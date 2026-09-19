Getty Images Sport
翻訳者：
アルテタ監督、マックス・ドウマンの将来を示唆 アーセナルは驚きの1月レンタル移籍を検討か
アーセナル、10代のダウマンの1月レンタルを検討か
アーセナルは、レンタル移籍が継続的な成長の助けになるのであれば、今季に10代の逸材ドウマンを期限付きでクラブ外へ出すことを認める考えを示している。『BBC』が報じた。
16歳のMFは昨季、アーセナルで得点した最年少選手、そしてプレミアリーグ史上最年少得点者となる2つの注目すべき記録を打ち立て、話題を集めた。
今季はまだイングランド1部で出場していないものの、ドウマンはアーセナルがイプスウィッチを4-2で下したカラバオカップの一戦で2得点を挙げ、再び脚光を浴びた。
- (C)Getty Images
アルテタは適切なバランスを見つけることに集中している
アルテタ監督は、今後もこの若手をトップチームに関わらせ続けたい考えを示しているが、アーセナルの指揮官は、ダウマンにとって何が最善かをクラブが定期的に見極めていくと認めた。
「現状がどうなのか、そして彼にとって何をするのが最善なのかを6カ月ごとに評価し、そのうえで正しい決断を下すことになる」とアルテタ監督は説明した。「それは多くの要因に左右される。彼に何が必要か、それに加えてチームに何が必要か、チーム内でどれだけ起用の余地があるか、彼がどれだけの出場時間を得ているか、そしてその出場時間の質も関係する」
アーセナルのアカデミー育ちに対する具体的な計画
記録破りの10代選手に対して外部からの関心があったにもかかわらず、アーセナルは意図的にドウマンを早い段階での移籍憶測から守った。これにより、ドウマンは夏の間を通してトップチームに完全に組み込まれた状態を維持した。
「我々はマックスをチームに入れておきたいという考えが極めて明確だったので、実際のところ、どんな可能性にも耳を傾けてこなかった」とアルテタ監督は付け加えた。「彼をプレシーズンの一員にしたかったし、その後でそこから我々がどの位置にいるのかを見極め始めたかった。我々はオープンでなければならないが、今の焦点はここにいて、チームに影響を与えることにある」
- Getty Images Sport
ウィルシャー、1月の移籍市場でのチャンスを待つ
この夏にGCSEを終えたドウマンは、12月31日に17歳となることで、正式にトップチームからのローン移籍が可能になる。冬の移籍市場はその翌日に開幕し、イングランド・フットボールリーグへの移籍実現の道が開かれる。
リーグ1のルートンを率いる元アーセナルMFジャック・ウィルシャーは、今季終了までの期限付き移籍でこの若手を獲得することに、すでに関心を示しているとみられている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。