Getty Images Sport
翻訳者：
アルテタ監督は無視？ ガブリエウ・マルティネッリ、クラブ記録となる6000万ポンドでのアル・ヒラル移籍後の感動的な別れのメッセージでアーセナル指揮官をチクリ
アーセナル史上最高額の退団、突然のアルテタとの確執を受けて
マルティネッリは、エミレーツ・スタジアムでの7年間の在籍に正式に終止符を打ち、アーセナルにとってクラブ史上最高額となる6000万ポンドの移籍金で、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルへ加入した。25歳のブラジル人は、週前半に中東でメディカルチェックを終えた後、木曜日にリヤドを拠点とする同クラブでお披露目された。
このブラジル人選手の退団は、アルテタとの関係が急速に悪化した末のものだった。前季にアーセナルの歴史的なプレミアリーグ優勝に貢献したにもかかわらず、マルティネッリは最近の試合のメンバーから容赦なく外され、コミュニティ・シールド制覇とコベントリー・シティ戦のリーグ開幕戦を欠場していた。
アルテタはこのウインガーに対し、自身の戦術プランにもう含まれていないと明確に伝え、これが高額な中東移籍への道を開いた。契約の残り12カ月に入っていたマルティネッリは、サウジアラビア移籍に合意する前に、トルコの強豪ガラタサライからのアプローチを拒否していた。
- Getty Images Sport
感情的な別れの言葉でアーセナル監督の名前が目立って欠ける
正式発表を受け、マルティネッリはSNSでノースロンドンへの別れを告げた。しかし、このアタッカーは謝意を示す長いリストの中で、意味ありげにアルテタの名前を外し、クラブに関わるほぼすべての人々に感謝を伝えた。
「スタッフとチームメートに感謝することしかできない」とマルティネッリは記した。「シェフ、キットスタッフ、ドクター、ドアマン、警備スタッフ、メディアチーム、清掃スタッフ、フィジオ、そして2019年から今日まで僕の物語の一部でいてくれたすべてのチームメートにありがとう。そしてファンのみんな、すべてに感謝している。最初の日から、みんなは僕を家にいるように感じさせてくれた。ピッチに立つたび、いろいろなことがあった中でも、このシャツのために自分のすべてを捧げようとした。アーセナルへ、僕を信じ、世界に自分を示す機会を与えてくれてありがとう」
さらにこう続けた。「何よりも、家族と妻に感謝したい。この旅のすべてを通してずっとそばにいてくれて、僕たちだけが本当に知っている困難を乗り越えるために必要だったすべての精神的支えを与えてくれた。長い旅だった。あまりにも多くの歴史があり、そして今、それが終わりを迎えた」
感情のこもった投稿を締めくくり、こう付け加えた。「涙を浮かべながらこれを書いている。7年を言葉にするのはとても難しい。35から11へ。Once a Gunner, Always a Gunner. さようなら、そしてもう一度ありがとう」
ロッカールームの不穏と高額な再建計画
マルティネッリの非情な退団は、アーセナルのドレッシングルーム内に動揺を招いたと報じられている。 複数の主力選手は、この夏に彼が完全に構想外とされたことに失望していた。元アーセナルFWイアン・ライトもまた不満をあらわにし、『Sky Sports』に対してこう語っている。「現時点でのマルティネッリの扱われ方には、本当に居心地の悪さを感じる」
アーセナルはすでに、最古参選手を欠く左サイドの再構築に向けて積極的な動きを見せている。クラブは今夏、3400万ポンドの移籍金でクリストス・ツォリスを獲得。さらに控えの選択肢としてエベレチ・エゼを活用しており、レアル・マドリーのスター、ビニシウス・ジュニオールにも不成功に終わったオファーを出していた。
マルティネッリはプレミアリーグ通算191試合出場を記録してイングランドを離れることになった。今後はシモーネ・インザーギ監督が率いるスター軍団アル・ヒラルに加わり、リヤドで同じく新加入のオリー・ワトキンス、クリセンシオ・サマーフィルとチームメートになる。
- Getty
マルティネッリ不在後の戦いを試される王座防衛戦
アーセナルは、ロッカールームに残る緊張感を振り払いながら、プレミアリーグ王座の防衛を目指す。アルテタ監督は、新たに編成した攻撃陣がシーズン序盤の勢いを維持するためにも、早い段階でかみ合うようにしなければならない。
一方、マルティネッリは中東での生活に慣れていくことになる。アル・ヒラルは、クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルとともにサウジ・プロリーグ首位争いの激戦を繰り広げており、インザーギ監督は新戦力として6000万ポンドで獲得したこの選手に即戦力としての結果を期待している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。