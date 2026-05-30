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アルネ・スロットがリヴァプールの解任報道に反応。衝撃的な発表について触れ、不満なファンにメッセージを送った。
リヴァプールがオランダ人監督を解任
リヴァプールは、アンフィールドで2年間率いたスロット監督を正式に解任した。クラブとオーナーは共同声明で契約解除を発表し、今回の解任が極めて困難な決断だったと述べた。オランダ人監督は就任1年目にプレミアリーグ制覇を達成したが、その後は成績が低下。チームは5位に終わり、タイトルlessのシーズンとなった。
- AFP
クラブが長文の声明を発表
クラブとオーナーは共同声明で、スロット氏の退任を表明しつつその功績を称えました。「アルネがリヴァプールFCに在籍した期間は短かったものの、その貢献は大きく、意義深く、何よりもサポーターと私たちにとって重要な成功をもたらしました。
彼の成果は、勤勉さと献身、卓越した専門知識に裏打ちされており、彼がこの分野のリーダーであることを証明した。
在任中示した思いやりと人間性は、彼の人柄を雄弁に語っている。私たちは彼の今後の活躍を祈り、リヴァプールでの功績が未来永劫価値を持つと確信している。
それでも、チームの方向性を変えることが最善だと判断しました。この決定は、彼の成果や敬意を損なうものではなく、異なるアプローチが必要だというメッセージです。
「アルネは、我々の感謝とプレミアリーグ優勝の栄光を胸に、家族とともにいつでもアンフィールドへ戻れることを確信して去っていく。」
スロットが別れのメッセージを伝える
突然の発表にもかかわらず、退任するヘッドコーチはすぐにファンに感謝を伝えた。クラブの発表直後、ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がオンラインで共有したコメントで、スロット氏はマージーサイドでの日々を振り返り、「リヴァプールとの時間は素晴らしかった。昨季のリーグ優勝に感謝している」と語った。
- AFP
アンフィールドの首脳陣が後任を探している
リバプールは新シーズン前に低迷を脱するため、予期せぬ監督交代という難局に臨む。ボーンマスを6位に導いたアンドニ・イラオラ氏が後任の最有力候補に浮上した。新監督はチーム再構築、士気回復、チャンピオンズリーグ復帰への準備という課題に直面する。