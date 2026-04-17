アルネ・スロットに訴える。この大物選手をリヴァプールへ。

コール氏は、リヴァプールが新戦力を獲得する際は、負傷中のスターが復帰しても負担を分かち合える選手を選ぶべきだと主張。実績ある世界クラスのストライカーと短期契約を結ぶのが最も合理的な選択だと強調した。

パディ・パワーとの独占インタビューでコールは「アーネ・スロットがリヴァプールを率いるなら、もう1人ストライカーが必要だ。特にチャンピオンズリーグ出場権を取った場合、途中出場して負担を負える選手が不可欠だ」と語った。

「おそらく、経験豊富なストライカーを探す必要がある。同時に、別の選択肢も検討すべきだ。なぜなら、イサクや最終的にエキティケと競合させるために、トップレベルでプレーする選手を獲得するのは難しいからだ。」