁する流動的な4トップが形成された。この3人は今シーズン、いずれも「ファルセ・ナイン」としてプレーした経験がある。
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