いずれにせよクロップは退任予定だったため、サラーがクラブ史上最も愛された監督の1人に異議を唱え、リヴァプールファンとの関係を損なうリスクを冒す必要はなかった。その対立に勝者はいないはずだった。
一方、後任のアルネ・スロット監督については、サラーは公然と批判をためらわなかった。先週の声明では名前を挙げなかったものの、インスタグラムの投稿に「いいね」をしたチームメイトも、不満の矛先が誰かを理解していた。
今季3度目の批判であり、最初の2回は監督を不意を突いたが、最もダメージを与えたのは今回だ。
いずれにせよクロップは退任予定だったため、サラーがクラブ史上最も愛された監督の1人に異議を唱え、リヴァプールファンとの関係を損なうリスクを冒す必要はなかった。その対立に勝者はいないはずだった。
一方、後任のアルネ・スロット監督については、サラーは公然と批判をためらわなかった。先週の声明では名前を挙げなかったものの、インスタグラムの投稿に「いいね」をしたチームメイトも、不満の矛先が誰かを理解していた。
今季3度目の批判であり、最初の2回は監督を不意を突いたが、最もダメージを与えたのは今回だ。
リヴァプールがシーズン終了前にサラーの退団を正式発表したとき、彼が静かに去るとは思えなかった。それは彼のスタイルではない。口数は少ないが、アンフィールドで不満を感じたときは必ず示してきた。
そんな彼が、プレミアリーグ屈指の個人成績でリヴァプールを優勝に導いてからわずか6カ月後、スロット監督にベンチに追いやられたことに反発したのは当然だった。
昨年12月のエランド・ロードでの発言は、今もコップの心を揺さぶる。彼は「クラブ内の誰か」が71年ぶりの連敗の責任を自分に擦り付けようとし、かつて良好だった監督との関係が完全に壊れたと明かした。
サラーの不服従は当然、強く批判された。偉大なプロとして不適切な振る舞いであり、クラブの「汚れた洗濯物は人前で晒すなお」という鉄則にも反する。
今回も同様だ。33歳の彼は、前任者の「ヘビーメタル」サッカーから離れた戦術が不振の原因だとスロット監督を公然と批判した。品位に欠けるが、意図的な反抗であり、シーズン最終戦かつ自身のアンフィールドでのキャリア最終戦を前に物語の主導権を握ろうとする試みだ。
スロットにとっては不運にも、この戦略は成功した。日曜のブレントフォード戦で、サラーを先発から外せば批判され、起用しても批判されるという板挟みだ。
ジェイミー・キャラガーらがサラーを悪役にしようとしても、リヴァプールファンは今回は乗っていない。キャラガーが『マンデー・ナイト・フットボール』でサラーを批判していた際、スカイ・スポーツの世論調査ではリヴァプールファンの92％がスロットではなくサラーを支持した。
オンラインの声を過大評価すべきではないと主張する専門家は多い。だがホームでのチェルシー戦が示したように、スタジアムに集まるサポーターもスロットに不満だ。その理由は十分にある。
スロット監督の問題は、サラーとの性格不一致だけではなかった。この半年間でそれは明確になった。
2026年、サラーが欠場した試合でリヴァプールは一度も勝っていない。さらにチャンピオンズリーグ準々決勝パリ・サンジェルマン戦（2試合とも敗退）で、スロット監督がサラーをベンチに置いた判断は愚かだった。サラーがピッチにいたのは180分のうちわずか59分だが、彼よりチャンスを作った選手はリヴァプールにいなかった。
とはいえ、ファンが今シーズンのサラーのパフォーマンスや態度に満足しているわけではない。インスタグラムで監督への不満を明かした行為にも、ファンは首を傾げている。
それでもファンは発信手段よりメッセージに注目している。シャビ・アロンソがチェルシーへ移籍したことに衝撃を受けた多くのサポーターは、サラーの心情に共感しているからだ。
スロット監督率いるリヴァプールは迷走している。かつては強豪だったチームが、今は簡単に敗れるようになった。これは監督の責任だ。対戦相手が新しい戦術でリヴァプールを破っているわけではない。相手は同じやり方を繰り返し、セットプレーや低ブロック、速い攻守の切り替えで同じ結果を得ているだけだ。
スロットは「ファンは移籍市場の可能性を過小評価している」と語るが、昨夏4億5000万ポンド（約6億ドル）を投じてなお弱くなった補強陣に、なぜ信頼が置けるのか。
スロットは新戦力も生かし切れていない。エキティケは唯一の成功例だが、彼も2025年夏加入のケルケズ、フリンポン、レオニと共に、リバプールのスタイルを嘆くサラーの投稿に「いいね」をした。
さらに、ドミニク・ソボスライ、カーティス・ジョーンズ、アンディ・ロバートソンもサラの主張を公に支持した。この3人はすでに、リヴァプールの今シーズンのパフォーマンスが不十分だと認めている。
サラーの投稿は自己保身であり、スロットに打撃を与えるタイミングを狙ったものだ。それでも、マージーサイドに漂う反乱の空気は彼だけの責任ではない。多くの選手が落ち着きをなくしているのは、ファンにとって厳しい試合が、選手にとっても過酷だったからだ。
スロットは、今シーズンもさまざまな事情を言い訳にするだろう。しかし、不運な怪我を考慮しても、リーグ戦52失点、全大会で19敗は正当化できない。1962年の昇格以来、1シーズンでこれより多く負けたのは1度だけだ。
「今季は移行期」という言い分は、昨年4月に優勝したチームを知っているサポーターを愚弄する。フェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）が5位のために巨費を投じたわけではない。
クラブ上層部もシーズンが進むにつれて改善を期待していたが、サラー、ロバートソン、ジョーンズがいてもいなくても、根本問題は変わらない。
サラーが公に不満を漏らしたのは妥当ではなかったかもしれないが、彼の言葉は正しかった。今シーズンの成績は許容範囲を超え、試合内容も見るに耐えないものだった。スロット監督の立場はもはや維持できない。サラーの別れの言葉にファンが示した圧倒的な支持は、残っていたわずかな信頼すら粉砕した。