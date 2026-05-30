今シーズンは期待外れだったが、この解任には驚いた。クラブは最近まで来季もオランダ人監督と続ける方針を示していたからだ。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、後任最有力はアンドニ・イラオラ氏。同氏は最近、オリバー・グラスナー氏とともにバイエル・レバークーゼンの希望候補に挙げられていた。
今シーズンは期待外れだったが、この解任には驚いた。クラブは最近まで来季もオランダ人監督と続ける方針を示していたからだ。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、後任最有力はアンドニ・イラオラ氏。同氏は最近、オリバー・グラスナー氏とともにバイエル・レバークーゼンの希望候補に挙げられていた。
「言うまでもなく、これは我々クラブにとって難しい決断でした」と、アンフィールド・ロードを本拠地とする同クラブは土曜日の声明で述べた。「アーネが在籍中にリヴァプールFCにもたらした貢献は計り知れず、ファンにとっても我々にとっても、成功に満ちたものでした。 そのため、彼の功績に対する感謝は計り知れない。」
スロットはクロップ監督の後任として就任1年目でリーグ優勝を達成した。 昨季は補強に約5億ユーロを投じたが、結果が出ず失望が広がった。
スロットはスター揃いの陣容を機能させられず、タイトル獲得の望みは早くに消えた。リーグは5位で辛うじてCL出場権を確保。CLでは準々決勝でパリ・サンジェルマンに完敗し、限界を露呈した。
FAカップは準々決勝でマンチェスター・シティに0-4で敗退。クリスタル・パレスにはスーパーカップとリーグカップ4回戦で黒星を喫した。