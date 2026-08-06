アルテタ監督は、巨額移籍が最終段階に入っているとの報道が出回る中でも、ギマランイスに関する憶測について踏み込んだ発言を避けた。 アーセナルはこのブラジル人MFに対し、7500万ポンドの移籍金で合意したとみられており、メディカルチェックのための渡航許可もすでに下りたと報じられている。しかし、レアル・ベティスに2-3で敗れた試合後に話したアルテタ監督は、他クラブに所属する選手については語らないという従来の姿勢を崩さなかった。

28歳のこの選手がチームにどれほどの上積みをもたらすかとさらに問われると、アルテタ監督は毅然とした態度を示した。「アーセナルの選手ではない選手について話すつもりはない」と、このスペイン人指揮官は述べた。さらにその後、「まあ、現時点で私が言えるのは、何かが起きて、それを発表できるようになれば、そのときに率直に答えるということだ」と付け加えた。