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アルテタ監督がアトレティコ・マドリーのFWに代わる切迫した代役を模索する中、アーセナルはフリアン・アルバレスのチームメート獲得に向けて衝撃の土壇場オファーを仕掛けた
アーセナルがマルティネス獲得に向けて野心的な問い合わせ սկսել
『デイリー・メール』によると、アーセナルは夏の移籍市場終盤、インテルのFWマルティネス獲得に向けた大型移籍を模索していた。ミケル・アルテタ監督は前線に決定力を加えることを目指していたという。ブルーノ・ギマランイスやピエロ・インカピエらを迎えるなど積極的な補強を進めた一方で、北ロンドンのクラブは相次ぐ退団者の影響により、攻撃陣の枚数不足に直面していた。
同報道によれば、アーセナルのアシスタントマネジャーであるガブリエル・エインセが交渉を個人的に主導し、先週には同胞のマルティネスに接触してプレミアリーグ移籍の可能性について話し合ったという。29歳のマルティネスは、昨季41試合で22ゴールを記録し、今なお欧州屈指の決定力を誇るストライカーの1人であり、アルテタ監督の前線を担う理想的なタイプと見なされていた。
- Getty Images Sport
アルバレスとオシムヘンの選択肢は消滅した
マルティネスの獲得に向けた動きが本格化したのは、他の最優先ターゲット獲得が困難であることが明らかになってからだった。アルテタ監督は当初、アトレティコ・マドリーのアルバレスを最優先としていたが、元マンチェスター・シティの同選手は、バルセロナ加入を希望していることを明確にした。アーセナルはまた、ガラタサライのビクター・オシムヘン獲得も検討したが、その取引の複雑さによって土壇場での打開は実現しなかった。
マルティネスの去就を巡っては、インテルが依然として主導権を握っている。アルゼンチン代表の同選手は、サン・シーロでの契約をなお3年残しているためだ。プレミアリーグの魅力やハインツェからの接触があったにもかかわらず、イタリアの名門はマルティネスを非売品と見なし、いかなるオファーにも応じなかった。
マルティネス、インテルのプロジェクトへの忠誠を誓う
自身の将来と海外からの継続的な関心について語ったマルティネスは、イタリアに残りたいという思いをはっきりと口にしている。5月には「間違いなく、このクラブで引退したい」と述べていた。「今の自分がほかの場所にいる姿は想像しにくい。サッカーでは何が起こるか分からないが、追い出されない限り、私はここに残る」
このアルゼンチン代表はさらに、イングランドやスペインからの注目には光栄に思っている一方で、自身の生活は今やミラノにしっかり根付いていると説明した。「それは間違いなく大きな喜びであり、大きな名誉であり、とても大きな満足でもある。なぜなら、あなたは常に成長し、前に進み、より良くなるために努力しているからだ」と付け加えた。「こうしたオファーや、こうした巨大クラブからの連絡が届くのは、いつだって歓迎すべきことだ。今の私は、初日から信じられないほど支えてくれた街にいる。レストランもあるし、子どもたちは学校に通っている。気分がいいし、幸せだから、私はずっとここにいるつもりだ。
「サッカーのこととなると、何が起こるか分からない。私を必要としてくれる限り、インテルに必要とされる者たちはここにいる。もちろん、いつも言っているように、これはどんな仕事でも起こることだ。必要とされなくなれば、いずれ去ることになる。だが今は、初日と同じように、心の底からここにいる」
- Ball Raw Images
アルテタ、攻撃陣の起用で難題に直面
トップクラスのストライカー獲得に失敗したことで、シーズンが進むにつれてアルテタ監督には大きな説明責任が残されている。カイ・ハヴァーツは今季のスタートを順調に切ったものの、このドイツ人は伝統的なセンターフォワードというより、ハイブリッド型のアタッカーと見なされることが多い。現時点で序列上のもう一つの選択肢はヴィクトル・ギョケレシュだが、このスウェーデン人は驚くべきことに、アーセナルのプレミアリーグ開幕2試合で1分たりとも出場していない。この起用の少なさは、アルテタ監督が依然としてこのストライカーに確信を持てていないことを示している可能性があり、それがクラブがそのポジションの強化にこだわる理由を説明しているのかもしれない。
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