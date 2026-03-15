アルネ・スロットが、なぜ自分が「トッテナムの次期監督」になり得るのかを率直に語った――元プレミアリーグのスター選手がリヴァプールへの挑戦を表明

「トッテナム」との比較を避けるためには、スロット監督は、この重大なプレッシャーにどう対処できるかを示さなければならない。マーソンは、基準があまりにも高く設定されているため、安定した勝利を収められない限り、ファンやメディアは最終的にこのオランダ人監督のプロジェクトに不満を抱くようになると考えている。

「センターバックを獲得すれば、来年はすぐに上位に返り咲けると思う」と彼は語った。「今年は調子が上がらなかった。本当に奇妙なことだ。彼らのようにリーグ優勝を経験すると、その反動で苦戦するのは難しいものだ。ここ2、3年も戦ってきたし、新しい選手も加入している。 繰り返しになるが、彼らは世界有数のビッグクラブであるリヴァプールでプレーしている。それに順応するには時間がかかった。彼らは一流の選手たちだが、クラブ自体があまりにも巨大な存在なのだ。」