アルネ・スロットが解任された場合、シャビ・アロンソはリヴァプールの指揮を執る「準備ができている」

報道によると、アロンソはリヴァプールからの具体的なオファーを受け入れる「準備はできている」ものの、選手補強やチーム編成に対する自身の影響力に関して厳しい条件を提示しているという。この強硬な姿勢は、マドリードでの苦い経験に起因している。同クラブでは、就任前から自身のチーム編成に関する具体的な要望が無視されていたと感じていたと報じられている。 現役時代に18の主要タイトルを獲得したアロンソに対し、具体的なオファーが提示されていることを、代理人のイニャキ・イバニェスが認めた。アロンソは、自身の戦術的信念と合致しないチームを引き継ぎ、最終的に1月中旬に解任されたスペインでの過ちを繰り返すことを警戒しているとされる。