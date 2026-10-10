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「アルテタを悩ませることになる！」ギマランイス、夢のエミレーツデビューを満喫 アーセナルはリーズ戦で立ち直る
ギマランイスが北ロンドンで存在感を示す
アーセナルは土曜午後、王者のようなハートを示した。代表ウィーク前の悔しい敗戦から立ち直り、粘り強いリーズ・ユナイテッドを相手に貴重な勝ち点3を手にした。ブライトンに0-3で敗れたフラストレーションのあと、首位マンチェスター・シティにプレッシャーをかけ続けるためにも、アルテタ監督のチームには反応が必要だった。
試合終了後に『TNT Sport』の取材に応じたこのブラジル人MFは、新たなサポーターの前でこれほど大きなインパクトを残せた喜びを隠せなかった。「信じられない気分だ。前節のブライトン戦では、自分たちは水準に達していなかったと感じていた。今日はメンタリティーで立て直した」とギマランイスは説明した。「これがホームでの最初の公式戦だ。得点できて本当に信じられない気分だし、重要なゴールだった。大事な勝ち点3でもある。素晴らしいフィニッシュだったし、とても嬉しい」。プレーが停滞した最初の1時間、敵陣でのこの決定力がアーセナルに欠けていた火をともした。
このMFのパフォーマンスは、単にゴールだけではなかった。スタメンにおける自身の役割について、指揮官にメッセージを送るものでもあった。ギマランイスは、今後のアルテタ監督のメンバー選考を難しくしたいと認め、こう語っている。「素晴らしい気分だ。自分にとってはベストを尽くして、監督に少し頭を悩ませることが重要なんだ。ここで初ゴールを決められて嬉しいし、重要なゴールだった」
- AFP
リーズ・ユナイテッドという難題を乗り越える
ホームのチームにとって、午後の戦いは思い描いた形では始まらなかった。統率の取れたリーズ・ユナイテッドを相手に、なかなか守備を崩せなかった。アウェーのリーズは規律と勇気を示し、後半開始10分で衝撃の先制点を奪った。ジェームズ・ジャスティンがガブリエル・グドムンドソンのクロスを豪快に突き込み、エミレーツの観衆を驚かせた。このスタジアムでリーズのファンが歓喜する珍しい瞬間となった。
それでも、王者の反応は素早く、決定的だった。リッカルド・カラフィオーリがベン・ホワイトの巧みなお膳立てから至近距離で同点ゴールを決めたが、試合の流れを本当に変えたのはギマランイスの投入だった。試合の難しさを振り返り、元ニューカッスルのこの選手は相手の質の高さに敬意を示した。「プレミアリーグがとても厳しいことは分かっている。リーズは素晴らしいチームで、タフな試合だった。勝ち点3を取れたことをうれしく思う。毎回勝ち点3を取れるのは、僕たちにとって本当に歓迎すべきことだ」と、このブラジル代表は語った。
ブラジル人スターの真価を示す時だ
夏の注目度の高い移籍にもかかわらず、ギマランイスはアルテタの戦術システムに順応する中で忍耐を強いられてきた。スペイン人指揮官に対して自分を証明しなければならないと感じていたかと問われると、このMFは自身がすでに築いてきた実績への自信を保ちながら、新たな環境の大きさも認めた。「はい。僕はこの5年間、プレミアリーグで自分を証明してきた。だからもちろん自分にとって新たな挑戦だし、プレーすることは常に重要だ。ブルーノにとって最も大事なのはピッチに立ち、最高のサッカーをすることだ。今日はそれができてとても嬉しい」と語った。
これでギマランイスはアーセナルの一員として2点目となった。9月に行われたサンダーランド戦の2-0の勝利でも得点を記録していた。ブラジル人MFは引き続き印象的な好調ぶりを見せており、この日の出場でアーセナルでは公式戦通算7試合目となった。
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優勝争いの熱戦は首位で続く
この勝利により、アーセナルは現在プレミアリーグで得失点差により首位に立つマンチェスター・シティにぴたりと食らいついた。シティは日曜日にアンフィールドでリヴァプールとの厳しいアウェー戦を控えており、アーセナルは2003年5月以来リーグ戦でアーセナル相手にアウェー勝利のないリーズを相手に、勝利以外の結果であれば連覇への望みに大きな痛手となることを理解していた。
アーセナルは今後、火曜日にホームでリールを迎えるチャンピオンズリーグに意識を切り替える。その後、10月18日の日曜日にはアウェーでノッティンガム・フォレストと対戦するプレミアリーグに戻る。
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