「僕たちは決勝に勝って、みんなでピッチに駆け出して祝っていた。でも僕はオーストリアの旗を探していたんだ。みんな旗を持っていたのに、僕だけ持っていなかった。そんな時、ゴール裏にいるファンが見えて、スタンドの人たちが『マルコ、こっちに来い！』と呼び始めた。すると僕は完全に正気を失って、『よし、今からファンの中に飛び込もう』と思ったんだ」

「それでファンの中に飛び込んだんだけど、その後でピッチに戻ろうとした。ところが、その時ステュワードは僕のことを、ピッチになだれ込もうとしているファンだと思っていた。警察が来て、僕を地面に押し倒して、そのまま押さえつけた。幸い、副監督が来てくれた。もうアクレディテーションを身につけていなかったから、彼らは僕をただのファンだと思っていて、逮捕しようとしていたんだ。彼が、僕は選手だと説明してくれた」