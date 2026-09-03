自身の将来と海外からの継続的な関心について語ったマルティネスは、イタリアに残りたいという思いをはっきりと口にしている。5月には「間違いなく、このクラブで引退したい」と述べていた。「今の自分がほかの場所にいる姿は想像しにくい。サッカーでは何が起こるか分からないが、追い出されない限り、私はここに残る」

このアルゼンチン代表はさらに、イングランドやスペインからの注目には光栄に思っている一方で、自身の生活は今やミラノにしっかり根付いていると説明した。「それは間違いなく大きな喜びであり、大きな名誉であり、とても大きな満足でもある。なぜなら、あなたは常に成長し、前に進み、より良くなるために努力しているからだ」と付け加えた。「こうしたオファーや、こうした巨大クラブからの連絡が届くのは、いつだって歓迎すべきことだ。今の私は、初日から信じられないほど支えてくれた街にいる。レストランもあるし、子どもたちは学校に通っている。気分がいいし、幸せだから、私はずっとここにいるつもりだ。

「サッカーのこととなると、何が起こるか分からない。私を必要としてくれる限り、インテルに必要とされる者たちはここにいる。もちろん、いつも言っているように、これはどんな仕事でも起こることだ。必要とされなくなれば、いずれ去ることになる。だが今は、初日と同じように、心の底からここにいる」



