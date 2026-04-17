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アルネ・スロット、サラーの後継者質問に謎回答
スロット氏は、右ウイングの補強が急務だと指摘する。「モーの退団は確定なので、似たタイプで補うか、別の方法で補うかを決める必要がある」と語った。
- AFP
リヴァプールは変化の夏へ準備中だが、スロットは大幅な刷新を予想していない。昨年は移籍市場で過去最高額を投じたが、今年は繰り返されそうもない。
「昨年は多くの選手を獲得し、移籍市場で多額の支出がありました。私が着任してからの4回の移籍期間で純支出は1億5000万ポンドに達し、私たちのクラブの姿勢を示しています。」
監督は、リヴァプールが依然として「移籍市場で活発に動くクラブ」だと述べつつ、焦点は特定のポジションにあると強調した。「私は人数ではなくポジションで考えている。すでに退団が確定している選手もいるので、まずは夏の動向を見守ろう。」
パリ・サンジェルマンに敗退したチャンピオンズリーグでも、アトレティコ・マドリード、レアル・マドリード、アーセナルといった強豪相手に示したパフォーマンスに未来を見出している。
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「PSG戦を観た人なら、未来は明るいと感じたはずだ。いつもは支配される相手に対し、ボール支配率で上回り、21本のシュートと多くのチャンスを作った。」
リヴァプールは現在リーグ戦に集中しており、トップ5入りを狙う。次戦はエヴァートンとのダービーだが、長期離脱中のウーゴ・エキティケは欠場する。