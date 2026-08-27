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アルテタ、アウバレスとの関連報道について沈黙を破る アーセナルはジェズスとマルティネッリの退団に備えへ
アルテタがフリアン・アルバレスを巡る憶測に言及
アルテタ監督は、アトレティコ・マドリーFWアルバレスの獲得をクラブが狙っているとされる件について、引き続き口を閉ざした。夏の移籍市場が最終週に入る中、アーセナルは前線の選択肢を強化すると広く見られており、元マンチェスター・シティのスターが主要ターゲットとして浮上している。ただ、アルテタ監督は正式な動きが進んでいるかどうかの明言を拒否した。その一方で、アトレティコが同FWを本人の希望する移籍先であるバルセロナには売却しないとあらためて強調したことで、アーセナルの期待は高まっている。
月曜日のアストン・ヴィラ戦を前にした試合前会見でメディア対応に臨んだスペイン人指揮官は、他クラブのターゲットについての姿勢を明確に示した。スペインでの報道で、アルバレスがプレミアリーグ復帰を避けるために自身からの電話を無視したとされている件について直撃されると、アルテタ監督は「その話には踏み込まないでくれ！ 他クラブの選手についてコメントするつもりはない」と答えた。
アルテタ監督はまた、水面下で新戦力候補に何を求めているのかについても明かした。加入する選手にはアーセナル行きへの完全なコミットメントが必要なのかと問われると、指揮官は「公の場で彼らにそれを求めることは決してない！ そうではなく、よりプライベートなところで、彼らが何か特別なもの、愛着や感情を抱いているという感触を得たいんだ。本当に僕たちのもとに来たい、そしてこのファミリーの一員になりたいという思いを持っているかどうかだ」と説明した。
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ガブリエウ・ジェズス、エミレーツ退団が目前に
補強候補に注目が集まる一方で、ノースロンドンのクラブは大きな退団にも備えている。2022年夏にマンチェスター・シティからアーセナルに加入したジェズスは、今季ここまでアーセナルでまだ出場していない。昨季は負傷に苦しむシーズンとなり、公式戦出場はわずか27試合、6得点にとどまったが、移籍を巡る憶測が強まるなか、最近のトレーニングでは欠席が目立っていた。
なぜこのブラジル人FWが直近のセッションに参加していなかったのかを問われると、アルテタ監督は状況について率直に語り、その判断はスカッド管理と選手自身の将来によるものだと示唆した。アーセナル指揮官は「現時点で我々のスカッドにいる人数と関係していることだし、どのようなものであれ個人的な事情を抱えている全選手について、その状況を個別にどう管理しているかということでもある。明らかだと思う」と認めた。
マルティネッリにサウジ・プロリーグ移籍の可能性が浮上
多くのサポーターを驚かせた動きとして、マルティネッリもまた衝撃的な退団に迫っていると報じられている。将来をめぐる不透明感が強まる中でアーセナルのトレーニングを早退し、マンチェスター・シティ戦とコヴェントリー戦の3-0での勝利ではメンバー外となった25歳のブラジル人ウインガーは、来週の期限前にも5000万ポンド超の記録的な契約でサウジ・プロリーグのアル・ヒラル加入に近づいている。
アルテタはマルティネッリの状況という現実から目を背けず、選手の将来について話し合いが行われていることを認めた。アルテタは「これは私たちが対処している、もう一つの個人的な状況だ。誰もが、私たちがガビをどれほど愛しているかを知っているし、認識している。どんな結末になろうとも、それは全員がそれに同意したからということになる」と述べた。
- AFP
コンサ、古巣ヴィラ戦でアーセナルデビューへ準備万端
新戦力のエズリ・コンサは、今週フルメニューのトレーニングに参加しており、古巣アストン・ヴィラ戦でアーセナルデビューを果たす可能性がある。古巣との対戦という重圧も想定されるが、アルテタ監督はこのDFをいきなり実戦投入することに一切ためらいはないと強調した。
ヴィラ・パークでの一戦を前に、コンサの準備状況について問われたアーセナル指揮官は「彼は起用可能だ。非常に良いトレーニングを積んでいて、選考可能な状態にあると思う」とコメント。さらに、このカードに伴う感傷面への懸念も一蹴し、「選手に何か違うものが見えれば、もしかしたら考えるかもしれない。だが、初日から見てきたエズリの様子や、彼の人柄をよく理解していること、そして彼と仕事をしてきたあらゆる人たちから得ているフィードバックを踏まえれば、それは私にとって懸念材料ではない」と付け加えた。
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