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アルテタ監督、ナポリ戦のチャンピオンズリーグ勝利中にアーセナルの3選手へ「激怒」と報道 欧州で完璧なスタートにもかかわらず
アーセナル、ナポリで圧勝を収める
アーセナルは2026-27シーズンの完璧なスタートを継続し、チャンピオンズリーグでナポリを1-0で下した。マルティン・ウーデゴールが75分に決勝点を挙げ、イタリアでアウェーのアーセナルが主導権を握った末に、ついに均衡を破って勝ち点3をもたらした。
アーセナルは試合を通じて数多くのチャンスを作りながらも、その優勢をなかなか得点に結びつけられなかったが、最後はキャプテンが決定的な仕事を果たした。この勝利により、アーセナルは今季の開幕から5試合全勝となり、欧州で真の優勝候補であることを示している。
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アルテタ、決定機逸に反応
好結果を手にしたとはいえ、アルテタはアーセナルが相手ゴール前で全体的に決定機を生かし切れなかったことへのいら立ちを口にした。指揮官は、粘り強いナポリ守備陣を相手に数多くの明白な決定機を作り出したのだから、もっと早い段階で楽に試合を決めるべきだったと考えていた。
アルテタは試合終了後、TNT Sportsに対し、「勝ち点3に完全に値する内容だった。おそらく、このパフォーマンスは結果に反映されていない。チームは素晴らしかった。相手を崩すための質を多くの場面で示したし、これほど多くの絶好機を逃したのは残念だ」と語った。
さらにアルテタは「別の日なら結果は違っていただろう。これだけ多くのチャンスを作ったのだから、別の形で試合を終わらせるべきだったが、最終的に勝利を手にした」と付け加えた。
指揮官、攻撃の3人組に激怒して退場か
アルテタはチーム全体の働きぶりに目に見えて満足していた一方で、終盤にはその表情が一変した。スペイン人指揮官は、ナポリの危険なカウンターの場面でハフェルツ、マデュエケ、ツォリスが守備に戻らなかったことを受け、タッチライン際で怒りをあらわにする様子が確認された。
『TNT Sports』の共同解説ルーシー・ウォードによると、アーセナルの指揮官は攻撃の3選手が守備に戻りながら緩慢な動きを見せたことで「完全に激怒していた」という。ウォード氏は「ミケル・アルテタは、あの攻撃の後にハフェルツ、マデュエケ、ツォリスが戻っていなかったことに、ピッチサイドで完全に激怒していた」と語った。
- AFP
国内での戦いへと焦点が移る
アーセナルは最終的に終盤の危機をしのぎ、貴重なクリーンシートを達成して勝利を手にした。チームは今週末、プレミアリーグの一戦でサンダーランドの本拠地に乗り込む中、この勝利の勢いを維持することを目指している。
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