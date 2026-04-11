スロット氏は、チーム体制の刷新議論は自身の就任前から始まっていたが、昨季の成功でタイミングが変更されたと明かした。

「これは1年半前から我々が一致していた点だ」とスロットはガーディアン紙に語った。「サッカーにはサイクルがある。モ・サラーとロブボ（ジョーダン・ピマ）が昨夏加入した選手たちと良好な関係を築いていることを喜ばしく思う。彼らはクラブの意味と自分の努力を理解している」

「どのクラブでも、サイクルが終わるのは自然な流れだ。新しいことではない。ただ、昨季の成功でそのタイミングを先延ばしできたのが大きい」