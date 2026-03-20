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アルネ・スロット監督がモハメド・サラーの負傷を認め、リヴァプールのスター選手はブライトン戦を欠場することになった
レッズの攻撃陣に大きな穴
リヴァプールは、土曜日にアメックス・スタジアムで行われるプレミアリーグのシーガルズ戦を控えて、大きな痛手を負った。サラーは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、ガラタサライ戦（4-0で勝利）の後半に途中交代を余儀なくされており、その後の初期検査の結果、マージーサイドのクラブが懸念していた事態が確認された。31歳の同選手は、今週末の試合への出場が正式に絶たれた。
- AFP
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オランダ人監督は、チームの要であるウインガーの状況を明らかにするため、メディアの取材に応じた。彼は、サラーのようなタフな選手にとっては珍しい種類の怪我であることを認めつつも、エジプト人選手がチームと共に南海岸へ遠征することはないと確認した。
「確かに、珍しいケースです。その結果、どうなるかはご想像の通りでしょう。ですから、明日の試合には出場できません」とスロット監督は説明した。「リヴァプールにとっても我々にとっても幸いなのは、これから代表戦の中断期間に入るということです。エジプトにとっては、彼が代表に合流できないのが残念な点ですね」
「モがこれまで見せてきた姿から、彼は体を非常に大切にしているからこそ、同様の状況にある他の選手たちよりも早く回復できることを期待している。過去の例からも、彼は他の選手たちより早く復帰できることが分かっている。しかし、次の試合まであと2週間しかない。その期間中に彼が復帰できることを願おう」
ゴメスもリヴァプール戦を欠場することになった
負傷者の問題はフォワード陣にとどまらず、ディフェンダーのジョー・ゴメスの出場も依然として不透明だ。週半ばのガラタサライ戦ではベンチ入りしていたものの、出場できるほどのコンディションには到底至らず、今も怪我に苦しんでいる。
「ジョーはベンチ入りしていたが、出場することはできなかった。我々はできるだけ出場を先延ばしにしようとした」と監督は付け加えた。「彼は試合開始前から体調が優れないと伝えていた。私は『わかった、ハーフタイムまで待とう。奇跡が起こるかもしれないし、延長戦で君が必要になるかもしれない』と言った。明日は出場可能かもしれないが、先発出場は絶対にないだろう」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
サラーが欠場するため、ブライトン戦では複数の選手が先発の座を争うことになる。フェデリコ・キエーザ、リオ・ングモハ、コディ・ガクポ、フロリアン・ヴィルツのいずれもがそのポジションで起用される可能性がある。シーガルズとの試合後、リヴァプールはFAカップ準々決勝でのマンチェスター・シティ戦に向けた準備を進める。
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