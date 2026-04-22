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アルネ・スロットの去就は決まったのか？ 惨憺たるシーズンを経て、ジェイミー・キャラガーがリヴァプールの監督職をめぐる最新情報を明かす
チャンピオンズリーグがスロットの残留の鍵となる
スカイ・スポーツによると、リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場圏に近づいたことで、スロット監督の来季続投が濃厚になった。5位リヴァプールと7位チェルシーは7ポイント差があり、チェルシーが失速する一方でリヴァプールの調子は上向いている。アーセナルが準決勝に進出したため、5位でも出場権を得る見込みだ。
昨季プレミア制したスロットだが、2年目の今季はタイトル獲得が難しい状況で批判も受けてきた。それでも首脳陣はプロジェクト継続を表明しており、オーナーやリチャード・ヒューズ、マイケル・エドワーズからも全面支持されている。
キャラガーがアンフィールドの「騒音」について言及
『マンデー・ナイト・フットボール』に出演したキャラガーは、アルネ・スロットの去就についてシーズン通じて話題になってきたと語った。 『マンデー・ナイト・フットボール』でも何度も取り上げてきた」と元ディフェンダーは説明した。「彼が残留すべきか退任すべきか、リヴァプールのサポーターの間では意見が分かれているだろう。だが私が聞くところによると、チャンピオンズリーグ出場権を確保できれば（現時点では可能性が高い）、スロットは来季もリヴァプールの監督を務めるようだ。」
ファン・ダイクが「期待外れ」だった今シーズンを振り返る
リヴァプールの主将ファン・ダイクは、週末のエヴァートン戦で勝利したものの、今シーズンを厳しく評価した。「チャンピオンズリーグ出場圏内のチームとの残り5試合はどれも大切だ。 チームのポテンシャルを考えると、今シーズンの結果は皆でとても失望している。基準を下回っている」とこのディフェンダーは語った。「だが、戦い続け、前へ進み、この不本意なシーズンを最大限に活かす必要がある。この状況はリヴァプールらしくないが、現実だ。勝ててよかった」
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裏では交代説が絶えない
スロット監督の続投が濃厚だが、クラブが方針を変えた場合の後任候補として、メディアでは複数の名前が取り沙汰されている。元リヴァプールDFスティーブ・ニコルは、長期的にアンフィールドのベンチを担う人物としてスロット、元レアル・マドリード監督シャビ・アロンソ、ボーンマス監督アンドニ・イラオラの3人から選ぶよう求められた。ニコルはイラオラのスタイルを評価したが、最終的にはレアルでの苦戦歴にもかかわらずアロンソを推した。
リヴァプールは当面スロット体制で臨み、次戦は土曜にホームでクリスタル・パレスを迎える。