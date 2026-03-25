Getty Images Sport
翻訳者：
アルネ・スロットが解任された場合、シャビ・アロンソはリヴァプールの指揮を執る「準備ができている」
急降下するシーズン
リヴァプールが2025年に優勝を果たした後に広がった楽観的なムードは、スロット監督の下で消え失せてしまった。今シーズン、彼の率いるチームは安定感を維持できず、プレミアリーグで計10敗を喫している。昨夏、バイエル・レバークーゼンからフロリアン・ヴィルツを大物補強として獲得するなど、5億ユーロという巨額の投資を行ったにもかかわらず、スロット監督はスター選手揃いのチームを結束力のある集団へとまとめ上げることに失敗した。 『SPORT BILD』によると、マイケル・エドワーズ率いるアンフィールドの首脳陣は、夏のチーム再建を率いる人物として、元リヴァプールMFのアロンソをすでに候補に挙げている。この就任が実現すれば、クラブの象徴的存在であるモハメド・サラーの退団と時期を同じくすることになる。サラーがシーズン終了後に去ることで、新体制下での本格的な戦術的再構築が促進されると見込まれている。
- Getty Images Sport
マドリードから得た教訓
報道によると、アロンソはリヴァプールからの具体的なオファーを受け入れる「準備はできている」ものの、選手補強やチーム編成に対する自身の影響力に関して厳しい条件を提示しているという。この強硬な姿勢は、マドリードでの苦い経験に起因している。同クラブでは、就任前から自身のチーム編成に関する具体的な要望が無視されていたと感じていたと報じられている。 現役時代に18の主要タイトルを獲得したアロンソに対し、具体的なオファーが提示されていることを、代理人のイニャキ・イバニェスが認めた。アロンソは、自身の戦術的信念と合致しないチームを引き継ぎ、最終的に1月中旬に解任されたスペインでの過ちを繰り返すことを警戒しているとされる。
エドワーズ家とのつながり
エドワーズはかねてよりアロンソを公然と称賛しており、スロットが就任する前の2024年春には、このスペイン人選手をアンフィールドに呼び戻そうと試みていた。 当時、アロンソはバイエル・レバークーゼンに残留し、ブンデスリーガ史上初の無敗優勝を達成することを選んだ。スロット監督が最終的に就任したにもかかわらず、エドワーズは2024-25シーズンを通じてアロンソの代理人と連絡を取り続けていたと報じられている。リヴァプールは、この再タッグを、ドイツでアロンソの下で世界クラスの才能へと開花したヴィルツを再び活躍させる絶好の機会と見なしている。
- Getty Images Sport
夏の変わり目
プレミアリーグの残り7試合を控えたリヴァプールは、4位のアストン・ヴィラに5ポイント差をつけられているが、アロンソ監督は今夏の新たなスタートを優先し、シーズン途中のクラブ買収の可能性を否定したと報じられている。 つまり、スロット監督は国内リーグの終盤戦と、パリ・サンジェルマンとの一戦を懸けたチャンピオンズリーグ準々決勝を指揮し続けることになるだろう。監督とサラーの両方が去る可能性に直面しているチームにとって、これからの数ヶ月は精神力を試される重要な試練となる一方、アロンソにとっては、自身が210試合に出場した古巣への歴史的な復帰という未来がまだ待っているかもしれない。