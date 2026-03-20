アルネ・スロット監督がモハメド・サラーの負傷を認め、リヴァプールのスター選手はブライトン戦を欠場することになった

オランダ人監督は、チームの要であるウインガーの状況を明らかにするため、メディアの取材に応じた。彼は、サラーのようなタフな選手にとっては珍しい種類の怪我であることを認めつつも、エジプト人選手がチームと共に南海岸へ遠征することはないと確認した。

「確かに、珍しいケースです。その結果、どうなるかはご想像の通りでしょう。ですから、明日の試合には出場できません」とスロット監督は説明した。「リヴァプールにとっても我々にとっても幸いなのは、これから代表戦の中断期間に入るということです。エジプトにとっては、彼が代表に合流できないのが残念な点ですね」

「モがこれまで見せてきた姿から、彼は体を非常に大切にしているからこそ、同様の状況にある他の選手たちよりも早く回復できることを期待している。過去の例からも、彼は他の選手たちより早く復帰できることが分かっている。しかし、次の試合まであと2週間しかない。その期間中に彼が復帰できることを願おう」