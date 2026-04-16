アルネ・スロットに驚きの展開？ リヴァプールFCの監督人事の噂が浮上

スロットは2024年にリヴァプールを率い、クロップの難しい後継者となった。就任1年目はリーグ優勝。2年目のリーグ戦も5連勝スタートだった。

しかしその後調子を落とし、プレミア連覇は早々に絶望に。EFLカップとFAカップでも早期敗退し、タイトルはCLのみとなった。

しかしPSGとの準々決勝は2戦とも0-2で敗れ、敗退は当然の結果だった。第2戦後、スロットは選手起用を批判された。彼は復帰直後のFWアレクサンダー・イサクを先発させ、モハメド・サラーとコディ・ガクポをベンチに置いた。

スロットは「長期離脱明けのイサクを切り札として温存したかった。延長に入ればスタミナが持たない恐れがあった」と説明した。 「45分プレーさせ、ハーフタイムに5～10分追加して状態を確認する選択肢もあった」とスロットは説明した。前半無得点だったイサクは、後半開始時にガクポと交代した。

試合後、元リヴァプールのディートマー・ハマンらはこの采配を嘲笑した。「3か月も試合に出ていないイサクを、欧州最強の相手に先発させるべきだ。なのにスロットは『延長戦に出られないかもしれない』と交代をためらった。 正直に言わせてもらえば、彼には最大限の敬意を抱いていたが、こんな話は聞いたことがない」とハマンはスカイで怒りを露わにし、こう続けた。「過去に例があるかは分からない。おそらくあってもチャンピオンズリーグではなかったはずだ。」