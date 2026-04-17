AFP
翻訳者：
アルネ・スロットに訴える。この大物選手をリヴァプールへ。
- Getty Images Sport
エキティケがアキレス腱断裂で9か月離脱。リヴァプールは前線の人材不足に直面している。今季17得点を挙げたフランス人ストライカーは、パリ・サンジェルマン戦で負傷し、2027年初頭まで戻れない見込みだ。 残ったのはアレクサンダー・イサクのみ。上位争いを維持するため、クラブはベテラン補強か若手育成か、早期に判断する必要がある。
コール氏は、リヴァプールが新戦力を獲得する際は、負傷中のスターが復帰しても負担を分かち合える選手を選ぶべきだと主張。実績ある世界クラスのストライカーと短期契約を結ぶのが最も合理的な選択だと強調した。
パディ・パワーとの独占インタビューでコールは「アーネ・スロットがリヴァプールを率いるなら、もう1人ストライカーが必要だ。特にチャンピオンズリーグ出場権を取った場合、途中出場して負担を負える選手が不可欠だ」と語った。
「おそらく、経験豊富なストライカーを探す必要がある。同時に、別の選択肢も検討すべきだ。なぜなら、イサクや最終的にエキティケと競合させるために、トップレベルでプレーする選手を獲得するのは難しいからだ。」
- AFP
年齢を重ねてもレヴァンドフスキはスペインで高い得点力を維持している。今季は12得点を挙げ、バルセロナのリーグ優勝争いでチームトップスコアラーだ。カンプ・ノウでの契約は今季限りで満了するため、リヴァプールは今夏に経済的に獲得できる可能性がある。
コールはこう語る。「例えば37歳のレヴァンドフスキなら、この挑戦に魅力を感じるはずだ。彼は今でもイサクより上で、チームに定着できると考えるだろう。30試合は余裕で出場できる。」
「それも選択肢の一つだ。あるいは、有望な17歳や18歳に多額を投資する手もあるが、その選手がイサクの控えとして結果を出せるかは賭けだ。いずれにせよ、リヴァプールにとって難しい決断だが、誰かを獲得する必要がある」とコールは古巣に助言する。
エキティケはすぐに手術を受け、その後長期のリハビリに入る。これによりフランス代表としてのワールドカップ出場は絶望的となった。
リヴァプールは今週末のエヴァートンとのマージーサイド・ダービーを控え、急いで態勢を立て直さなければならない。チャンピオンズリーグ出場権と夏の移籍市場をにらみ、後任選手を決める首脳陣の判断はスロット監督の戦術計画に直結する。