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アルネ・スロットは解任の危機にあるのか？ デビッド・オーンスタインが、批判を浴びている監督に対するリヴァプールの姿勢を明かす
リヴァプールの首脳陣はアルネ・スロットを支持している
『The Athletic FC Podcast』に出演したオーンスタイン氏は、クラブの現在の立場について次のように説明した。「一部で異なる報道があるものの、我々が得ている情報によれば、リヴァプールはアルネ・スロット監督を支持しており、監督交代を検討しているわけではない。クラブは彼を軸に計画を立てており、最優先事項かつ注力すべき点は、彼が成功を収められるような戦力を整えることにある。」
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業績不振への対応
しかし、オーンスタイン氏は、2024-25シーズンのプレミアリーグ王者であるリヴァプールにとって、今シーズンの戦いが期待外れに終わっていることを率直に認めた。リヴァプールはピッチ内外で数々の困難に直面し、不安定なパフォーマンスが続いた結果、トップ5入りを争う状況に追い込まれている。このような時期には当然ながら監督への注目が集まるが、クラブ側は、抜本的な決断を下す前に外部要因も考慮すべきだと考えている。
「私はアーネ・スロットを擁護するためにここにいるわけではない。リヴァプールの今シーズンは、彼らの基準からすれば、パフォーマンスも結果も不振であり、彼はその中心にいる」とオーンスタインは付け加えた。「しかし、ピッチ内外の様々な要因を考慮すれば、その状況は驚くべきものであり、リヴァプールが彼にもう少し時間を与えたいと考えていることに、私は驚いていない。」
ドイツから流れている相反する噂
この最新情報は、元バイエル・レバークーゼン監督のシャビ・アロンソが後任として浮上しているとするドイツからの報道に対する、直接的な反論となっている。『ビルト』紙は、スロット監督が解任寸前であり、選手時代からマージーサイドでファンに愛されてきたアロンソが今夏「就任する見込み」だと報じていた。
しかし、オーンスタイン氏は、特に前シーズンの成功を踏まえると、スロット監督がクラブの長期的なビジョンにおいて不可欠な存在であり続けていると主張する。「アルネ・スロット監督には、昨シーズンリヴァプールをリーグ優勝に導いた実績からも明らかなように、クラブが求める監督像が備わっている」と彼は指摘した。「したがって、彼は選手補強に関する意思決定においても極めて重要な役割を担うことになるだろう」
- AFP
依然として多方面で注力している
パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝や、マンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝など、重要な試合が控えている中、リヴァプールは不透明な状況を作り出してシーズンを台無しにすることへの懸念を抱いている。
プレミアリーグでトップ4入りを逃す危険性も残っており、プレッシャーは依然として高いが、現時点での上層部からの指示は明確だ。スロット監督の在任期間に対する決定的な評価は、今シーズンの最終戦が終了してから行われる可能性が高い。そうすることで、クラブはシーズン終盤の熱狂から離れて、彼の業績全体を冷静に評価することができるからだ。