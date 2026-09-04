正式発表を受け、マルティネッリはSNSでノースロンドンへの別れを告げた。しかし、このアタッカーは謝意を示す長いリストの中で、意味ありげにアルテタの名前を外し、クラブに関わるほぼすべての人々に感謝を伝えた。

「スタッフとチームメートに感謝することしかできない」とマルティネッリは記した。「シェフ、キットスタッフ、ドクター、ドアマン、警備スタッフ、メディアチーム、清掃スタッフ、フィジオ、そして2019年から今日まで僕の物語の一部でいてくれたすべてのチームメートにありがとう。そしてファンのみんな、すべてに感謝している。最初の日から、みんなは僕を家にいるように感じさせてくれた。ピッチに立つたび、いろいろなことがあった中でも、このシャツのために自分のすべてを捧げようとした。アーセナルへ、僕を信じ、世界に自分を示す機会を与えてくれてありがとう」

さらにこう続けた。「何よりも、家族と妻に感謝したい。この旅のすべてを通してずっとそばにいてくれて、僕たちだけが本当に知っている困難を乗り越えるために必要だったすべての精神的支えを与えてくれた。長い旅だった。あまりにも多くの歴史があり、そして今、それが終わりを迎えた」

感情のこもった投稿を締めくくり、こう付け加えた。「涙を浮かべながらこれを書いている。7年を言葉にするのはとても難しい。35から11へ。Once a Gunner, Always a Gunner. さようなら、そしてもう一度ありがとう」



