1月24日、リヴァプールはボーンマスに敗れ、プレミアリーグでは4試合連続の引き分け。その時点でアロンソは獲得可能だった。彼は12日前にレアル・マドリードから解任されていたからだ。

当時、クラブの情報を頼りにしていたジャーナリストたちは、リヴァプールがスロットを解任しアロンソを招へいすべきだという声を、オンラインファンの中でも特にせっかちな層を指す蔑称「E-Reds」による短絡的な反応として簡単に退けた。

リヴァプールには監督、ましてや前季優勝した監督を解任する習慣はないと繰り返された。スロットにはまだ十分な「信用」があり、タイトルをもたらした恩人だとする声もあった。

それでも感情は証拠を覆うべきではなかった。 Kop席でも自宅のソファでも、ファンはスロットの限界を目撃していた。 冬の補強かその場で解任が必要だったが、クラブは動かなかった。 救えたはずのシーズンは、避けられない悲しい結末へと流れていった。