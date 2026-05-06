リヴァプールは今シーズン、全大会で18敗し、これは2014-15シーズンのブレンダン・ロジャース体制以来のワースト記録だ。チャンピオンズリーグ出場圏内にはいるものの、昨季優勝から落ち込んだ現状は首脳陣も認識している。

この発言は、MLBで序盤不調のボストン・レッドソックスがアレックス・コーラ監督を解任したことを受けてのもの。ヘンリー氏はスポーツ・ビジネス・ジャーナルへのメールで、自身のスポーツ・フランチャイズを例に挙げ、「ファンが不満を表明しても、経営陣は勝利へのコミットメントを強めるべきだ」と示唆した。