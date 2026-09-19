アーセナルは、レンタル移籍が継続的な成長の助けになるのであれば、今季に10代の逸材ドウマンを期限付きでクラブ外へ出すことを認める考えを示している。『BBC』が報じた。

16歳のMFは昨季、アーセナルで得点した最年少選手、そしてプレミアリーグ史上最年少得点者となる2つの注目すべき記録を打ち立て、話題を集めた。

今季はまだイングランド1部で出場していないものの、ドウマンはアーセナルがイプスウィッチを4-2で下したカラバオカップの一戦で2得点を挙げ、再び脚光を浴びた。