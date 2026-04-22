アルネ・スロットの去就は決まったのか？ 惨憺たるシーズンを経て、ジェイミー・キャラガーがリヴァプールの監督職をめぐる最新情報を明かす

スカイ・スポーツによると、リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場圏に近づいたことで、スロット監督の来季続投が濃厚になった。5位リヴァプールと7位チェルシーは7ポイント差があり、チェルシーが失速する一方でリヴァプールの調子は上向いている。アーセナルが準決勝に進出したため、5位でも出場権を得る見込みだ。

昨季プレミア制したスロットだが、2年目の今季はタイトル獲得が難しい状況で批判も受けてきた。それでも首脳陣はプロジェクト継続を表明しており、オーナーやリチャード・ヒューズ、マイケル・エドワーズからも全面支持されている。