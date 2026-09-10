アーセナルは2026-27シーズンの完璧なスタートを継続し、チャンピオンズリーグでナポリを1-0で下した。マルティン・ウーデゴールが75分に決勝点を挙げ、イタリアでアウェーのアーセナルが主導権を握った末に、ついに均衡を破って勝ち点3をもたらした。

アーセナルは試合を通じて数多くのチャンスを作りながらも、その優勢をなかなか得点に結びつけられなかったが、最後はキャプテンが決定的な仕事を果たした。この勝利により、アーセナルは今季の開幕から5試合全勝となり、欧州で真の優勝候補であることを示している。