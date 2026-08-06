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アルテタ監督、ブルーノ・ギマランイス加入については口を閉ざす アーセナルはクリスティアン・ノアゴーアをエヴァートンへ放出
アルテタ、ギマランイス獲得について冷静な姿勢崩さず
アルテタ監督は、巨額移籍が最終段階に入っているとの報道が出回る中でも、ギマランイスに関する憶測について踏み込んだ発言を避けた。 アーセナルはこのブラジル人MFに対し、7500万ポンドの移籍金で合意したとみられており、メディカルチェックのための渡航許可もすでに下りたと報じられている。しかし、レアル・ベティスに2-3で敗れた試合後に話したアルテタ監督は、他クラブに所属する選手については語らないという従来の姿勢を崩さなかった。
28歳のこの選手がチームにどれほどの上積みをもたらすかとさらに問われると、アルテタ監督は毅然とした態度を示した。「アーセナルの選手ではない選手について話すつもりはない」と、このスペイン人指揮官は述べた。さらにその後、「まあ、現時点で私が言えるのは、何かが起きて、それを発表できるようになれば、そのときに率直に答えるということだ」と付け加えた。
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アーセナルにとって中盤の大型補強
ギマランイスの獲得を目指す動きは、デクラン・ライス、マルティン・ウーデゴール、ミケル・メリーノらを擁する中盤に、さらなる層の厚さと質を加えようとしているアーセナルにとって戦略的な一手である。ブラジル代表MFは、2022年1月にリヨンからセント・ジェームズ・パークへ加入して以降、ニューカッスルのプロジェクトにおける中核的存在となっている。そのリーダーシップは、ニューカッスルをチャンピオンズリーグ復帰へ導き、さらに2025年のカラバオカップ制覇を果たす上で極めて重要だった。
報じられている7500万ポンドという金額は、ギマランイスがいかに高く評価されているかを示している。とりわけ、同選手はノース・イーストで2028年まで契約を結んでいるだけに、その意味は大きい。アルテタにとっては、ギマランイスが持つ多様性も大きな魅力だ。このMFは、低い位置でゲームを組み立てるプレーメーカーとしても、より高い位置のインサイドハーフとして前に出る役割でも、同様に快適にプレーできる。
ノアゴーア退団で中盤再編へ
ギマランイス加入の可能性が浮上する一方で、クリスティアン・ノアゴーアはエヴァートンへの移籍を完了した。ノアゴーアはアーセナルの最近のタイトル獲得においてロッカールームの重要人物であり、アルテタもこのデンマーク代表のクラブへの貢献をすぐさま称賛した。
「彼は我々にとって本当に素晴らしい役割を果たしてくれた」と、アルテタはノアゴーアの退団について語った。「彼をここに連れてきたとき、私は彼が我々のグループプレーヤーになれると言った。人々をひとつにまとめ、高い基準を保つ能力は信じられないほどだった。プレーしたときにも本当に良い場面がいくつもあった。ただ、その役割を長期間にわたって果たし続けるのが簡単ではないことも理解している。彼には、私が非常によく知る監督とクラブの下で大きなチャンスがあった。幸運を祈っているし、感謝している」
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タイトルパズルの最後のピース
移籍金はニューカッスルが当初提示していた1億ポンドという金額を下回るものの、11月に29歳となる選手に対する投資としては依然として大きい。クラブは、すでにプレミアリーグで4年を過ごしているギマランイスには適応期間が不要であり、先発メンバーにそのまま入れる理想的な候補だと考えている。その安定感とリーダーシップは、複数のタイトル獲得を目指すチームにとって不可欠な要素と見なされている。現時点では、ギマランイスの確保は補強チームにとって非常に大きな成果であり、フィジカルの強さと高い技術を兼ね備えた、そう多くはないタイプの選手をもたらすことになる。
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