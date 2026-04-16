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Oliver Maywurm

翻訳者：

アルネ・スロットに驚きの展開？ リヴァプールFCの監督人事の噂が浮上

プレミアリーグ
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
リヴァプール
チャンピオンズ リーグ
アルネ・スロット

リヴァプールFCは、アーネ・スロット監督の今後について、意外な計画を進めているようだ。

スポーツジャーナリストのデビッド・オーンスタイン氏によると、イングランド王者のクラブはチャンピオンズリーグ出場権を逃してもスロットを維持する方針だ。

  • ここ数週間、アンフィールド・ロードでのスロット監督の立場はさらに厳しさを増している。チャンピオンズリーグ準々決勝でパリ・サンジェルマンに敗れたことで、今シーズン終了後の解任の可能性は高まった。 英紙『デイリー・メール』は4月初め、FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4で敗れた後、「スロットは解任へ夢遊病者のように歩んでいる」と伝えた。

    しかし、オーンスタイン氏によると、クラブ首脳は2027年まで契約があるスロットに引き続き任せる方針で、CL出場権の有無は関係ないという。

    プレミアリーグは来季CL枠を5つ確保しており、5位を維持すれば出場権を得られるが、6位チェルシーとは4ポイント差しかない。 残りの日程も楽ではない。まずは日曜にエヴァートンとのダービー、続いてホームでクリスタル・パレス戦。その後、CL圏争いのライバルであるマンチェスター・ユナイテッド（アウェイ）、チェルシー（ホーム）、アストン・ヴィラ（アウェイ）と3連戦を迎える。 最終節では7位のブレントフォードが待っており、欧州枠を争う相手だ。

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    PSG戦でリヴァプールが敗退し、アルネ・スロット監督が激しい批判を浴びている。

    スロットは2024年にリヴァプールを率い、クロップの難しい後継者となった。就任1年目はリーグ優勝。2年目のリーグ戦も5連勝スタートだった。

    しかしその後調子を落とし、プレミア連覇は早々に絶望に。EFLカップとFAカップでも早期敗退し、タイトルはCLのみとなった。

    しかしPSGとの準々決勝は2戦とも0-2で敗れ、敗退は当然の結果だった。第2戦後、スロットは選手起用を批判された。彼は復帰直後のFWアレクサンダー・イサクを先発させ、モハメド・サラーとコディ・ガクポをベンチに置いた。

    スロットは「長期離脱明けのイサクを切り札として温存したかった。延長に入ればスタミナが持たない恐れがあった」と説明した。 「45分プレーさせ、ハーフタイムに5～10分追加して状態を確認する選択肢もあった」とスロットは説明した。前半無得点だったイサクは、後半開始時にガクポと交代した。

    試合後、元リヴァプールのディートマー・ハマンらはこの采配を嘲笑した。「3か月も試合に出ていないイサクを、欧州最強の相手に先発させるべきだ。なのにスロットは『延長戦に出られないかもしれない』と交代をためらった。 正直に言わせてもらえば、彼には最大限の敬意を抱いていたが、こんな話は聞いたことがない」とハマンはスカイで怒りを露わにし、こう続けた。「過去に例があるかは分からない。おそらくあってもチャンピオンズリーグではなかったはずだ。」

  • リヴァプールFCの残りの試合日程

    試合日

    対戦相手

    第33節

    エバートンFC（アウェイ）

    34節

    クリスタル・パレス（ホーム）

    35

    マンチェスター・ユナイテッド（アウェイ）

    36

    チェルシーFC（ホーム）

    37

    アストン・ヴィラ（A）

    38

    FCブレントフォード（ホーム）

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