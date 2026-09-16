この快挙は記録にも刻まれた。ダウマンは、プレミアリーグ所属クラブの選手として全公式戦で1試合2得点を記録した史上2人目の16歳となり、2002年10月にエバートンでレクサム相手に達成したルーニーの記録に並んだ。

主将を務めたメリーノも、クラブ公式サイトでこのティーンエイジャーを絶賛した。「彼は本当に信じられない才能の持ち主だ。とても若く、生命力にあふれていて、サッカーをしている時の目には喜びが見える。もちろん改善すべき点はまだ多い。彼はとても若いし、ベテランたちの言葉に耳を傾け、学び続ける必要がある。ただ、私たちは彼を支えるためにここにいるし、間違いなく彼自身の最高の姿へと導いていくつもりだ」