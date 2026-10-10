アーセナルは土曜午後、王者のようなハートを示した。代表ウィーク前の悔しい敗戦から立ち直り、粘り強いリーズ・ユナイテッドを相手に貴重な勝ち点3を手にした。ブライトンに0-3で敗れたフラストレーションのあと、首位マンチェスター・シティにプレッシャーをかけ続けるためにも、アルテタ監督のチームには反応が必要だった。

試合終了後に『TNT Sport』の取材に応じたこのブラジル人MFは、新たなサポーターの前でこれほど大きなインパクトを残せた喜びを隠せなかった。「信じられない気分だ。前節のブライトン戦では、自分たちは水準に達していなかったと感じていた。今日はメンタリティーで立て直した」とギマランイスは説明した。「これがホームでの最初の公式戦だ。得点できて本当に信じられない気分だし、重要なゴールだった。大事な勝ち点3でもある。素晴らしいフィニッシュだったし、とても嬉しい」。プレーが停滞した最初の1時間、敵陣でのこの決定力がアーセナルに欠けていた火をともした。

このMFのパフォーマンスは、単にゴールだけではなかった。スタメンにおける自身の役割について、指揮官にメッセージを送るものでもあった。ギマランイスは、今後のアルテタ監督のメンバー選考を難しくしたいと認め、こう語っている。「素晴らしい気分だ。自分にとってはベストを尽くして、監督に少し頭を悩ませることが重要なんだ。ここで初ゴールを決められて嬉しいし、重要なゴールだった」