1月24日、リヴァプールはボーンマスに敗れ、プレミアリーグでは4試合連続の引き分け。その時点でアロンソは獲得可能だった。彼は12日前にレアル・マドリードから解任されていたからだ。

当時、クラブの情報を頼りにしていたジャーナリストたちは、スロットを解任してアロンソを招へいすべきという声は、オンラインファンの中でも特にせっかちな層を指す蔑称「E-Reds」による短絡的な反応だとして簡単に退けた。

リヴァプールには監督、ましてや前季優勝した監督を解任する習慣はないと繰り返された。スロットにはまだ十分な「信用」があり、タイトルをもたらした彼に恩義を感じるべきだという声もあった。

それでも感情は証拠を覆せない。 Kop席でも自宅のソファでも、ファンはスロットの限界を目撃していた。 冬の補強かその場で解任が必要だった。 しかしクラブは何もしなかった。 救えたはずのシーズンは、避けられない悲しい結末へ流れていった。