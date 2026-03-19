アルド・セレナ：「親愛なるトラップ、久しぶりに見るあの生き生きとした瞳に、懐かしい気持ちになるよ。君は僕をユヴェントスにもインテルにも招いてくれたね」

アルド・セレナは、今週87歳の誕生日を迎えた、ユヴェントスとインテル時代の元監督ジョヴァンニ・トラパットーニに挨拶と感謝の言葉を贈った。





元イタリア代表FWは、『コリエーレ・デラ・セラ』紙に掲載された公開書簡の中で次のように綴っている。「こんにちは、先生。タメ口を使ってすみません。でも、私ももう若者ではありませんから。 ご自宅の前で数人のサポーターと撮った写真や、元選手たちから届いたお祝いのメッセージに返信された動画など、今回の誕生日を通じて、久しぶりにあの生き生きとした瞳を、そして40年前にユヴェントスで私を迎えてくれたあの変わらぬ活気あふれる眼差しを、感慨深く再会することができました。 1985年の夏、あなたは私に何を求めているのか、そしてクラブの哲学とは何かを説明してくれました。まるで私がすでにスター選手であるかのように、あるいはあなたがそうあってほしいと願う選手であるかのように話しかけてくれました。なぜなら、当時の私は決してそうは感じていなかったからです。あなたは私に活力を与え、責任感を持たせてくれました。 あの面談の後、私はそのチームの主役であり、あなたが大いに期待を寄せる重要な一員だと感じるようになりました。あれほど対話を重んじ、常に選手たちの心の扉を開く鍵を探そうとする監督には、私は慣れていませんでした。あなたが皆の仕事に対して示す敬意には驚かされました。倉庫係に対しても、会長に対しても、同じ口調で、同じ敬意を払い、同じように親身になって話しかけていたのです。」



