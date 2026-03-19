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翻訳者：

アルド・セレナ：「親愛なるトラップ、久しぶりに見るあの生き生きとした瞳に、懐かしい気持ちになるよ。君は僕をユヴェントスにもインテルにも招いてくれたね」

元ストライカーが、ユヴェントス時代、そしてインテル時代にも指導を受けた監督に公開書簡を送った。

アルド・セレナは、今週87歳の誕生日を迎えた、ユヴェントスとインテル時代の元監督ジョヴァンニ・トラパットーニに挨拶と感謝の言葉を贈った


元イタリア代表FWは、『コリエーレ・デラ・セラ』紙に掲載された公開書簡の中で次のように綴っている。「こんにちは、先生。タメ口を使ってすみません。でも、私ももう若者ではありませんから。 ご自宅の前で数人のサポーターと撮った写真や、元選手たちから届いたお祝いのメッセージに返信された動画など、今回の誕生日を通じて、久しぶりにあの生き生きとした瞳を、そして40年前にユヴェントスで私を迎えてくれたあの変わらぬ活気あふれる眼差しを、感慨深く再会することができました。 1985年の夏、あなたは私に何を求めているのか、そしてクラブの哲学とは何かを説明してくれました。まるで私がすでにスター選手であるかのように、あるいはあなたがそうあってほしいと願う選手であるかのように話しかけてくれました。なぜなら、当時の私は決してそうは感じていなかったからです。あなたは私に活力を与え、責任感を持たせてくれました。 あの面談の後、私はそのチームの主役であり、あなたが大いに期待を寄せる重要な一員だと感じるようになりました。あれほど対話を重んじ、常に選手たちの心の扉を開く鍵を探そうとする監督には、私は慣れていませんでした。あなたが皆の仕事に対して示す敬意には驚かされました。倉庫係に対しても、会長に対しても、同じ口調で、同じ敬意を払い、同じように親身になって話しかけていたのです。」


  • ユヴェントスからインテルへ

    「あなたは私をユヴェントスに、そしてインテルへと招いてくれました。私たちの間には強い絆が生まれました。少し遅ればせながら、世代は違えど、私たちの息が合うのは、似たような社会的背景に根ざしているのだと気づきました。私の両親がそうしてくれたように、あなたは働く人、努力する人、誠実に物事に取り組む人への敬意を私に教えてくれました。 私はあなたの調停能力、物事を合理的に考えようとする姿勢、そして選択を誤らないよう時間をかけて考える姿勢を尊敬していた。焦りから感情的になることを避けることは、あなたのように常に個性豊かな集団を率いてきた者にとって不可欠な資質だが、それにもかかわらず、不当な扱いに対しては断固として立ち向かうことができた。それはあなたの性格の一部だったからだ」。


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  • 合宿からの脱出

    「あの夜、プレシーズン合宿中に誰にも告げずに立ち去った時、私は私たちの関係を完全に壊しかけた。夕食後、私はホテルを離れ、真夜中に戻ってきた。ペレグリーニ会長がサプライズでホテルに来て私たちに挨拶をしたが、私はそこにいなかった。 翌朝、あなたは私を一瞥もしなかった。そしてロッカールームでチームにこう言った。「アルドは私、君たち、そして会長に対して無礼な行為をした。彼は一生忘れられないほどの罰金を払うことになるだろう」。それから1ヶ月以上、あなたは私と二人きりで話すことはなかった。あなたは私を「出場停止」にしたのだ。


    それからある土曜日の夜、あなたは私の部屋に入ってきて、その顔には優しい眼差しが浮かんでいた。口角が少し上がり、ほのかな笑みを浮かべていた。あなたは私に尋ねた。「なぜだ、アルド？なぜ私にこんなことをした？」私は答えた。「間違っていました、監督。言い訳はありません。人生で複雑で困難な時期を過ごしていたのです。」 すると、赦しの言葉が返ってきた。「僕に相談すればよかったんだ。何が起きているのか話してくれれば、もしかしたら許可を出したかもしれない。さあ、この件は終わりにして、前を向こう」


  • ありがとう

    「長い時間が経ち、私たちは変わり、少し違う人間になりました。でも、あれほど心を揺さぶる感動を分かち合ったことは、私たちを永遠に結びつけてくれるでしょう。時は流れ、視界は狭まっていきますが、調和と絆の中で過ごした日々は、今も私たちの背後にあり、寄り添ってくれています。 親愛なる先生、あなたは至る所に友情の種を蒔いてこられました。ここでも、その一粒から小さな芽が育ち、尊敬と感謝の気持ちに加え、あなたへの愛情を抱いていることを知ってください。そして、家の前で先生に別れを告げた若者たちを、少し羨ましく思いました。私も彼らと一緒にそこにいて、先生の手を握り、ただ「ありがとう」と伝えたいと願っていました。」

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