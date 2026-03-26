アルネ・スロットは解任の危機にあるのか？　デビッド・オーンスタインが、批判を浴びている監督に対するリヴァプールの姿勢を明かす

しかし、オーンスタイン氏は、2024-25シーズンのプレミアリーグ王者であるリヴァプールにとって、今シーズンの戦いが期待外れに終わっていることを率直に認めた。リヴァプールはピッチ内外で数々の困難に直面し、不安定なパフォーマンスが続いた結果、トップ5入りを争う状況に追い込まれている。このような時期には当然ながら監督への注目が集まるが、クラブ側は、抜本的な決断を下す前に外部要因も考慮すべきだと考えている。

「私はアーネ・スロットを擁護するためにここにいるわけではない。リヴァプールの今シーズンは、彼らの基準からすれば、パフォーマンスも結果も不振であり、彼はその中心にいる」とオーンスタインは付け加えた。「しかし、ピッチ内外の様々な要因を考慮すれば、その状況は驚くべきものであり、リヴァプールが彼にもう少し時間を与えたいと考えていることに、私は驚いていない。」







