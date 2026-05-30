アルネ・スロットは辞任すべきだ！リヴァプールFCで起きた衝撃的な監督交代――バイエル・レバークーゼンには痛手となるか？

シーズンの大半が期待外れだったにもかかわらず、この解任には驚きの声も。つい最近まで、クラブは来季もオランダ人監督と続ける方針とされていた。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、後任の最有力候補はアンドニ・イラオラ氏。同氏はオリバー・グラスナー氏とともにバイエル・レバークーゼンの希望候補に挙げられていた。イラオラ氏はAFCボーンマスとの契約が満了。同氏は「チェリーズ」で卓越した手腕を発揮し、複数のトップクラブから注目されていた。
シーズンの大半が期待外れだったにもかかわらず、この解任には驚きの声も。つい最近まで、クラブは来季もオランダ人監督と続ける方針とされていた。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、後任の最有力候補はアンドニ・イラオラ氏。同氏はオリバー・グラスナー氏とともにバイエル・レバークーゼンの希望候補に挙げられていた。イラオラ氏はAFCボーンマスとの契約が満了。同氏は「チェリーズ」で卓越した手腕を発揮し、複数のトップクラブから注目されていた。
「言うまでもなく、これは我々クラブにとって難しい決断でした」と、アンフィールド・ロードを本拠地とする同クラブは土曜日の声明で述べた。「アーネが在籍中にリヴァプールFCにもたらした貢献は計り知れず、ファンにとっても我々にとっても、成功に満ちたものでした。 そのため、彼の功績に対する感謝は計り知れない」
スロットはクロップ監督の後任として就任1年目でリーグ優勝を達成した。 昨季は補強に約5億ユーロを投じたが、結果が出ず失望が広がった。
スロットはスター揃いの陣容を機能させられず、タイトル獲得の望みは早くに消えた。リーグは5位でCL権を確保したが、CLでは準々決勝でパリ・サンジェルマンに完敗。
FAカップは準々決勝でマンチェスター・シティに0-4で敗退。クリスタル・パレスにはスーパーカップとリーグカップ4回戦で黒星を喫した。