サカは昨季の20ゴールという節目に並ぶことを目指すべきかと問われたアルテタ監督は、その考えを否定。代わりに、アーセナルの指揮官はサカに対する新たな、積極的な姿勢を示した。

「いや、数字を目標にするなら、1試合で2点か3点を取ることだと思う」とアルテタ監督は説明した。「それだけだ。そういう意識を持つべきだ。そして1点ならそれでいいし、2点でもそれでいい。彼にはさまざまな形で得点する力があるからだ」

スペイン人指揮官は、長期的な得点数を計算することがストライカーの鋭さを鈍らせかねないと強調した。

「ただ、どのアタッカーにとっても、そういう姿勢なら、何かを狙って攻めなければならないと思う」と続けた。「『20点か。よし、今は10月だから、あと8カ月で17点取ればいい』と考えるなら、それは違う。そんな意識では目標に届かない」



