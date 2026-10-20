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アルテタ監督がストライカーの得点力強化を目指す中、アーセナルがクラブ・ブルッヘでゴールを量産するニコロ・トレゾルディの1月獲得を狙う
アルテタ、攻撃陣の補強が必要と指摘
アーセナルは、アルテタ監督が前線の決定力不足とみられる課題に対処するため、1月の移籍市場で補強に動く可能性がある。プレミアリーグでは好調なスタートを切ったものの、主にカイ・ハヴァーツを本職ではないセンターフォワードとして起用しており、同選手は開幕からのリーグ戦7試合すべてに先発した。ハヴァーツは戦術面で柔軟性をもたらす一方、北ロンドンのクラブ首脳陣にとって、生粋のゴールスコアラーを見つけることは引き続き優先課題となっている。
状況をさらに複雑にしているのが、ヴィクトル・ギェケレシュの不調だ。2025年夏にスポルティングCPから6350万ポンドで加入した同選手は、今季の公式戦8試合で無得点と、ゴール前で苦戦している。ギェケレシュはアーセナルのチャンピオンズリーグでの2試合にいずれも先発したが、得点を挙げられていないことから、クラブはシーズン後半に優勝争いで失速しないよう、別の選択肢を探すことを余儀なくされている。『ザ・サン』の報道によると、ストライカーのポジションを巡る不透明な状況が続くなか、アーセナルはトレソルディに目を向けている。
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チャンピオンズリーグでの活躍が欧州からの関心を呼ぶ
トレソルディは最高峰の舞台での活躍により、評価を大きく高めている。ドイツU-21代表の同選手は今季、公式戦わずか12試合ですでに9ゴールを記録。強豪を相手にも結果を残す力を見せている。
このストライカーは、クラブ・ブルッヘがアストン・ヴィラに2-3で惜敗した試合でゴールを挙げると、続くサン・シーロでは自身のキャリアを決定づける活躍を披露。インテルの守備を打ち崩して見事なハットトリックを達成し、ベルギーのクラブに劇的な4-3の勝利をもたらした。
既存の関係がブルッヘとの取引を円滑にする可能性
アーセナルは、ベルギーのクラブとの最近の取引により、交渉で明確な優位に立つ可能性がある。両クラブは昨夏、クリストス・ツォリスのエミレーツ・スタジアムへの移籍をめぐる3500万ポンドの取引を成立させ、良好な関係を築いた。
その得点を量産したシーズンには、トレソルディがリーグ戦19ゴールで得点ランキングのトップに立ち、ツォリスは2ゴール差で続いた。ただし、トレソルディの獲得には高額な費用がかかる見込みだ。クラブ・ブルッヘは8月、ローマからの3000万ポンドのオファーを断っている。
- AFP
ドイツ人ストライカーをめぐる激しい争奪戦
このFWの動向を注視しているのはアーセナルだけではない。ミラノの2大クラブも関心を示していると報じられている。なかでもACミランは強い関心を寄せているとみられ、トレソルディが幼少期から同クラブのファンであることが、獲得に向けて心情面で有利に働く可能性がある。
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