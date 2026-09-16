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ライブ
Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

アルテタ監督、アーセナルのカラバオカップでのイプスウィッチ戦勝利で歴史を作った16歳の逸材マックス・ドウマンを「信じられない」と称賛

ミケル・アルテタ
マックス・ダウマン
アーセナル
イプスウィッチ・タウン 対 アーセナル
イプスウィッチ・タウン
カラバオカップ
プレミアリーグ
ミケル・メリーノ

ミケル・アルテタ監督は、火曜夜のカラバオカップでアーセナルがイプスウィッチ・タウンを4-2で下した一戦で、16歳の神童マックス・ダウマンが歴史的な2ゴールを記録した後、その活躍を称賛した。ヘイル・エンド出身の逸材は、ウェイン・ルーニーが打ち立てた長く破られていない記録に並び、大幅にメンバーを入れ替えたアーセナルを鼓舞して、新シーズンでの完璧なスタート維持に貢献した。

  • 10代選手が圧勝を呼び込む

    ダウマンは開始7分以内に、エベレチ・エゼとの鮮やかなワンツーから見事な単独突破で先制点を挙げると、後半開始からわずか90秒後にこの日2点目も決めた。ノニ・マドゥエケとミケル・メリーノも得点し、アウェーのチームはポートマン・ロードで試合を完全に支配した。終盤にアニス・メフメティとチュバ・アクポムが反撃のゴールを返したが、慰めにとどまり、北ロンドンのチームが両軍合計19人のメンバー入れ替えがあった一戦で勝利を収めた。


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    監督が並外れた才能を称賛

    16歳の際立ったプレーは、試合終了のホイッスル直後に指揮官から絶賛を浴びた。ドウマンのパフォーマンスについてクラブ公式サイトで語ったアルテタ監督は、次のように話した。「彼はまたしても信じられない出来だった。ピッチ上で彼がチームにもたらしてくれるプレーやつながりのいくつかは、見ていて本当に楽しい。非常に効率的だったし、プレーへの関与もどんどん増している。より長い時間プレーを持続できるし、我々は自分たちがどんな才能を持っているか分かっている」

  • 歴史的な2得点で称賛を集める

    この快挙は記録にも刻まれた。ダウマンは、プレミアリーグ所属クラブの選手として全公式戦で1試合2得点を記録した史上2人目の16歳となり、2002年10月にエバートンでレクサム相手に達成したルーニーの記録に並んだ

    主将を務めたメリーノも、クラブ公式サイトでこのティーンエイジャーを絶賛した。「彼は本当に信じられない才能の持ち主だ。とても若く、生命力にあふれていて、サッカーをしている時の目には喜びが見える。もちろん改善すべき点はまだ多い。彼はとても若いし、ベテランたちの言葉に耳を傾け、学び続ける必要がある。ただ、私たちは彼を支えるためにここにいるし、間違いなく彼自身の最高の姿へと導いていくつもりだ」

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    ノースロンドン勢は抽選結果を待つ

    この圧巻のパフォーマンスにより、アーセナルは今季全コンペティションでの勝率100％を維持し、アルテタ率いる若いスカッドの質の高さを改めて示した。ダウマンと17歳のセンターバック、マーリ・サーモンの落ち着いたプレーは、過密日程を控える中でチームに大きな士気向上をもたらしている。アーセナルは今後、ブライトン対マンチェスター・ユナイテッド戦後に行われる水曜夜のカラバオカップ4回戦の組み合わせ抽選へと意識を向ける。

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