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アルネ・スロットへの明確なメッセージか？ リヴァプールの筆頭オーナー、ジョン・ヘンリー氏がFSGに「平凡な結果には決して満足しない」と警告。
ヘンリーがアンフィールドで警告を発する
リヴァプールは今シーズン、全大会で18敗し、これは2014-15シーズンのブレンダン・ロジャース体制以来のワースト記録だ。チャンピオンズリーグ出場圏内にはいるものの、昨季優勝から落ち込んだ現状は首脳陣も認識している。
この発言は、MLBで序盤不調のボストン・レッドソックスがアレックス・コーラ監督を解任したことを受けてのもの。ヘンリー氏はスポーツ・ビジネス・ジャーナルへのメールで、自身のスポーツ・フランチャイズを例に挙げ、「ファンが不満を表明しても、経営陣は勝利へのコミットメントを強めるべきだ」と示唆した。
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FSGの圧力への取り組み
スポーツチームのオーナーとしてスタンドからのプレッシャーを振り返ったヘンリーは、リヴァプールの熱心なサポーターから批判を受けた経験を語った。「ファンは苛立ちを覚える。レッドソックスは開幕25試合でひどい状態だった」とヘンリーは記している。「マンチェスター・ユナイテッドに7-0で勝った時、頭上を『FSG OUT!』と書かれた飛行機が飛んでいたのを覚えている。 それでもファンを無視はできない。むしろ、もっと努力する必要がある。中途半端な結果に甘んじてはいけない。勝たなければならない。」
アルネ・スロットへの外部からの関心
国内で苦戦しても、スロット監督の欧州での評価は高い。フェイエノールトでの実績が評価されているからだ。アヤックスが47歳の監督をオランダに呼び戻す可能性を打診していた。 暫定監督オスカル・ガルシアの後任を探していたアヤックスは、スロットを再建の有力候補と見たが、本人は2027年6月まで契約が残るリバプールでのプロジェクトに集中する意向だ。
- AFP
レッズの今後
今シーズン終盤を迎え、注目は夏の補強へ。スロットは疲労と不安定さが目立ったチームを刷新する課題に直面している。オーナーは「平凡なチームにはならない」と宣言し、資金支援は厚いが期待も極めて大きい。 多戦線を戦い慣れたクラブにとって、2桁敗戦はボストンの上層部には到底容認できない。
チャンピオンズリーグ復帰へ向け、シーズン終盤の難関を突破する必要がある。オーナー陣が見守る中、週末のチェルシー戦で敗北は許されない。