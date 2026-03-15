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アルネ・スロットが、なぜ自分が「トッテナムの次期監督」になり得るのかを率直に語った――元プレミアリーグのスター選手がリヴァプールへの挑戦を表明
アンフィールドの大きな期待に応える
この比較は、リヴァプールのような名門クラブにおいて、単に魅力的なサッカーを展開し、リーグ上位を維持するだけでは、ユルゲン・クロップ監督の下での圧倒的な強さに慣れ親しんだファンを満足させるには、ほとんどの場合不十分であることを改めて思い起こさせる。クロップ時代からの移行は、常にマージーサイドにおける最大の話題となるはずだった。 しかし、多くの人が成績の低下を予想していたにもかかわらず、リヴァプールは昨シーズン、プレミアリーグのタイトルを獲得した。とはいえ、マーソンが指摘するように、リヴァプールの監督にとって真の試練は、単に試合に勝つことではなく、5月にトロフィーを掲げることにある。
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マーソンの容赦ない評価
その後、マーソンは、このオランダ人監督がアンフィールドを去った場合にどこへ行くことになるかについて大胆な予測を述べ、スカイ・スポーツに対し次のように語った。「彼はトップ4入りを果たさなければならないだろう。そうでなければ、彼は（次の）トッテナムの監督になるだろう。」
「もしFAカップを制しても、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できなければ、何の意味もない。リヴァプールは『ファイナンシャル・フェアプレー』のルール下で、チャンピオンズリーグに出場しなければならないと思う。チャンピオンズリーグに出場すればするほど、より質の高い選手を獲得できるからだ。」
ユルゲン・クロップの遺産がもたらす課題
「トッテナム」との比較を避けるためには、スロット監督は、この重大なプレッシャーにどう対処できるかを示さなければならない。マーソンは、基準があまりにも高く設定されているため、安定した勝利を収められない限り、ファンやメディアは最終的にこのオランダ人監督のプロジェクトに不満を抱くようになると考えている。
「センターバックを獲得すれば、来年はすぐに上位に返り咲けると思う」と彼は語った。「今年は調子が上がらなかった。本当に奇妙なことだ。彼らのようにリーグ優勝を経験すると、その反動で苦戦するのは難しいものだ。ここ2、3年も戦ってきたし、新しい選手も加入している。 繰り返しになるが、彼らは世界有数のビッグクラブであるリヴァプールでプレーしている。それに順応するには時間がかかった。彼らは一流の選手たちだが、クラブ自体があまりにも巨大な存在なのだ。」
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リヴァプールは今後どうなるのか？
リヴァプールの今後の試合日程は依然として過密であり、クラブ首脳陣の期待は明確だ。彼らは再建期にあるのではなく、勝利を目指す段階にあるのだ。リヴァプールは、リーグ戦でのトップ4入りを目指すほか、チャンピオンズリーグでの勝ち進みなど、さまざまな大会で依然として活躍を続けている。日曜日にトッテナムをホームに迎え、その後、チャンピオンズリーグのラウンド16でガラタサライに1点差で敗れた一戦を逆転し、流れを変えるべく挑むことになる。
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