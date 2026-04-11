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アルネ・スロットは、2024-25シーズンのプレミアリーグ制覇によりリヴァプールの再建が「延期」され、ユルゲン・クロップ時代は「サイクルの終焉」を迎えていたと語る。
スロット氏は、リヴァプールがサイクルの終盤に移行期に入っていると認めた。
スロット監督は、クロップ監督の下で黄金期を迎えたリヴァプールが、一つのサイクルの終盤にあると認めた。昨季プレミアリーグを制したが、それはあくまで過渡期の先送りだったと語る。主力選手の連続した退団がそれを証明している。アンディ・ロバートソンとモハメド・サラーも今夏フリー移籍で去り、優勝チームを支えた名手たちの列に加わる。
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スロットが再建スケジュール変更の理由を説明する。
スロット氏は、チーム体制の刷新議論は自身の就任前から始まっていたが、昨季の成功でタイミングが変更されたと明かした。
「これは1年半前から我々が一致していた点だ」とスロットはガーディアン紙に語った。「サッカーにはサイクルがある。モ・サラーとロブボ（ジョーダン・ピマ）が昨夏加入した選手たちと良好な関係を築いていることを喜ばしく思う。彼らはクラブの意味と自分の努力を理解している」
「どのクラブでも、サイクルが終わるのは自然な流れだ。新しいことではない。ただ、昨季の成功でそのタイミングを先延ばしできたのが大きい」
リバプールの首脳陣は長期プロジェクトで一致団結している。
リバプールは今シーズン17敗したが、スロット監督はスポーツディレクターのリチャード・ヒューズ氏やオーナーのフェンウェイ・スポーツ・グループから依然として強い支持を得ていると語る。クラブ経営陣との話し合いでは、責任追及ではなく移行期の課題理解に焦点が当てられているという。
スロットは「彼らは毎日『支持している』と繰り返さない。ただ現状を話し合う。言葉にしなくても支持は感じられる。皆、目の前の状況を理解し、認識は一致している」と語った。 我々は目の前の状況と原因について認識を共有している。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
リバプールは現在プレミアリーグ5位。31試合で49ポイントを獲得し、3位マンチェスター・ユナイテッドとは6ポイント差だ。次はフラムと対戦し、その後チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でパリ・サンジェルマンを迎える。