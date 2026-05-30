公平に言えば、混乱のシーズン最終戦前、スロット監督がアンフィールドを去るとの噂があった。だが、クラブに近いジャーナリストたちはすぐに否定した。
ブレントフォードとの引き分けで辛うじてCL権を得た後も、スロットは来季も指揮を執る前提で移籍市場への楽観を語った。
結局、クラブ寄りのメディアは「スロットに時間を与えよ」という公式見解を垂れ流していただけだった。だが、ファンの不満と内部レビューは膨らみ続け、1年目でタイトルを取った監督でも解任する以外の選択肢は残っていなかった。
公平に言えば、混乱のシーズン最終戦前、スロット監督がアンフィールドを去るとの噂があった。だが、クラブに近いジャーナリストたちはすぐに否定した。
ブレントフォードとの引き分けで辛うじてCL権を得た後も、スロットは来季も指揮を執る前提で移籍市場への楽観を語った。
結局、クラブ寄りのメディアは「スロットに時間を与えよ」という公式見解を垂れ流していただけだった。だが、ファンの不満と内部レビューは膨らみ続け、1年目でタイトルを取った監督でも解任する以外の選択肢は残っていなかった。
今後数時間、数日、数週間のうちに、多くの評論家は「スロットは不当な扱いを受けた」「2024-25シーズンの彼の成果は過小評価されている」と主張するだろう。だが真の問題は、彼が解任されるべきだったかではなく、リヴァプールがもっと早く行動すべきだったかだ。
リチャード・ヒューズら首脳陣がスロットを支持せざるを得なかった事情は理解できる。だが11月以降、彼がチームの急激な低迷を止められないのは明白だった。
71年間で最悪の不振が続く中、彼は課題を指摘するだけで持続的な解決策を示せなかった。シーズン終盤になってもセットプレーで失点し、カウンターで崩され続けた。改善の兆しは一切見られなかった。
惨憺たるシーズンの終盤数か月、ロッカールームの雰囲気は極めて悪化していた。不満を抱いていたのはモハメド・サラーだけではなかった。
地元出身のカーティス・ジョーンズはブレントフォード戦で、おそらくリヴァプールでの最後のゴールとなる得点をほとんど祝わなかった。一方、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクは試合後、アンフィールドのピッチに一人座り込み、昨年リーグ優勝を果たして以来、チームが急速に崩壊したことに戸惑いと寂しさをにじませていた。
昨夏、最愛のチームメイト、ディオゴ・ジョタの死が選手たちにどれほど響いたのか、外部が知る由はない。計り知れない喪失だが、スロット監督は常に尊厳を持って語ってきた。それでもアレクシス・マカリスターの言葉通り、ジョタの死を今シーズンの苦戦の言い訳にはできない。
スロット率いるチームは、プレミアリーグで突如激化したフィジカル戦に対応できていないように見えた。勝ち点を逃し続け、怪我の連鎖が止まらない中、リヴァプールは心身ともに弱々しく映った。
彼らは「手ごわい相手」ではなくなり、元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ロイ・キーンが言うように「対戦しやすいチーム」となってしまった。
さらにスロットは対抗策を講じられず、解任は不可避だった。
続投していれば、リヴァプールはテン・ハグ率いるチームのように2シーズン連続でシーズンを棒に振っただろう。1月にスロットを解任し、アロンソに交代する機会を逃したことが、今シーズンの挽回失敗につながった。
1月24日、リヴァプールはボーンマスに敗れ、プレミアリーグでは4試合連続の引き分け。その時点でアロンソは獲得可能だった。彼は12日前にレアル・マドリードから解任されていたからだ。
当時、クラブの情報を頼りにしていたジャーナリストたちは、リヴァプールがスロットを解任しアロンソを招へいすべきだという声を、オンラインファンの中でも特にせっかちな層を指す蔑称「E-Reds」による短絡的な反応として簡単に退けた。
リヴァプールには監督、ましてや前季優勝した監督を解任する習慣はないと繰り返された。スロットにはまだ十分な「信用」があり、タイトルをもたらした恩人だとする声もあった。
それでも感情は証拠を覆うべきではなかった。 Kop席でも自宅のソファでも、ファンはスロットの限界を目撃していた。 冬の補強かその場で解任が必要だったが、クラブは動かなかった。 救えたはずのシーズンは、避けられない悲しい結末へと流れていった。
リヴァプールはシーズン半ばにプレミアリーグに割り当てられた追加枠でチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、「最低限の目標」は達成した。しかしホーム最終戦の前に行われた試合で、スロット監督はファンから支持を失っていることが明らかになった。
危機的状況にあるチェルシーとの惨憺たる引き分け試合の後半中盤、リオ・ングモハを交代させたことで、監督はブーイングを浴びた。スロット監督は試合後、この10代の選手が痙攣を訴えていたと説明したが、ファンがその采配に疑問を抱き、公然と非難したことは、彼らがもはやこのオランダ人監督の判断を信頼していないことを示していた。 ファンは、不安定なガクポではなく、最も危険な攻撃の要を交代させるかもしれないと判断したのだ。
ブレントフォード戦前、サラーが「ヘビーメタル・フットボール」を捨て「コールドプレイ」的戦術に走ったと嘆き、監督を犠牲にする発言をした。これによりファンがスロットに抱いていたわずかな信頼も失われた。47歳の監督の去就は危ぶまれる。
リヴァプールが半年以上も現実から目を背けていなければ、ファンに人気で現代屈指の若手監督であるアロンソを招へいし、アンフィールドの雰囲気を一新できたはずだ。
バイエル・レバークーゼンでフロリアン・ヴィルツやジェレミー・フリンポンを指導し、彼らのベストを引き出せる監督を招へいする絶好の機会を逃した。それでもシーズン終了まで待った結果、その先延ばしは容赦なく罰をもたらす現実的なリスクとなっている。
それでも希望はある。今週初めにACミランからオファーを受けたにもかかわらず、アンドニ・イラオラはまだ移籍市場に残っている。アンフィールドの監督ポストが空く可能性を察知したためだと報じられている。
彼がリヴァプールと結び付けられるのは当然だ。ヒューズに招かれボーンマスで指揮を執った昨季、守備陣のほとんどが移籍したにもかかわらずプレミア6位に入り、クラブを欧州大会初出場へ導いた。
イラオラはアロンソではない。リヴァプールやそのファンとの特別な絆もない。それでも彼はプレミアで成果を残した監督だ。戦力を最大限引き出し、魅力ある攻撃サッカーをさせる。
ファンは再び観戦を楽しみたいと望んでおり、イラオラはそんな彼らに歓迎されるはずだ。スロット体制下で暗く士気をくじく試合が続いた後、ファンは再び胸を躍らせる何かを求めている。
昨季はピッチ内外の不可解な不作為と悪い判断でファンは深く失望した。オーナーがスロット解任に時間がかかりすぎた過ちは明らかだ。ファンとクラブの亀裂を埋めるためにも、イラオラを早期に招聘することが不可欠だ。