トレソルディは最高峰の舞台での活躍により、評価を大きく高めている。ドイツU-21代表の同選手は今季、公式戦わずか12試合ですでに9ゴールを記録。強豪を相手にも結果を残す力を見せている。

このストライカーは、クラブ・ブルッヘがアストン・ヴィラに2-3で惜敗した試合でゴールを挙げると、続くサン・シーロでは自身のキャリアを決定づける活躍を披露。インテルの守備を打ち崩して見事なハットトリックを達成し、ベルギーのクラブに劇的な4-3の勝利をもたらした。