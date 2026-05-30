アルネ・スロットは辞任すべきだ！リヴァプールFCで起きた衝撃的な監督交代――バイエル・レバークーゼンには痛手となるか？

「言うまでもなく、これは我々クラブにとって難しい決断でした」と、アンフィールド・ロードを本拠地とする同クラブは土曜日の声明で述べた。「アーネが在籍中にリヴァプールFCにもたらした貢献は計り知れず、ファンにとっても我々にとっても、成功に満ちたものでした。 そのため、彼の功績に対する感謝は計り知れない」

スロットはクロップ監督の後任として就任1年目でリーグ優勝を達成した。 昨季は補強に約5億ユーロを投じたが、結果が出ず失望が広がった。

スロットはスター揃いの陣容を機能させられず、タイトル獲得の望みは早くに消えた。リーグは5位でCL権を確保したが、CLでは準々決勝でパリ・サンジェルマンに完敗。

FAカップは準々決勝でマンチェスター・シティに0-4で敗退。クリスタル・パレスにはスーパーカップとリーグカップ4回戦で黒星を喫した。