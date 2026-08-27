アルテタ監督は、アトレティコ・マドリーFWアルバレスの獲得をクラブが狙っているとされる件について、引き続き口を閉ざした。夏の移籍市場が最終週に入る中、アーセナルは前線の選択肢を強化すると広く見られており、元マンチェスター・シティのスターが主要ターゲットとして浮上している。ただ、アルテタ監督は正式な動きが進んでいるかどうかの明言を拒否した。その一方で、アトレティコが同FWを本人の希望する移籍先であるバルセロナには売却しないとあらためて強調したことで、アーセナルの期待は高まっている。

月曜日のアストン・ヴィラ戦を前にした試合前会見でメディア対応に臨んだスペイン人指揮官は、他クラブのターゲットについての姿勢を明確に示した。スペインでの報道で、アルバレスがプレミアリーグ復帰を避けるために自身からの電話を無視したとされている件について直撃されると、アルテタ監督は「その話には踏み込まないでくれ！ 他クラブの選手についてコメントするつもりはない」と答えた。

アルテタ監督はまた、水面下で新戦力候補に何を求めているのかについても明かした。加入する選手にはアーセナル行きへの完全なコミットメントが必要なのかと問われると、指揮官は「公の場で彼らにそれを求めることは決してない！ そうではなく、よりプライベートなところで、彼らが何か特別なもの、愛着や感情を抱いているという感触を得たいんだ。本当に僕たちのもとに来たい、そしてこのファミリーの一員になりたいという思いを持っているかどうかだ」と説明した。