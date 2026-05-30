アルネ・スロットがリヴァプールの解任報道に反応。衝撃的な発表について触れ、不満なファンにメッセージを送った。

クラブとオーナーは共同声明で、スロット氏の退任を表明しつつその功績を称えました。「アルネがリヴァプールFCに在籍した期間は短かったものの、その貢献は大きく、意義深く、何よりもサポーターと私たちにとって重要な成功をもたらしました。

彼の成果は、勤勉さと献身、卓越した専門知識に裏打ちされており、彼がこの分野のリーダーであることを証明した。

在任中示した思いやりと人間性は、彼の人柄を雄弁に語っている。私たちは彼の今後の活躍を祈り、リヴァプールでの功績が未来永劫価値を持つと確信している。

それでも、チームの方向性を変えることが最善だと判断しました。この決定は、彼の成果や敬意を損なうものではなく、異なるアプローチが必要だというメッセージです。

「アルネは、我々の感謝とプレミアリーグ優勝の栄光を胸に、家族とともにいつでもアンフィールドへ戻れることを確信して去っていく。」