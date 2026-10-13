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アルテタ監督、サカに得点面で容赦ない課題を突きつける。アーセナル指揮官が求める「スーパースター級」の活躍
さらなる高みを目指して
サカはプレミアリーグ開幕からの6試合で3ゴールを挙げ、現在アーセナルのチーム内得点ランキングで首位に立つ。しかし、アルテタ監督はこのウインガーがさらに多くの得点を挙げられると考えている。25歳のサカは際立った活躍を見せた2023-24シーズン、公式戦で20ゴールを記録したが、アルテタ監督は長期的な目標にとらわれないよう求めている。
イングランド代表のサカはここ数週間、注目を集める決定機を何度か逃している。土曜日の試合では終盤、リーズ・ユナイテッドのGKジェームズ・トラフォードとの1対1を決められなかった。それ以前にも、サンダーランド戦とチャンピオンズリーグのナポリ戦でチャンスを逃していた。
- Getty Images Sport
基準を引き上げる
サカは昨季の20ゴールという節目に並ぶことを目指すべきかと問われたアルテタ監督は、その考えを否定。代わりに、アーセナルの指揮官はサカに対する新たな、積極的な姿勢を示した。
「いや、数字を目標にするなら、1試合で2点か3点を取ることだと思う」とアルテタ監督は説明した。「それだけだ。そういう意識を持つべきだ。そして1点ならそれでいいし、2点でもそれでいい。彼にはさまざまな形で得点する力があるからだ」
スペイン人指揮官は、長期的な得点数を計算することがストライカーの鋭さを鈍らせかねないと強調した。
「ただ、どのアタッカーにとっても、そういう姿勢なら、何かを狙って攻めなければならないと思う」と続けた。「『20点か。よし、今は10月だから、あと8カ月で17点取ればいい』と考えるなら、それは違う。そんな意識では目標に届かない」
ゴール前での嗅覚
こうした得点力の向上を後押しするため、アーセナルはサカがゴールエリアに近い中央の位置に入ることを意識して取り組んできた。この戦術的な調整は、コヴェントリー戦とアストン・ヴィラ戦での至近距離からのゴールにつながったほか、インターナショナルブレイク中のクロアチア戦では、イングランド代表として押し込むだけのゴールを2点生んだ。
サカの変化するポジショニングについて、アルテタ監督は「彼をあの位置に入れる必要がある」と語った。「チャンスを逃しても、それは仕方がない。最終的には、そうした機会を増やすほど、彼がさらに多くのゴールを決める可能性は高まる。彼は素晴らしい位置に入り、シュートを打ち、ワンタッチで決めたり、押し込むだけのゴールを奪ったりしている」
アルテタ監督は、こうした変化によってスターウインガーを相手が捉えにくくなっていると考え、こう付け加えた。「それが彼のプレーにもたらされる予測しづらさだ。そうでなければ、相手が彼をどう守るかは分かってしまう」
- AFP
ボリュームを維持する
最近は決定機を逃しているものの、アルテタ監督はウイングのサカが今後も成長していくと確信している。焦点は、サカが今後の試合でもこれほど多くのチャンスを得続けられるかに移っている。
「彼はよくやっている。ここまでにあと4、5ゴール決めていても、まったくおかしくなかった」とアルテタ監督は締めくくった。「だが、このまま続ければ、［もっと得点する］ことは分かっている。一定数のゴールを決めることを口にするなら、1試合で一定数のゴールを決めることを考える必要がある。その意識が変われば、得点できる位置に入り、もっとゴールを決められるだろう」
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