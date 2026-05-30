公平に言えば、混乱のシーズン最終戦前、スロット監督がアンフィールドを去るとの噂があった。だが、クラブに近いジャーナリストたちがすぐに否定した。
ブレントフォードとの引き分けで辛うじてCL出場権を得た後も、スロットは来季も指揮を執る前提で移籍市場への楽観を語っていた。
結局、クラブ寄りのメディアは「スロットに時間が必要」との公式見解を拡散していただけだった。だが、ファンの不満とシーズン総括の結果を受け、1年目でタイトルを取った監督でも解任する以外なかった。
公平に言えば、混乱のシーズン最終戦前、スロット監督がアンフィールドを去るとの噂があった。だが、クラブに近いジャーナリストたちがすぐに否定した。
ブレントフォードとの引き分けで辛うじてCL出場権を得た後も、スロットは来季も指揮を執る前提で移籍市場への楽観を語っていた。
結局、クラブ寄りのメディアは「スロットに時間が必要」との公式見解を拡散していただけだった。だが、ファンの不満とシーズン総括の結果を受け、1年目でタイトルを取った監督でも解任する以外なかった。
今後数時間、数日、数週間で多くの評論家はスロットが不当な扱いを受けた、あるいは2024-25シーズンの彼の成果が過小評価されていると主張するだろう。しかし真の問題は彼が解任されるべきだったかではなく、リヴァプールがもっと早く行動すべきだったかだ。
リチャード・ヒューズら首脳陣がスロットを支持せざるを得なかった事情は理解できる。だが11月以降、チーム低迷を止められないのは明白だった。
71年間で最悪の不振が続く間、彼は問題を指摘するだけで、持続的な解決策を示せなかった。シーズン終盤になっても、セットプレーで失点し、カウンターで崩され続けた。目に見える改善は、一度もなかった。
惨憺たるシーズンの終盤数か月、ロッカールームの雰囲気は極めて悪化していた。不満を抱えていたのはモハメド・サラーだけではなかった。
地元出身のカーティス・ジョーンズはブレントフォード戦で、おそらくリヴァプールでの最後のゴールとなる得点をほとんど祝わなかった。一方、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクは試合後、アンフィールドのピッチに一人座り込み、昨年リーグ優勝を果たして以来、チームが急速に崩壊したことに戸惑いと寂しさをにじませていた。
昨夏、最愛のチームメイト、ディオゴ・ジョタの死が選手たちにどれほど響いたのか、外部が知る由はない。計り知れない喪失だが、スロット監督は常に尊厳を持って語ってきた。それでもアレクシス・マカリスターの言葉通り、ジョタの死を今シーズンの苦戦の言い訳にはできない。
スロット率いるチームは、プレミアリーグで突如激化したフィジカル戦いに適応できていないように見えた。勝ち点を逃し続け、怪我の連鎖が止まらない中、リヴァプールは心身ともに弱々しく映った。
彼らは「手ごわい相手」ではなくなり、元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ロイ・キーンが言うところの「対戦しやすいチーム」となった。勝利がどうしても必要な時、誰もが対戦を望む相手だった。
さらにスロットは対抗策を打てず、解任は避けられなかった。
続投していれば、リヴァプールはテン・ハグ率いるチームのように2シーズン連続でシーズンを棒に振っただろう。1月にスロットを解任し、シャビ・アロンソに交代する機会を逃したことが、その失敗を決定付けた。
1月24日、リヴァプールはボーンマスに敗れ、プレミアリーグでは4試合連続の引き分け。その時点でアロンソは獲得可能だった。彼は12日前にレアル・マドリードから解任されていたからだ。
当時、クラブの情報を頼りにしていたジャーナリストたちは、スロットを解任してアロンソを招へいすべきという声は、オンラインファンの中でも特にせっかちな層を指す蔑称「E-Reds」による短絡的な反応だとして簡単に退けた。
リヴァプールには監督、ましてや前季優勝した監督を解任する習慣はないと繰り返された。スロットにはまだ十分な「信用」があり、タイトルをもたらした彼に恩義を感じるべきだという声もあった。
それでも感情は証拠を覆せない。 Kop席でも自宅のソファでも、ファンはスロットの限界を目撃していた。 冬の補強かその場で解任が必要だった。 しかしクラブは何もしなかった。 救えたはずのシーズンは、避けられない悲しい結末へ流れていった。
リヴァプールはチャンピオンズリーグ出場権を得て今シーズンの「最低限の目標」は達成したが、それはシーズン半ばにプレミアリーグに割り当てられた追加枠によるものだった。ホーム最終戦から2試合目では、スロット監督がファンから支持を失っていることが痛烈に示された。
危機的状況にあるチェルシーとの惨憺たる引き分け試合の後半中盤、リオ・ングモハを交代させたことで、監督はブーイングを浴びた。スロット監督は試合後、この10代の選手が痙攣を訴えていたと説明したが、ファンがその采配に疑問を抱き、公然と非難したことは、彼らがもはやこのオランダ人監督の判断を信頼していないことを示した。 ファンは、不安定なガクポではなく、最も危険な攻撃の要を交代させるかもしれないと判断したのだ。
ブレントフォード戦前、サラーが「ヘビーメタル・フットボール」を捨て「コールドプレイ」的戦術に走ったと嘆き、監督を犠牲にした。この発言で残ったわずかな信頼も失われ、47歳監督の命運は尽きつつあった。
問題はこれからだ。リヴァプールが半年も現実から目を背けなければ、ファンに人気で現代屈指の若手監督アロンソを招へいし、アンフィールドの雰囲気を一新できたはずだ。
バイエル・レバークーゼンでフロリアン・ヴィルツやジェレミー・フリンポンを指導し、彼らのベストを引き出せる監督を招へいする絶好の機会を逃した。それでも彼らはシーズン終了まで待って采配を振るった。この遅れは、厳しい罰として跳ね返る可能性が高い。
とはいえ、まだ希望はある。今週初めにACミランからオファーを受けたにもかかわらず、アンドニ・イラオラは市場に残っている。アンフィールドの監督ポストが空く可能性を察知したためだと報じられている。
彼は昨夏守備陣のほとんどを失ったボーンマスで6位に入り、クラブを欧州大会へ導いた。
イラオラはアロンソではないし、リヴァプールやファンとの特別な絆もない。それでも彼はプレミアで成果を残した監督であり、戦力を最大限引き出し、魅力ある攻撃サッカーをさせる。
ファンは再び観戦の喜びを取り戻したいと願っており、イラオラはそんな彼らに歓迎されるはずだ。スロット体制下で暗く士気をくじく試合が続いた後、胸を躍らせる何かを求めるファンにとって、彼は救世主となるかもしれない。
昨季はピッチ内外の不可解な不作為と悪い判断でファンが離反した。オーナーはスロット解任が遅すぎた。ファンとクラブの亀裂を埋めるためにも、イラオラを早急に招聘する必要がある。