スロット監督率いるリヴァプールは迷走している。かつては強豪だったチームが、今は簡単に敗れるようになった。これは監督の責任だ。対戦相手が新しい戦術でリヴァプールを破っているわけではない。相手は同じやり方を繰り返し、セットプレーや低ブロック、速い攻守の切り替えで同じ結果を得ているだけだ。

スロットは「ファンは移籍市場の可能性を過小評価している」と語るが、昨夏4億5000万ポンド（約6億ドル）を投じてなお弱くなった補強陣に、なぜ信頼が置けるのか。

スロットは新戦力も生かし切れていない。エキティケは唯一の成功例だが、彼も2025年夏加入のケルケズ、フリンポン、レオニと共に、リバプールのスタイルを嘆くサラーの投稿に「いいね」をした。

さらに、ドミニク・ソボスライ、カーティス・ジョーンズ、アンディ・ロバートソンもサラの主張を公に支持した。この3人はすでに、リヴァプールの今シーズンのパフォーマンスが不十分だと認めている。

サラーの投稿は自己保身であり、スロットに打撃を与えるタイミングを狙ったものだ。それでも、マージーサイドに漂う反乱の空気は彼だけの責任ではない。多くの選手が落ち着きをなくしているのは、ファンにとって厳しい試合が、選手にとっても過酷だったからだ。