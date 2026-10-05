元インテルFWのマルコ・アルナウトヴィッチが、キャリアで実に2度にわたってインテルのユニフォームに袖を通した自身の歩みについて、ドイツ人インフルエンサー「Marli」とのTwitch配信で包み隠さず語った。
数々のエピソードの中でも、とりわけ印象的だったのは2つの面白い話だ。2010年にマドリードで行われたインテル対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ決勝にまつわるもので、ジョゼ・モウリーニョの下で勝利を収め、インテルにトレブルをもたらした一戦だった。
元インテルFWのマルコ・アルナウトヴィッチが、キャリアで実に2度にわたってインテルのユニフォームに袖を通した自身の歩みについて、ドイツ人インフルエンサー「Marli」とのTwitch配信で包み隠さず語った。
数々のエピソードの中でも、とりわけ印象的だったのは2つの面白い話だ。2010年にマドリードで行われたインテル対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ決勝にまつわるもので、ジョゼ・モウリーニョの下で勝利を収め、インテルにトレブルをもたらした一戦だった。
「僕たちは決勝に勝って、みんなでピッチに駆け出して祝っていた。でも僕はオーストリアの旗を探していたんだ。みんな旗を持っていたのに、僕だけ持っていなかった。そんな時、ゴール裏にいるファンが見えて、スタンドの人たちが『マルコ、こっちに来い！』と呼び始めた。すると僕は完全に正気を失って、『よし、今からファンの中に飛び込もう』と思ったんだ」
「それでファンの中に飛び込んだんだけど、その後でピッチに戻ろうとした。ところが、その時ステュワードは僕のことを、ピッチになだれ込もうとしているファンだと思っていた。警察が来て、僕を地面に押し倒して、そのまま押さえつけた。幸い、副監督が来てくれた。もうアクレディテーションを身につけていなかったから、彼らは僕をただのファンだと思っていて、逮捕しようとしていたんだ。彼が、僕は選手だと説明してくれた」
「アシスタントコーチからは、ピッチに残ってからロッカールームへ行くように言われた。僕はそのまま続けて、ロッカールームに行って、そこで祝って、それからバスに向かった。自分が最初に着くと思っていたけど、実際にはマリオ（バロテッリ）がすでにバスに乗っていた」
「ゆっくりとバスに近づくと、中に座って電話しているマリオが見えた。そこで外から跳び上がって、驚かせようと窓をものすごい勢いで叩いたんだ。彼は本当にびっくりしていた。
ところが突然、6人の警察官がやって来て、『ストップ、ストップ！』と叫んだ。彼らもまた、僕のことをファンだと思ったんだ。そして僕はまたしても地面に押さえつけられた。幸い、また副監督が戻ってきて助けてくれた。その後、彼は僕にこう言った。『もうバスに乗って、二度と外に出るな。そこに座って、もう何もするな』」
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「インテルのバスに乗ったんだ。でも、そのあとまた降りて、完全にイカれた自分の頭で――この話は誰も知らないんだけど――バイエルン・ミュンヘンのバスを見つけた。前方からそのバスに乗り込んで、ルイ・ファン・ハールのところへ向かった。
僕がインテルでプレーしていたことすら、誰も知らなかった。バスに入ってこう言ったんだ。『ヘイ、all the best, coach. ヘイ、good luck guys』って。僕はまったくの無名だった。
本当に誓うよ。この話をするたびに、みんな僕がどれだけぶっ飛んでいたかを理解する。でも、いい意味でね。もし自分がバイエルンの選手で、見ず知らずの人があんなふうに僕たちのバスに乗り込んできたら、気が狂っていたと思うよ」