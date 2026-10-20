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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
翻訳者：

アルテタ監督がストライカーの得点力強化を目指す中、アーセナルがクラブ・ブルッヘでゴールを量産するニコロ・トレゾルディの1月獲得を狙う

アーセナル
ニコロ・トレソルディ
クラブ・ブルッヘ
ジュピラー･プロリーグ
プレミアリーグ

アーセナルがクラブ・ブルッヘの新星ニコロ・トレソルディを注視するなか、ミケル・アルテタ監督は今冬、攻撃陣の強化を準備していると報じられている。得点力の高いこの若手FWは、国内大会と欧州大会の双方でシーズン序盤から目覚ましい活躍を見せ、アーセナルの補強担当チームの目に留まった。

  • アルテタ、攻撃陣の補強が必要と指摘

    アーセナルは、アルテタ監督が前線の決定力不足とみられる課題に対処するため、1月の移籍市場で補強に動く可能性がある。プレミアリーグでは好調なスタートを切ったものの、主にカイ・ハヴァーツを本職ではないセンターフォワードとして起用しており、同選手は開幕からのリーグ戦7試合すべてに先発した。ハヴァーツは戦術面で柔軟性をもたらす一方、北ロンドンのクラブ首脳陣にとって、生粋のゴールスコアラーを見つけることは引き続き優先課題となっている。

    状況をさらに複雑にしているのが、ヴィクトル・ギェケレシュの不調だ。2025年夏にスポルティングCPから6350万ポンドで加入した同選手は、今季の公式戦8試合で無得点と、ゴール前で苦戦している。ギェケレシュはアーセナルのチャンピオンズリーグでの2試合にいずれも先発したが、得点を挙げられていないことから、クラブはシーズン後半に優勝争いで失速しないよう、別の選択肢を探すことを余儀なくされている。『ザ・サン』の報道によると、ストライカーのポジションを巡る不透明な状況が続くなか、アーセナルはトレソルディに目を向けている。

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    チャンピオンズリーグでの活躍が欧州からの関心を呼ぶ

    トレソルディは最高峰の舞台での活躍により、評価を大きく高めている。ドイツU-21代表の同選手は今季、公式戦わずか12試合ですでに9ゴールを記録。強豪を相手にも結果を残す力を見せている。

    このストライカーは、クラブ・ブルッヘがアストン・ヴィラに2-3で惜敗した試合でゴールを挙げると、続くサン・シーロでは自身のキャリアを決定づける活躍を披露。インテルの守備を打ち崩して見事なハットトリックを達成し、ベルギーのクラブに劇的な4-3の勝利をもたらした。

  • 既存の関係がブルッヘとの取引を円滑にする可能性

    アーセナルは、ベルギーのクラブとの最近の取引により、交渉で明確な優位に立つ可能性がある。両クラブは昨夏、クリストス・ツォリスのエミレーツ・スタジアムへの移籍をめぐる3500万ポンドの取引を成立させ、良好な関係を築いた。

    その得点を量産したシーズンには、トレソルディがリーグ戦19ゴールで得点ランキングのトップに立ち、ツォリスは2ゴール差で続いた。ただし、トレソルディの獲得には高額な費用がかかる見込みだ。クラブ・ブルッヘは8月、ローマからの3000万ポンドのオファーを断っている。

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  • SOCCER CL CLUB BRUGGE VS RC LENS PREPARATIONSAFP

    ドイツ人ストライカーをめぐる激しい争奪戦

    このFWの動向を注視しているのはアーセナルだけではない。ミラノの2大クラブも関心を示していると報じられている。なかでもACミランは強い関心を寄せているとみられ、トレソルディが幼少期から同クラブのファンであることが、獲得に向けて心情面で有利に働く可能性がある。

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